Yeni iPad mini seri üretimde: 60Hz OLED ekranla geliyor

Tam Boyutta Gör Bu bilgiyi paylaşan kişi, Apple'ın tedarik zincirindeki bir kaynaktan henüz piyasaya sürülmemiş iPad mini'nin 60Hz yenileme hızına sahip düşük sıcaklıklı polikristalin silikon (LTPS) arka panelli hibrit OLED panel ile donatıldığını öğrendiğini iddia ediyor.

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Apple'ın iPad Pro modelleri, ekranın yenileme hızını 10Hz ile 120Hz arasında dinamik olarak ayarlayabilmesini sağlayan (ProMotion olarak da biliniyor) iki katmanlı düşük sıcaklıklı polikristalin oksit (LTPO) OLED panellere sahip. Öte yandan, LTPS OLED paneller genellikle 60Hz, 90Hz ya da 120Hz gibi sabit yenileme hızlarıyla eşleştiriliyor ve tipik olarak LTPO panellerden daha loş görüntü sunuyor.

Sızıntı doğruysa, iPad mini, hayranlarını hayal kırıklığına uğratması muhtemel. Önceki raporlar, iPad mini 8'in mevcut iPad mini 7'de kullanılan 60Hz LCD ekrandan daha yüksek bir yenileme hızına sahip olup olmayacağı konusunda net değildi. iPhone 17 baz modelinin 120Hz ProMotion panel kullandığı göz önüne alındığında, Apple’ın ilk OLED iPad mini'de de aynı teknolojiyi kullanması beklenebilir. Ancak, iPhone 17e’nin 60Hz OLED ekran gelmesi kafaları karıştırıyor.

Yeni iPad mini’nin 60Hz ekranla geleceğini ortaya atan kişi ayrıca, daha küçük form faktörlü tabletin şu anda Güney Kore'deki Asan kampüsünde bulunan Samsung Display'in A2 Nesil 5.5 OLED üretim hattında seri üretimde olduğunu da paylaştı. Samsung, A2 hattını LTPO panellerin yanı sıra nispeten daha düşük kaliteli LTPS paneller üretmek için de kullanıyor.

Geçtiğimiz ayın sonlarında, iPad mini 8'in seri üretiminin bir Samsung fabrikasında devam ettiği iddiaları ortaya atılmıştı. Yeni iPad mini'nin tam olarak ne zaman piyasaya sürüleceğine dair herhangi bir söylenti yok ancak 2026 yılının sonlarında tanıtılması bekleniyor. Yenileme hızlarının yanı sıra, OLED, iPad mini 7'de kullanılan LCD teknolojisine göre daha yüksek kontrast, daha derin siyahlar ve geliştirilmiş güç verimliliği gibi çeşitli avantajlar sunacak.

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Yeni iPad mini seri üretimde: 60Hz OLED ekranla geliyor

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