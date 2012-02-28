Apple'ın iPad etkinliğinin tarihi belli oldu

Uzun süredir merakla beklenen ve bugüne kadar hakkında pek çok iddiaların ortaya atıldığı yeni iPad modeli için Apple beklenen davetiyeleri göndermeye başladı.

Tahmin edildiği gibi 7 Mart Çarşamba gününü işaret eden davetiyede "Gerçekten görmeniz ve dokunmanız gereken birşeyimiz var" şeklinde bir slogan kullanılmış. Etkinlik San Fransisco'da Yerba Buena Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Görselde kullanılan iPad büyük ihtimalle yeni tanıtılacak olan model ve arka tarafın koyu bir renk sahibi olduğu görülüyor. Ayrıca Home tuşu da kaldırılmış izlenimi uyanıyor. Bunun yanında standart iTV modelinin de tanıtılma ihtimali var.

Daha hızlı bir işlemci, Retina Display ekran, 1080p video desteği, LTE uyumluluğu ve daha iyi kamera modelin beklenen özellikleri arasında. Ancak son sözü yine Tim Cook söyleyecek. 7 Mart'ta yine Donanım Haber'den canlı olarak etkinliği sizlere aktarıyor olacağız.

