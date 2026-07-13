Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni Apple Pencil modelleri geliyor: Pili değiştirilebilecek

    Apple'ın değiştirilebilir pile sahip yeni Apple Pencil kalem aksesuarı serisi geliştirdiği ve bu ürünlerin 2027 baharında yeni iPad Pro modelleriyle birlikte piyasaya sürüleceği söyleniyor.

    yeni apple pencil değiştirilebilir pil Tam Boyutta Gör
    Apple'ın önümüzdeki yıl iPad Pro lansmanıyla birlikte piyasaya sürülmesi beklenen iki yeni Apple Pencil modeli geliştirdiği bildiriliyor. Bloomberg'den Mark Gurman'ın raporuna göre, B582 kod adlı ilk model, giriş seviye Apple Pencil'ın güncellenmiş bir versiyonu olup, kablosuz yerine USB Type-C üzerinden şarj olacak. B632 olarak adlandırılan ikinci model ise, 2024 yılında M4 iPad Pro ile birlikte piyasaya sürülen Apple Pencil Pro'nun yenilenmiş sürümü.

    Apple Pencil, AB yasaları çerçevesinde yenileniyor

    Mevcut Apple Pencil’ların pili kullanıcı tarafından değiştirilemiyor. Pil, ya USB-C bağlantı noktası üzerinden ya da iPad’e manyetik olarak tutturularak şarj ediliyor. Ancak dahili pil sağlığı bozulursa değiştirmek mümkün değil çünkü kalemler, her şeyi bir arada tutan çok sayıda dahili yapıştırıcı ile üretiliyor ve basitçe sökülüp tekrar birleştirilmek üzere tasarlanmamış. Ancak, bu durum değişecek.

    Yeni AB yasası, taşınabilir pillerin ürünün kullanım ömrü boyunca son kullanıcı tarafından kolayca çıkarılıp değiştirilebilir olmasını gerektiriyor.

    Açıkçası, yasanın ilk hedefi akıllı telefonlar ancak şarj edilebilir kalemler, klavye ve fareler, kulaklıklar ve diğer aksesuarları da kapsayacak şekilde daha geniş bir alanı kapsıyor.

    Apple’ın AB yasalarına uyum çerçevesinde ürünlerini zorunlu olarak güncellediği (Lightning’den USB-C’ye geçmesi gibi) biliniyor. Şirketin AB gereksinimlerini karşılamak için değiştirilebilir pile sahip Apple Pencil kalemlerini piyasaya sürmesi bekleniyor. Yalnız şu anda tasarım değişikliğinin nasıl olacağı, yeni özelliklerin neler olacağına dair bir bilgi yok.

    Apple Pencil pil değişimi 1.419 TL

    USB-C bağlantı noktasına sahip mevcut Apple Pencil Kasım 2023'te, Apple Pencil Pro ise Mayıs 2024’te piyasaya sürüldü. Temmuz 2026 itibarıyla, Apple Pencil pil değişim ücreti ise 1419 TL.

    • Apple Pencil Pro: 7.199 TL
    • Apple Pencil USB-C: 4.199 TL
    • Apple Pencil (2. nesil): 7.199 TL
    • Apple Pencil (1. nesil): 5.399 TL
    Kaynakça https://9to5mac.com/2026/07/12/apple-pencil-ipad-new-battery-replacement/ https://support.apple.com/tr-tr/ipad/repair
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ultra gerçekçi arkadaş robot kapışılıyor!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ate balata goo pae nerede çıkar fiat d602 bmw x1 yorumlar atiker lpg ışığı yanıp sönüyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 13
    Apple iPhone 13
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M5 &#231;ipli 13 in&#231; MacBook Air
    Apple M5 çipli 13 inç MacBook Air
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum