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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple'ın "özel projeleri" ünlü moda firmasının eski CEO'suna emanet

5 yıl
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple'ın

Apple, teknoloji dünyasında şimdiye kadar alışkın olmadığımız bir yönetici transferine imza attı.Tim Cook ile birlikte organizasyon yapısında önemli değişikliğe giden firma, ünlü Fransız lüks moda markası Yves Saint Laurent'in 2011 yılından bu yana iicra kurulu başkanlığını yürüten Paul Deneve'i kıdemli başkan yardımcısı sıfatıyla göreve getirdi.

Apple'dan yapılan resmi açıklamada Paul Deneve'in "özel projelerden" sorumlu kıdemli başkan yardımcısı olduğunu ve direk olarak Tim Cook'a bağlı olarak görev yapacağı belirtildi. Ancak özel projelerin neleri kapsadığı ya da Paul Deneve'in sorumluluklarının neler olduğu konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Aslında Paul Deneve, teknoloji dünyasına çok yabancı bir isim değil. 1990-1997 yılları arasında Apple'ın Avrupa operasyonunda önemli görevler üstlenen Deneve, kariyerine daha sonra Courreges, Nina Ricci, ve Lanvin gibi lüks markalarda devam etti. Deneve, ayrıca, Silikon Vadisi'nde yeni kurulan küçük ölçekli teknoloji firmalarına danışmanlık da yapmakta.

Hatırlanacağı gibi Apple kısa bir süre önce de uzun yıllar Adobe'da çalışmış ve son olarak firmanın teknolojiden sorumlu icra kurulu üyeliğini yapan Kevin Lynch'i göreve getirmişti.


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***Respect*** 5 yıl en beğenilen
İlk projesi iWatch olacaktır.

Rolex kadar şık, iPhone kadar devrimsel, iPad kadar kullanışlı bir cihaz bekliyoruz
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bozok_53_45 5 yıl
***Respect***
İlk projesi iWatch olacaktır. Rolex kadar şık, iPhone kadar devrimsel, iPad kadar kullanışlı bir cihaz bekliyoruz

hocam her şey tamam da rolex demicektiniz :)
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SatanicBlacK 5 yıl
Absürd projelere imza atmasınlar da [>:]
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HeavyClocker 5 yıl
Özel projelerini bilmem ama suya dayanıklı bir iPhone güzel olur.
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Moribito 5 yıl
Tamam Fashion'da girdi Apple, zaten iOS 7 ile iyici yumusamisti, artik apple alinmaz.
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