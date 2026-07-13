Yeni Apple Pencil modelleri geliyor: Pili değiştirilebilecek

Apple Pencil, AB yasaları çerçevesinde yenileniyor
Mevcut Apple Pencil’ların pili kullanıcı tarafından değiştirilemiyor. Pil, ya USB-C bağlantı noktası üzerinden ya da iPad’e manyetik olarak tutturularak şarj ediliyor. Ancak dahili pil sağlığı bozulursa değiştirmek mümkün değil çünkü kalemler, her şeyi bir arada tutan çok sayıda dahili yapıştırıcı ile üretiliyor ve basitçe sökülüp tekrar birleştirilmek üzere tasarlanmamış. Ancak, bu durum değişecek.
Yeni AB yasası, taşınabilir pillerin ürünün kullanım ömrü boyunca son kullanıcı tarafından kolayca çıkarılıp değiştirilebilir olmasını gerektiriyor.
Açıkçası, yasanın ilk hedefi akıllı telefonlar ancak şarj edilebilir kalemler, klavye ve fareler, kulaklıklar ve diğer aksesuarları da kapsayacak şekilde daha geniş bir alanı kapsıyor.
Apple’ın AB yasalarına uyum çerçevesinde ürünlerini zorunlu olarak güncellediği (Lightning’den USB-C’ye geçmesi gibi) biliniyor. Şirketin AB gereksinimlerini karşılamak için değiştirilebilir pile sahip Apple Pencil kalemlerini piyasaya sürmesi bekleniyor. Yalnız şu anda tasarım değişikliğinin nasıl olacağı, yeni özelliklerin neler olacağına dair bir bilgi yok.
Apple Pencil pil değişimi 1.419 TL
USB-C bağlantı noktasına sahip mevcut Apple Pencil Kasım 2023'te, Apple Pencil Pro ise Mayıs 2024’te piyasaya sürüldü. Temmuz 2026 itibarıyla, Apple Pencil pil değişim ücreti ise 1419 TL.
- Apple Pencil Pro: 7.199 TL
- Apple Pencil USB-C: 4.199 TL
- Apple Pencil (2. nesil): 7.199 TL
- Apple Pencil (1. nesil): 5.399 TL