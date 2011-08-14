Apple'ın IBM'e 30 yıl önce gönderdiği ilk kutlama mesajı

Microsoft’un MS-DOS işletim sistemi yüklü ilk kişisel bilgisayar olan IBM 5150 modelinin piyasaya çıkışının üzerinden dün itibariyle 30 yıl geçti. Aradan geçen 30 yılda Microsoft, işletim sistemi pazarının yüzde 87’sine hakim olurken, IBM bilgisayar departmanını 2005 yılında Lenovo’ya sattı.





Ancak 1981 yılında durum biraz farklıydı. Steve Jobs ve Steve Wozniak, Apple I ve II modellerini çoktan piyasaya sürmüş ve hatırı sayılır bir başarı elde etmişti. IBM 5150 piyasaya çıktığında ise Apple bu başarının verdiği cesaretle Wall Street Journal gazetesinde bir kutlama mesajı yayınlamıştı. WSJ 30 yıl sonra bu mesajı tekrar yayınladı.





Amerikan teknolojisinin dünyaya tanıtılması adına IBM’i kutlayan Apple’ın mesajında şöyle deniyordu:





“ Hoşgeldin IBM. Cidden. Bilgisayar devriminin başladığı 35 yıl öncesinden bu yana en heyecan verici ve önemli pazara hoşgeldin. Ve ilk kişisel bilgisayarınız için tebrikler. Gerçek bilgisayar gücünü bireylerin eline vermek aslında insanların çalışma, düşünme, öğrenme, iletişim ve boş zaman geçirme alışkanlıklarını geliştirmekte. Bilgisayar okur yazarlığı, okumak veya yazmak gibi asıl yeteneklerden biri haline dönüşüyor. Biz ilk kişisel bilgisayar sistemini icat ettiğimizde dünya çapında 140 milyon insanın bunun faydalarını anlayacağını ve kullanacağını tahmin etmiştik. Sonraki yıl 1 milyon kişiye bunun faydasını anlattık.





Sonraki on yıl ise kişisel bilgisayarlardaki artış logaritmik sıçramalarla devam edecek. Amerikan teknolojisini dünyaya sunmak için harcanan büyük çabada sorumlu bir rekabeti dört gözle bekliyoruz. Bu açıdan sorumluluğunuzun büyüklüğünü takdir ediyoruz. Çünkü bireysel üretimi genişleterek sosyal sermayeyi artırıyoruz. Görevine hoş geldin.





Apple”





Önemli mesajlar içeren bu kutlama mesajından 30 yıl sonra Apple işletim sistemi alanında Microsoft’un çok gerisinde kaldı. Ancak iPad ile mobil cihaz alanında devrim yapan da Apple oldu.