Apple'ın "multi-touch" isim hakkı başvurusu ABD Patent ve Marka Ofisi tarafından reddedildi

Firmalar ürün segmentlerinde daha iddialı olmak ve pazar payını artırmak adına farklı teknolojiler geliştirip piyasaya sürüyor. Ancak son yıllarda yaşanan patent savaşları artık bu teknolojilerin firmaların envanterinde kayıtlı olması gerektiğini gösteriyor.





Patent savaşlarında en çok gündem olan Apple firması 2007 yılında piyasaya sürdüğü iPhone modeli ile geniş kitleleri çoklu dokunmatik teknolojisiyle tanıştırmıştı. Aynı yıl Apple bu ismin sadece kendi markası altında kullanılmasını sağlamak için de "multi-touch/çoklu dokunmatik" isminin tescil hakkını almak üzere ABD Patent ve Marka Ofisi'ne başvuruda bulunmuştu.

Apple'ın başvurusu çoklu dokunmatik teknolojisinin kendisini patentlemekten çok farklı olarak sadece "multi-touch" kelimesinin isim hakkını elde etmek amacını taşıyor.





9 Ocak 2007 yılında yapılan başvuruda dün nihai karar verildi. Patent Ofisi bahse konu ismin çok geniş bir kapsama alanı olduğu için başvuruyu reddetti.





Ofisin Marka Başvuru Kurulu karar ile ilgili yayınladığı bildiride multi-touch teriminin genel olarak tanımlanmış bir ifade olduğunu, aynı anda birden fazla parmakla bir elektronik cihazın fonksiyonları kontrol eden bir çeşit arayüzün tanımını yaptığını, çok büyük başarı yakalamış bir cihazda kullanılmasının marka tescili yapılmasını gerektirmeyeceğini açıkladı.





Bazı kaynaklar multi-touch teriminin iPhone'dan çok önce kullanılmaya başlandığını belirtiyor.