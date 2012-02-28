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Apple'ın iPad etkinliğinin tarihi belli oldu

7 yıl
6,4b
1
89
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Uzun süredir merakla beklenen ve bugüne kadar hakkında pek çok iddiaların ortaya atıldığı yeni iPad modeli için Apple beklenen davetiyeleri göndermeye başladı.
Tahmin edildiği gibi 7 Mart Çarşamba gününü işaret eden davetiyede "Gerçekten görmeniz ve dokunmanız gereken birşeyimiz var" şeklinde bir slogan kullanılmış. Etkinlik San Fransisco'da Yerba Buena Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Görselde kullanılan iPad büyük ihtimalle yeni tanıtılacak olan model ve arka tarafın koyu bir renk sahibi olduğu görülüyor. Ayrıca Home tuşu da kaldırılmış izlenimi uyanıyor. Bunun yanında standart iTV modelinin de tanıtılma ihtimali var.
Daha hızlı bir işlemci, Retina Display ekran, 1080p video desteği, LTE uyumluluğu ve daha iyi kamera modelin beklenen özellikleri arasında. Ancak son sözü yine Tim Cook söyleyecek. 7 Mart'ta yine Donanım Haber'den canlı olarak etkinliği sizlere aktarıyor olacağız.
 

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Colossal 7 yıl en beğenilen
Yine canlı ulaştıracağız demişsiniz ancak iPhone 4S tanıtımını aktaramayıp donanımhaberi kilitlemiştiniz. Aslında aktarabilirseniz sizin için bir ilk olcak, the verge'den takip ettik iPhone 4S'i.
Yine canlı ulaştıracağız demişsiniz ancak iPhone 4S tanıtımını aktaramayıp donanımhaberi kilitlemiştiniz. Aslında aktarabilirseniz sizin için bir ilk olcak, the...
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trapattoni11 7 yıl
Abi fesat bir insan değilimde "Gerçekten görmek ve dokunmak isteyeceğiniz birşeyimiz var" nedir ya? Teallam :)
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turuncum 7 yıl
Arkadaşlar, aynı içerikli diğer konuda yazmıştım, aktarayım:

"Fotoğraf"tan yola çıkıp home tuşu, çözünürlük yorumu yapmayın arkadaşlar. Fotoğraf değil o, olması gerektiği gibi fotomontaj (veya illustrasyon)

O açıdan baş parmağa öyle bir ışık gelmez.
Yansıtma da Photoshop işi (Aynaya aynı açıda parmağınızı tutarsanız görürsünüz farkı)
Edit: Gizmododa biri bu dediğimin ispatını da koymuş:

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Keynote ikonuyla başparmağın netsizlikleri birbirinden farklı.
En neti de: iPad ikonları parmağa oranla bu kadar büyük değil.
Arkadaşlar, aynı içerikli diğer konuda yazmıştım, aktarayım:"Fotoğraf"tan yola çıkıp home tuşu, çözünürlük yorumu yapmayın arkadaşlar. Fotoğraf değil...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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1 Avatar
DH Misafiri 7 yıl
Zımparasız Pinokyo
iDenis
Zımparasız Pinokyo
rainhard bu arada cihazda home tuşu yok mu?
Yok gibi gözüküyor.
Acaba nasıl olacak
Bence orda iPad yan tutuluyor ondan yok gome tuşu
ekranı yan tutunca homescreende ekran yan dönmez ki(en azından iPhoneda)

ipad2 de homeda ikende ekranı yan tuttugunuzda dönüyor iphonedan farklı olarak bizzat teknosada görmüş ve kullanmıstım
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emiLL 7 yıl
ipad 3ü bekliyorum umarim beklentilerimin altinda kalmaz
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rooftop 7 yıl
iMac dokunmatık olacaksa pek çekici gelmiyor.ekranda parmak izi görünce kafayı yiyorum özellikle biri ekranda birşeyi gösterirken eliyle dokunmuyormu o ekrana
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h!j@cker 7 yıl
bi hafta sonra gelcek iste ozaman bakariz home tusu bencede gereksiz artik ama apple bu bi.bildigi vardir diyorum
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Centauri 7 yıl
zengier
Yanlis anladiniz demek istedigimi. Herkes retina ekran diyip duruyor, ancak retina iphone 4 un ekraninin adi, teknoljisi degil. Bu bakimdan aslinda 3.5 960x640 cozunurlukteki IPS panelin adi. ama millet 330 dpi ekrana retina demeye basladi, e hadi dpi ina bakarak yaptik diyelim, madem retina o zaman 7 ekrani olacak demektir. yok eski boyutunda ve 4 kat cozunurlugunde ise bu da baska bir ekran. ha apple cikar kendi de retina ekran derse o zaman komik olur. kendi sacmaliklarini iyice sacmalastirmis olurlar. Bu arada; yuksek cozunurluklu ekran konusunda; son olarak bir yerde OEM olarak online bir satici ipad 3 ekranlari satiyordu, fiyati makul bir seviyede idi ve mikroskop altindaki incelemede piksellerin cok daha fazla oldugu goruluyordu. Tabiiki bu ekran olacak diye bir olay yok, ben de kesinlikle olmaz diye dusunuyordum, ancak simdi ufak da olsa bir ihtimal olustu. :)

Retina teknolojisi, adi degil.
3.5 inc cozunurlukte 330dpi ekran anlamina gelmiyor retina display.
Retina display, tum resimleri, yazilari tekrar render edip ayni alanda daha cok nokta olmasini sagliyor. Normal sartlarda cozunurluk arttikca yazilar, ikonlar kuculur; anca Retina Display teknolojisinde yazi ve ikonlar kuculmezken, keskinlikleri artiyor.
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m.t.y. 7 yıl
büyük ihtimalle apple tv bu veya mac serisinin dokunmatik versiyonu.

parmak ikon oranı ipad e uymuyor.


resimde gösterilen cihaz ise bu kesinlikle ipad 3 değil. Cihazda home tuşunun olmamasının nedeni de bu.


"and" touch ifadeside yine arkadaşın dediği gibi daha önce olmayan dokunmatik özelliğin tanıtacakları cihaza yeni eklendiğini gösteriyor.


şifreler bunlar


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Somberlain 7 yıl
mac serisinin dokunmatik versiyonu mu? cihaz yere cok yakin ve ios'un orijinal resmi var. mac olmasi mumkun degil.
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haymatloshan 7 yıl
Devrim yapacak diye haberler dolaşıyor haber sitelerinde umarım öyle olur.Beklediğim özellikler arasında 4 çekirdek,en az 8 mp kamera ve depolama alanında çıtayı yükseltmek 128 gb seçeneği olursa güzel olur.
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Centauri 7 yıl haymatloshan
haymatloshan

Devrim yapacak diye haberler dolaşıyor haber sitelerinde umarım öyle olur.Beklediğim özellikler arasında 4 çekirdek,en az 8 mp kamera ve depolama alanında çıtayı yükseltmek 128 gb seçeneği olursa güzel olur.

8 Mp kamera olmasin, gerkesiz. Onde ve arkada 720p (0.8MP) kamera olmasi yeterli, cunku sadece facetime veya skype icin kullaniyorum ben iPad kamerasini. Isterse 50 MP olsun, fotograf cekmem. Dolayisiyla cihazda kullanmadigim birsey olmasini da istemiyorum...
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E_Aydin35 7 yıl
Yeni modellere biraz daha donanım ekleyip sunsa daha iyi olur bence yapabildiğinin en iyisini yapsın tabi en iisinin yağsa uçardıkda neyse..
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ganeja 7 yıl
Vay be..bir resimden bu kadar teori..
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mrhusnu 7 yıl
Olaylar olaylar..Beklemedeyiz.
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ilk_ze 7 yıl
Tanitimdan sonra almanya satisi baslar baslamaz applestoredan siparisi vericegim zaten ipad 1 kullaniyordum ve ipad 3 ne zaman cikarsa o zamana kadar bekliyecegim demistim..
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