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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple'ın IBM'e 30 yıl önce gönderdiği ilk kutlama mesajı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
5,4b
1
34
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft’un MS-DOS işletim sistemi yüklü ilk kişisel bilgisayar olan IBM 5150 modelinin piyasaya çıkışının üzerinden dün itibariyle 30 yıl geçti. Aradan geçen 30 yılda Microsoft, işletim sistemi pazarının yüzde 87’sine hakim olurken, IBM bilgisayar departmanını 2005 yılında Lenovo’ya sattı.

Ancak 1981 yılında durum biraz farklıydı. Steve Jobs ve Steve Wozniak, Apple I ve II modellerini çoktan piyasaya sürmüş ve hatırı sayılır bir başarı elde etmişti. IBM 5150 piyasaya çıktığında ise Apple bu başarının verdiği cesaretle Wall Street Journal gazetesinde bir kutlama mesajı yayınlamıştı. WSJ 30 yıl sonra bu mesajı tekrar yayınladı.

Amerikan teknolojisinin dünyaya tanıtılması adına IBM’i kutlayan Apple’ın mesajında şöyle deniyordu:

“ Hoşgeldin IBM. Cidden. Bilgisayar devriminin başladığı 35 yıl öncesinden bu yana en heyecan verici ve önemli pazara hoşgeldin. Ve ilk kişisel bilgisayarınız için tebrikler. Gerçek bilgisayar gücünü bireylerin eline vermek aslında insanların çalışma, düşünme, öğrenme, iletişim ve boş zaman geçirme alışkanlıklarını geliştirmekte. Bilgisayar okur yazarlığı, okumak veya yazmak gibi asıl yeteneklerden biri haline dönüşüyor. Biz ilk kişisel bilgisayar sistemini icat ettiğimizde dünya çapında 140 milyon insanın bunun faydalarını anlayacağını ve kullanacağını tahmin etmiştik. Sonraki yıl 1 milyon kişiye bunun faydasını anlattık.

Sonraki on yıl ise kişisel bilgisayarlardaki artış logaritmik sıçramalarla devam edecek. Amerikan teknolojisini dünyaya sunmak için harcanan büyük çabada sorumlu bir rekabeti dört gözle bekliyoruz. Bu açıdan sorumluluğunuzun büyüklüğünü takdir ediyoruz. Çünkü bireysel üretimi genişleterek sosyal sermayeyi artırıyoruz. Görevine hoş geldin.

Apple”

Önemli mesajlar içeren bu kutlama mesajından 30 yıl sonra Apple işletim sistemi alanında Microsoft’un çok gerisinde kaldı. Ancak iPad ile mobil cihaz alanında devrim yapan da Apple oldu. 

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Volkanbaba 8 yıl en beğenilen
Eskiden rakibine hoşgeldin diyen apple artık rakiplerini tehtid ve davalarla yenmeye çalışıyor.
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escapethelife 8 yıl
düşük sisteme 10 kat para dediğim olay tabikide 10 kat değil (: ancak normal bir pc toplamaktan kat kat pahalı. atıyorum bu gün bir imac e 6 - 7 milyar veriyoruz insanoğlu olarak. fakat donanımsal olarak içeriğine baktığımızda normalde biz bu bilgisayarı en fazla 2500-3000 e (monitör dahil) toplayabiliriz. yani 7 bin mac e vermek yerine 7 bine gayet süpersonik bir bilgisayar toplayabiliriz.

Sen şimdi diyceksin ki yok mac in işletim sistemi başka. olabilir oda ayrı bi görüş fakat ben bu aradaki 3000-4500 tl ninde bi işletim sistemine verilebiliceğini zannetmiyorum. Windows 7 gayet doyurucu bir sistem ve pc toplamaklada win7 ile gayet extrem sistemler yaratılıyor. bunuda kabul etmek lazım. mac dediğiniz olayda sonuçta bir pc dir neden apple kullanıcılarının bu aletlere bir pc değilde bir uzay mekiğiymiş gibi yaklaştığınıda anlamıyorum.
düşük sisteme 10 kat para dediğim olay tabikide 10 kat değil (: ancak normal bir pc toplamaktan kat kat pahalı. atıyorum bu gün bir imac e 6 - 7 milyar veriyor...
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erci541 8 yıl
"Valla" der gibi söylemiş Apple. Hoşgeldin IBM, Valla. :))

Iphone, ipad ve ipod'lar gerçekten çığır açar nitelikte, pazara yeni heyecanlar getiren ve standartları belirleyen ürünler oldular. Ancak, Mac ve PC cephesine baktığımda arada çok büyük farklar görmüyorum ben. Özellikle Win 7 ile birlikte microsoft, windows işletim sistemini kemale erdirdi diyebilirim. 2 sene önce bilgisayarıma kurduğum win 7, performans artırma anlamında sisteme en ufak bir müdahale etmememe (en azından disk birleştirme vs gibi) rağmen sular seller gibi ve kararlı bir şekilde çalışıyor.

Mac kullanıcılarının ilk başta savunduğu stabil çalışan sistem argümanı da geçerliliğini yitiriyor böylece.

Mac sistemi olsun, bilgisayarların kasa kalitesi ve estetiği olsun benim de çok hoşuma gidiyor ancak windows da görsellik ve stabilite açısından artık belli bir yere geldi. Bunu da anlamak lazım. Hatta sadece mac gibi belirli konfigürasyonlarda kullanılan bir sistem olmadığı için takdir bile etmek lazım.
"Valla" der gibi söylemiş Apple. Hoşgeldin IBM, Valla. :))Iphone, ipad ve ipod'lar gerçekten çığır açar nitelikte, pazara yeni heyecanlar getiren ve...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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3koray 8 yıl
IBM, e resmen silikon vadisi sarkazmi ile "format atın geçer beyler" mesajı vermişler, hem de ciddisinden.
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koxp94 8 yıl
enver328
ben esasen şunu merak ediyorum: benim elimde 7bin lira para var ve ben bu paraya bir adet workstation laptop almak istiyorum. düşündüğüm marka monster. özelliklerini şöyle seçtiğimde 7bin oluyor: i7-2720QM, nVIDIA® Quadro® FX 2800M, 16gb kingston ram, 128GB Kingston Sata-II SSD Disk. mac için: 4gb ram, nvidia gt330m i7-620m gibi özellikler var zaten biliyorsunuzdur. 3d çizim konusunda ya da diğer konularda macbook un iyi olduğunu düşünen veya savunan arkadaşlar; bana, bu bilgisayarı değil de macbook u almam için bir sebep söyler misiniz ? şunu da söyliyim; ben hiç macbook kullanmadım. kullanmadığım için de performansını bilmiyorum. eğer yukarıda özelliklerini yazdığım macbook, monsterdan daha fazla performans veriyorsa o zaman bir şey diyemem. eğer bu konuda tecrübeli arkadaşlarımız yardımcı olurlarsa çok memnun olurum

aslında Mac Os'un bii esprisi kalmadı tasarımsa windowsta var programsa windowsta var
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kerokeso 8 yıl
enver328
ben esasen şunu merak ediyorum: benim elimde 7bin lira para var ve ben bu paraya bir adet workstation laptop almak istiyorum. düşündüğüm marka monster. özelliklerini şöyle seçtiğimde 7bin oluyor: i7-2720QM, nVIDIA® Quadro® FX 2800M, 16gb kingston ram, 128GB Kingston Sata-II SSD Disk. mac için: 4gb ram, nvidia gt330m i7-620m gibi özellikler var zaten biliyorsunuzdur. 3d çizim konusunda ya da diğer konularda macbook un iyi olduğunu düşünen veya savunan arkadaşlar; bana, bu bilgisayarı değil de macbook u almam için bir sebep söyler misiniz ? şunu da söyliyim; ben hiç macbook kullanmadım. kullanmadığım için de performansını bilmiyorum. eğer yukarıda özelliklerini yazdığım macbook, monsterdan daha fazla performans veriyorsa o zaman bir şey diyemem. eğer bu konuda tecrübeli arkadaşlarımız yardımcı olurlarsa çok memnun olurum

Monster'dan daha iyi performans alırsın. Resmen quadro ekran kartı var.
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abrenax 8 yıl
Normal bir pc fiyatına da olsa diğer markalar performansta katlar. Bazıları grafik işleri için iyi olduğunu söylüyordu ama bende o aletten olsa render falan yaparken yanımda yangın tüpü de bulundururum xD malum sadece ufak tefek işler için tasarlanmış autocad bile çalışmayabilir xD
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onno92 8 yıl

enver328
Normal bir pc fiyatına da olsa diğer markalar performansta katlar. Bazıları grafik işleri için iyi olduğunu söylüyordu ama bende o aletten olsa render falan yaparken yanımda yangın tüpü de bulundururum xD malum sadece ufak tefek işler için tasarlanmış autocad bile çalışmayabilir xD

Yok artik, bence açılmayabilir yavasliktan...
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Gibson Les Paul 8 yıl

enver328

Normal bir pc fiyatına da olsa diğer markalar performansta katlar. Bazıları grafik işleri için iyi olduğunu söylüyordu ama bende o aletten olsa render falan yaparken yanımda yangın tüpü de bulundururum xD malum sadece ufak tefek işler için tasarlanmış autocad bile çalışmayabilir xD


"xD" Bunu bunu alın dışarıya

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TheTime 8 yıl
mac için 6bin-7bin diyen arkadaş yurtdışı fiyatları hakkında bir bilgin yok herhalde?
amerikada normal bir pc fiyatına satılıyor ama türkiyeye gelince vergi+kar payları (payı değil payları)+ insanların elma logosuna olan sevdanın çıkarcılığı maalesef bu ürünlerin fiyatlarını katlıyor
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escapethelife 8 yıl TheTime
TheTime

mac için 6bin-7bin diyen arkadaş yurtdışı fiyatları hakkında bir bilgin yok herhalde?
amerikada normal bir pc fiyatına satılıyor ama türkiyeye gelince vergi+kar payları (payı değil payları)+ insanların elma logosuna olan sevdanın çıkarcılığı maalesef bu ürünlerin fiyatlarını katlıyor


bende tr şartları için konuşuyorum. Hem kendi ağzınla diyorsun normal pc fiyatına satılıyor diye yurtdışında. apple kullanan arkadaşlar neden pc değilde uçak muamelesi yapıyor onu anlamış değilim dedim zaten (: marka farkı var sadece gerisi yalan.
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darkaura 8 yıl
Volkanbaba
Eskiden rakibine hoşgeldin diyen apple artık rakiplerini tehtid ve davalarla yenmeye çalışıyor.

bir kere agzi yandi cunki. daha anroid ilk ciktigi gun ortada hic satmayan bir cihaz varken asiri tepki gosterip google tum kopruleri atmisti. karsilikli ortak yoneticileri cekip, iphonedan google arama motorunu kaldirmisti. cunku telefon ve tablettede ayni senaryonun tekrar etmesi siddetle muhtemel.
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khaos 8 yıl
IBM i şu anda "patentlerimi kullandırtmam" dese apple ihtimalen ancak "taş tablet" üretir! son 10 yıldır dünyada en çok patent alan firma IBM dir
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manyakurt 8 yıl
myfranco
escapethelife
deniz c Güzel nostalji
son cümlede ki Apple Microsoftun çok gerisinde kaldı buna katılmıyorum şöyle düşünüyorum, bence bunu Apple istedi ve istediğinide başardı. bugün dünyanın en büyük şirketi konumunda.
burda demek istedikleri işletim sistemi açısından. şuan dünyada her 10 kişiden 7 si microsoftun işletim sistemini kullanıyor bu bi gerçek. apple büyümemeyi kendi istiyor gibi gözüküyor zaten. düşük donanımlara 10 kat para vermek ya büyümek istememenin işareti yada aç gözlülüğün işareti (:
Buradan da sizin bu konuda pek bir araştırma yapmadan sadece piyasa sözlerini kullandığınızı anlıyoruz. Düşük sisteme 10 kat fazla para!! Gören de apple bilgisayarlar en az 10.000$a satılıyor sanacak.

Mecaz var orda mecaz... Ayrıca satsa almayacaklar sanki...
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escapethelife 8 yıl
düşük sisteme 10 kat para dediğim olay tabikide 10 kat değil (: ancak normal bir pc toplamaktan kat kat pahalı. atıyorum bu gün bir imac e 6 - 7 milyar veriyoruz insanoğlu olarak. fakat donanımsal olarak içeriğine baktığımızda normalde biz bu bilgisayarı en fazla 2500-3000 e (monitör dahil) toplayabiliriz. yani 7 bin mac e vermek yerine 7 bine gayet süpersonik bir bilgisayar toplayabiliriz.

Sen şimdi diyceksin ki yok mac in işletim sistemi başka. olabilir oda ayrı bi görüş fakat ben bu aradaki 3000-4500 tl ninde bi işletim sistemine verilebiliceğini zannetmiyorum. Windows 7 gayet doyurucu bir sistem ve pc toplamaklada win7 ile gayet extrem sistemler yaratılıyor. bunuda kabul etmek lazım. mac dediğiniz olayda sonuçta bir pc dir neden apple kullanıcılarının bu aletlere bir pc değilde bir uzay mekiğiymiş gibi yaklaştığınıda anlamıyorum.
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mistifa 8 yıl
Apple; o güne kadar bilgisayarların sadece kurumsal iş makinaları olduğunu ve uzmanlar tarafından kullanılması gerektiğini savunan IBM'e ironik bir dille kişisel bilgisayar devrimine hoşgeldin diyor. Kişisel bilgisayarların dünyayı nasıl değiştirme potansiyeli olduğundan bahsediyor.
Apple ne kadar uzak görüşlü bir şirket olduğunu daha o günden göstermiş.
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omers 8 yıl
mektupdan benim anladığım apple'nin öngörüsünün ne kadar güçlü ve doğru olduğudur.adeta bir kahin gibi 30 yıl öncesinden olacakları bilmiş
belkide bu yüzden şuan dünyanın en değerli şirketi.
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