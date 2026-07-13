Yeni Apple Pencil modelleri geliyor: Pili değiştirilebilecek

Tam Boyutta Gör Apple'ın önümüzdeki yıl iPad Pro lansmanıyla birlikte piyasaya sürülmesi beklenen iki yeni Apple Pencil modeli geliştirdiği bildiriliyor. Bloomberg'den Mark Gurman'ın raporuna göre, B582 kod adlı ilk model, giriş seviye Apple Pencil'ın güncellenmiş bir versiyonu olup, kablosuz yerine USB Type-C üzerinden şarj olacak. B632 olarak adlandırılan ikinci model ise, 2024 yılında M4 iPad Pro ile birlikte piyasaya sürülen Apple Pencil Pro'nun yenilenmiş sürümü.

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Apple Pencil, AB yasaları çerçevesinde yenileniyor

Mevcut Apple Pencil’ların pili kullanıcı tarafından değiştirilemiyor. Pil, ya USB-C bağlantı noktası üzerinden ya da iPad’e manyetik olarak tutturularak şarj ediliyor. Ancak dahili pil sağlığı bozulursa değiştirmek mümkün değil çünkü kalemler, her şeyi bir arada tutan çok sayıda dahili yapıştırıcı ile üretiliyor ve basitçe sökülüp tekrar birleştirilmek üzere tasarlanmamış. Ancak, bu durum değişecek.

Yeni AB yasası, taşınabilir pillerin ürünün kullanım ömrü boyunca son kullanıcı tarafından kolayca çıkarılıp değiştirilebilir olmasını gerektiriyor.

Açıkçası, yasanın ilk hedefi akıllı telefonlar ancak şarj edilebilir kalemler, klavye ve fareler, kulaklıklar ve diğer aksesuarları da kapsayacak şekilde daha geniş bir alanı kapsıyor.

Apple’ın AB yasalarına uyum çerçevesinde ürünlerini zorunlu olarak güncellediği (Lightning’den USB-C’ye geçmesi gibi) biliniyor. Şirketin AB gereksinimlerini karşılamak için değiştirilebilir pile sahip Apple Pencil kalemlerini piyasaya sürmesi bekleniyor. Yalnız şu anda tasarım değişikliğinin nasıl olacağı, yeni özelliklerin neler olacağına dair bir bilgi yok.

Apple Pencil pil değişimi 1.419 TL

USB-C bağlantı noktasına sahip mevcut Apple Pencil Kasım 2023'te, Apple Pencil Pro ise Mayıs 2024’te piyasaya sürüldü. Temmuz 2026 itibarıyla, Apple Pencil pil değişim ücreti ise 1419 TL.

Apple Pencil Pro: 7.199 TL

Apple Pencil USB-C: 4.199 TL

Apple Pencil (2. nesil): 7.199 TL

Apple Pencil (1. nesil): 5.399 TL

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Yeni Apple Pencil modelleri geliyor: Pili değiştirilebilecek

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