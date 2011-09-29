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Apple'ın "multi-touch" isim hakkı başvurusu ABD Patent ve Marka Ofisi tarafından reddedildi

7 yıl
8,8b
1
43
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Firmalar ürün segmentlerinde daha iddialı olmak ve pazar payını artırmak adına farklı teknolojiler geliştirip piyasaya sürüyor. Ancak son yıllarda yaşanan patent savaşları artık bu teknolojilerin firmaların envanterinde kayıtlı olması gerektiğini gösteriyor.

Patent savaşlarında en çok gündem olan Apple firması 2007 yılında piyasaya sürdüğü iPhone modeli ile geniş kitleleri çoklu dokunmatik teknolojisiyle tanıştırmıştı. Aynı yıl Apple bu ismin sadece kendi markası altında kullanılmasını sağlamak için de "multi-touch/çoklu dokunmatik"  isminin tescil hakkını almak üzere ABD Patent ve Marka Ofisi'ne başvuruda bulunmuştu.
Apple'ın başvurusu çoklu dokunmatik teknolojisinin kendisini patentlemekten çok farklı olarak sadece "multi-touch" kelimesinin isim hakkını elde etmek amacını taşıyor. 

9 Ocak 2007 yılında yapılan başvuruda dün nihai karar verildi. Patent Ofisi bahse konu ismin çok geniş bir kapsama alanı olduğu için başvuruyu reddetti.

Ofisin Marka Başvuru Kurulu karar ile ilgili yayınladığı bildiride multi-touch teriminin genel olarak tanımlanmış bir ifade olduğunu, aynı anda birden fazla parmakla bir elektronik cihazın fonksiyonları kontrol eden bir çeşit arayüzün tanımını yaptığını, çok büyük başarı yakalamış bir cihazda kullanılmasının marka tescili yapılmasını gerektirmeyeceğini açıkladı.

Bazı kaynaklar multi-touch teriminin iPhone'dan çok önce kullanılmaya başlandığını belirtiyor.

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esqhia 7 yıl en beğenilen
Hayır eğer böyle bir teknolojiyi bulduysan,piyasaya ürününü çıkarmadan gidip patentini alırsın sonra da böyle komik duruma düşmezsin.Yani multitouchı diğer telefonlar kullansa ne olur kullanmasa ne olur allahaşkına bu nasıl bir vizyon ve markadır.
O zaman ilk televizyonu bulan patentini alsın yıl 2185 hala X marka televizyon izliyo bütün dünya,neden?Çünkü onlar buldu.Kimse radyo dinleyemiyo neden?Çünkü Y firması keyfe keder radyo sürmüyo piyasaya nasılsa ben buldum kimsede de yok satmıyom anasını satayım dedi ve kyif sigarası içiyor.Tüm dünya kola fanta içiyor çünkü apple suyu ilk biz bulmuştuk dedi ve tüm su kaynaklarını ele geçirdi.
Allah akıl fikir versin bu firmaya.Asgari ücretin 3 katı fiyatına iphone alan güzel ülkemin güzel insanlarına da selam olsun,allah daha fazlasını versin.Herkese saygılar..
Hayır eğer böyle bir teknolojiyi bulduysan,piyasaya ürününü çıkarmadan gidip patentini alırsın sonra da böyle komik duruma düşmezsin.Yani multitouchı diğer tele...
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Batuist 7 yıl
patent başvurularının reddedilmesi haberleri en çok sevdiğim haberler :)) apple da olsa kim olursa olsun bu patent işini pek sevemedim.. çünkü acısı son kullanıcıdan ekstra lisans parası olarak yada saçma sapan isimler olarak bize geri dönüyor..
patent başvurularının reddedilmesi haberleri en çok sevdiğim haberler :)) apple da olsa kim olursa olsun bu patent işini pek sevemedim.. çünkü acısı son kullanı...
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prodamas 7 yıl
Kusura bakmayın ama Yakında Apple Tanrıyı biz yaratık diyecek Bakın gorursunuz yakında telefonundapatantini ister
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.i. 7 yıl
"Bazı kaynaklar multi-touch teriminin iPhone'dan çok önce kullanılmaya başlandığını belirtiyor."

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



Yuh diyorum tamamen kelime oyunu yapılmış bir haber. Göz var nizam var. Elbetteki 2006dan önce kullanılıyordu, zaten apple bir sürü mevcut multitouch patentlerinden birisini seçti ve satın aldı. Millet teknoloji appleye ait sanıyor, neden çünkü bilgiler bilerek yanlış veriliyor.

-Multitouch teknolojisini apple bulmadı. Bir kişi bile bunu belirtmemiş. Bulmadığı gibi isim haklarını almaya çalışmış, herhalde alamaz.
-Multitouch 2006dan önce bir çok firmada değişik ürünler ile zaten tanıtılmıştı, her bir firma ve kişiler değişik patentler almıştır. Örnek Mitsubishi electronic 2001de ürününü duyurmuştur.
-Apple Multitouch teknolojisinin mevcut patentlerinden birini seçip 2006 yılında satın almıştır. NEDEN HABERDE apple in 2006 yılında mevcut multitouch patentlerinden birini başkasından SATIN ALDIĞI YAZMIYOR.

Bu kadar berbat habercilik olmaz ya, resmen insanlara yanlış bilgiler veriliyor. Yazıkk

Multitouch teknolojsi apple a ait değil, apple teknolojiyi 2006da satın almıştır. Ve zaten apple iphone u piyasaya çıkarmadan önce ocak 2007de kurnazlık amaçlı isim hakları için patent başvurusu yapmış, ürün piyasaya çıkmadan başvurduğu halde(iphone 2007yazın piyasaya çıkmıştı) isim hakları 2011de reddedilmiştir. Çünkü 2000yılında beri bir sürü firma zaten bu isme(multitouch) farklı teknolojiler ile patentlerine sahiptir, apple sadece patent sahiplerinden birini seçerek patent satın almıştır. 2011de reddedilmesi bile gülünç geç kalınmış.
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FRAPS 7 yıl
Haydi teknolojisi ile ayrıntıların patentini almaya çalışırsın anlarım,sistemin işleyişi ile ilgili tekniklerin patenti alınır.

FAkat bunların yaptığı tam bir yüzsüzlük olmuş, direkt isim hakkını almaya çalışmışlar. Patent kurulu iyiki , bu cingözlere onay vermemiş.



Bende Türk patent enstütisine yarın gidip otomobil , televizyon , cep telefonu gibi isimlerin patenti alınmamışsa almaya çalışayım ,belki dalgınlıklarına gelipte onay verirlerse köşeyi dönerim :)))
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ZZ RAT 7 yıl
her alintida su resimleri de koymasaniz,
okumak Cin iskencesine dondu.
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1megabayt 7 yıl gulerayvaz
yagmurh

ted.com/...

Apple'ın iPhone'u tanıtmasından 1 sene önce, hemen hemen aynı teknolojiyi sunmuş Jef Han. Sadece bununla yetinmemiş basınç algılama özelliği de mevcut. Çok başarılı, gerçekten etkileyiciydi, teşekkürler paylaşımınız için. Tabi ilk akla gelen acaba o da bu buluşunu patentledi mi :) ve Apple'a sattı mı :). Şu an için görenelere etkileyici gelmiyor belki ama 2006 yılında eminim müthiş bir gelişmeydi.

Altyazılı izlemek isteyen arkadaşlara ufak bir hatırlatma, videonun alt kısmında, altyazı seçilebiliyor.

Küçük bir katkı daha konuya, yine Jeff Han



CAD programı müthiş, animasyon çok başarılı ve 02:46'da Angry Birds :) bizden 4 yıl önce oynamaya başlamış Jeff :). Benim düşüncem, Jeff Han o zaman, günümüzdeki ekranları geçmeyi başarmış.
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Guest-F8946C419 7 yıl
"Taklitler asıllarını yaşatır"


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ayzer 7 yıl
dikkat dikkat
abd den gelen son haber:
IN GOD WE TRUST ve OH MY GOD yerine kullanmak üzere
"IN APPLE WE TRUST" ve "OH MY APPLE" ın patentleri için ABD Patent ve Marka Ofisine başvuru dilekçesi vermiş elma...
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Besiktask34 7 yıl
vurun birbirinize



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Zuko 7 yıl
Bu Samsung'cular eksilemiş yine, Fandroidler basmış gibi lafları gördükçe kendimi Samsung'çu sanmaya başladım. iPhone neden kullanıyorum ben diye düşünüyorum artık. Oysa ben sadece objektif olmaya çalışıyordum?
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SystemApps 7 yıl
Allahtan apple kağnıyı icad etmedi alimallah bütün otomobil firmalarına patent davası açardı.
Çoklu dokunmatik kavramını sadece apple patentleştirmeye çalışabilir.Apple budur...
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Statistik 7 yıl

Apple'in kirli gecmisini bilmeyen genc arkadaslara..

Apple Computer and Creative Technology have agreed to settle their legal dispute over music player patents for $100 million, the companies announced Wednesday.
The $100 million, to be paid by Apple, grants Apple a license to a Creative patent for the hierarchical user interface used in that company's Zen music players. After months of hinting that it would be coming after rival music player companies, Creative sued Apple in May, claiming the iPod maker was infringing on its patents.
A week later, Apple countersued, claiming Creative was infringing on Apple patents for user interfaces. As a result of the settlement, all legal disputes between the two companies related to the patent will disappear. Creative had also asked the International Trade Commission to investigate Apple for patent infringement.
The patent covers an interface that lets users navigate through a tree of expanding options, such as selecting an artist, then a particular album by that artist, then a specific song from that album, said Phil O'Shaughnessy, a Creative spokesman. The patent applies to portable media players, which includes devices like the iPod or cell phones that have the ability to play music, he said. Creative filed for the patent on Jan. 5, 2001.
Apple can get back some of the $100 million payment if Creative is able to secure licensing deals with other MP3 player manufacturers, said Steve Dowling, an Apple spokesman. He declined to specify exactly how much Apple could recoup or how many deals it would take to trigger the payments.
Under U.S. patent law, the first inventor to file a patent generally holds the rights to that technology, said Rod Thompson, an intellectual property lawyer with Farella Braun and Martell in San Francisco. This isn't always the case, as another inventor can attempt to prove that they were working on the invention before the other inventor filed for a patent, but that's a long, expensive legal process with no certainties, he said.
"This had the makings of a big battle, because the stakes are so high," Thompson said. Apple obviously couldn't afford to have an injunction slapped on imports of the iPod, and $100 million is a pittance compared to the $1.5 billion in revenue Apple garnered on iPod sales just in the last quarter, he said.
"Creative is very fortunate to have been granted this early patent," Apple's CEO Steve Jobs said in a press release. Apple was eager to move beyond the legal dispute caused by the patent, which could have eventually cost the company as much as the $100 million settlement amount, Dowling said.
Read more: news.cnet.com/...
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Python 7 yıl
hakanr
D-KaoSee
carnador
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmi gördükten sonra patent almaya çalışması konusunda haksızda sayılmaz.
Sırf bu yuzden samsunga uyuz oluyorum.. hic yaratıcı değiller ya apple ne yapsa kopyalıyolar terbiyesizler ya
Şimdi bu resimlerden dolayı gülmekteyim. Apple bu tasarımları yapmadan önce buna benzer endistüriel çalışmalar olmadığınımı zannediyorsunuz. Yaw grafik tasarımcı olmasam yadirceksiniz be bilader. Bu yapılan tasarımlar yaklaşık olarak 30 yıldır yapılmaktadır ve akımın adıda minimalizm dir. Şimdi burdan çıkıp apple minimalizmi biz mi bulduk diyecek. Allah aşkına yapmayın.

Kim minimalizeyi apple bulmuş demiş ki ? apple'dan önce bu firma yapsaydı ona kimse bişey diyemezdi nerde kardeşim bu tarz adaptörler usb girişleri kablolar samsung tarafında ? apple yaptıktan sonra gelip 30 pini araklayan kablosundan tutta şekline şemaline kadar çalan samsung değilmidir ? örnekleyelim isterseniz donadimhaber sitesi var öyle değilmi? ben gidip donanimhaberi adlı site açıp aynı tasarımda aynı haberleri yayınlasam ne olur acaba bunun adı ?
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D-KaoSee 7 yıl
NIKEmRe

hakanr

D-KaoSee
carnador
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmi gördükten sonra patent almaya çalışması konusunda haksızda sayılmaz.
Sırf bu yuzden samsunga uyuz oluyorum.. hic yaratıcı değiller ya apple ne yapsa kopyalıyolar terbiyesizler ya
Şimdi bu resimlerden dolayı gülmekteyim. Apple bu tasarımları yapmadan önce buna benzer endistüriel çalışmalar olmadığınımı zannediyorsunuz. Yaw grafik tasarımcı olmasam yadirceksiniz be bilader. Bu yapılan tasarımlar yaklaşık olarak 30 yıldır yapılmaktadır ve akımın adıda minimalizm dir. Şimdi burdan çıkıp apple minimalizmi biz mi bulduk diyecek. Allah aşkına yapmayın.


Kim minimalizeyi apple bulmuş demiş ki ? apple'dan önce bu firma yapsaydı ona kimse bişey diyemezdi nerde kardeşim bu tarz adaptörler usb girişleri kablolar samsung tarafında ? apple yaptıktan sonra gelip 30 pini araklayan kablosundan tutta şekline şemaline kadar çalan samsung değilmidir ? örnekleyelim isterseniz donadimhaber sitesi var öyle değilmi? ben gidip donanimhaberi adlı site açıp aynı tasarımda aynı haberleri yayınlasam ne olur acaba bunun adı ?

Arkadaşım her şey ortada. 100 kişiye sorsan samsung apple diye 90 ı samsung apple i hedef almıs urunlerini kopyalamakla uğrasıyor der.. kalan 10 kişi de sizler olursunuz neden samsung marka telefon kullanıyorsunuz

ben çoklu dokummatığı apple tanıdım (dokunmatık hassasıyetınde apple'nın uzerinde tanımam) bu denli cok yonlu bi telefonu ıphone da tanıdım ama iphone kullanmadım samsung ta kullanmadım. tarafsız bi şekilde bakıyorum ben samsung'a baktığımda apple ı goruyorum... herşey acık ve net "hani derler ya yiğidi oldur ama hakkını yeme..." Apple bir oncudur.. diğerleri apple taklit etmeyle uğrasır..
benim şahsi fikirlerim bunlar..
hani bunları ayır etmek içinde grafiker felnda olmaya gerek yok..


ayrıca samsungcular iş başında butun olumsuz yorumları eksi (-) lemişler Yapışştırrrrrrr

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eeevrim 7 yıl
En çok değer verdiği patentler bir gün onun çöküşüne sebep olucak...Apple paylaşmasını bilmeyen bencil bir çocuktan farkı yok
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