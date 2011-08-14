Apple'ın IBM'e 30 yıl önce gönderdiği ilk kutlama mesajı

Haber Editörü
Microsoft’un MS-DOS işletim sistemi yüklü ilk kişisel bilgisayar olan IBM 5150 modelinin piyasaya çıkışının üzerinden dün itibariyle 30 yıl geçti. Aradan geçen 30 yılda Microsoft, işletim sistemi pazarının yüzde 87’sine hakim olurken, IBM bilgisayar departmanını 2005 yılında Lenovo’ya sattı.
Ancak 1981 yılında durum biraz farklıydı. Steve Jobs ve Steve Wozniak, Apple I ve II modellerini çoktan piyasaya sürmüş ve hatırı sayılır bir başarı elde etmişti. IBM 5150 piyasaya çıktığında ise Apple bu başarının verdiği cesaretle Wall Street Journal gazetesinde bir kutlama mesajı yayınlamıştı. WSJ 30 yıl sonra bu mesajı tekrar yayınladı.
Amerikan teknolojisinin dünyaya tanıtılması adına IBM’i kutlayan Apple’ın mesajında şöyle deniyordu:
“ Hoşgeldin IBM. Cidden. Bilgisayar devriminin başladığı 35 yıl öncesinden bu yana en heyecan verici ve önemli pazara hoşgeldin. Ve ilk kişisel bilgisayarınız için tebrikler. Gerçek bilgisayar gücünü bireylerin eline vermek aslında insanların çalışma, düşünme, öğrenme, iletişim ve boş zaman geçirme alışkanlıklarını geliştirmekte. Bilgisayar okur yazarlığı, okumak veya yazmak gibi asıl yeteneklerden biri haline dönüşüyor. Biz ilk kişisel bilgisayar sistemini icat ettiğimizde dünya çapında 140 milyon insanın bunun faydalarını anlayacağını ve kullanacağını tahmin etmiştik. Sonraki yıl 1 milyon kişiye bunun faydasını anlattık.
Sonraki on yıl ise kişisel bilgisayarlardaki artış logaritmik sıçramalarla devam edecek. Amerikan teknolojisini dünyaya sunmak için harcanan büyük çabada sorumlu bir rekabeti dört gözle bekliyoruz. Bu açıdan sorumluluğunuzun büyüklüğünü takdir ediyoruz. Çünkü bireysel üretimi genişleterek sosyal sermayeyi artırıyoruz. Görevine hoş geldin.
Apple”
Önemli mesajlar içeren bu kutlama mesajından 30 yıl sonra Apple işletim sistemi alanında Microsoft’un çok gerisinde kaldı. Ancak iPad ile mobil cihaz alanında devrim yapan da Apple oldu.
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Sen şimdi diyceksin ki yok mac in işletim sistemi başka. olabilir oda ayrı bi görüş fakat ben bu aradaki 3000-4500 tl ninde bi işletim sistemine verilebiliceğini zannetmiyorum. Windows 7 gayet doyurucu bir sistem ve pc toplamaklada win7 ile gayet extrem sistemler yaratılıyor. bunuda kabul etmek lazım. mac dediğiniz olayda sonuçta bir pc dir neden apple kullanıcılarının bu aletlere bir pc değilde bir uzay mekiğiymiş gibi yaklaştığınıda anlamıyorum.
Iphone, ipad ve ipod'lar gerçekten çığır açar nitelikte, pazara yeni heyecanlar getiren ve standartları belirleyen ürünler oldular. Ancak, Mac ve PC cephesine baktığımda arada çok büyük farklar görmüyorum ben. Özellikle Win 7 ile birlikte microsoft, windows işletim sistemini kemale erdirdi diyebilirim. 2 sene önce bilgisayarıma kurduğum win 7, performans artırma anlamında sisteme en ufak bir müdahale etmememe (en azından disk birleştirme vs gibi) rağmen sular seller gibi ve kararlı bir şekilde çalışıyor.
Mac kullanıcılarının ilk başta savunduğu stabil çalışan sistem argümanı da geçerliliğini yitiriyor böylece.
Mac sistemi olsun, bilgisayarların kasa kalitesi ve estetiği olsun benim de çok hoşuma gidiyor ancak windows da görsellik ve stabilite açısından artık belli bir yere geldi. Bunu da anlamak lazım. Hatta sadece mac gibi belirli konfigürasyonlarda kullanılan bir sistem olmadığı için takdir bile etmek lazım.