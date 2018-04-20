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Apple'ın, saatte 200 iPhone'u parçalarına ayıran yeni robotu Daisy ile tanışın

Apple, kullanılmayan iPhone'ları parçalara ayırarak geri dönüşüme kazandıran yeni robotu Daisy'i tanıttı. Saatte 200 iPhone'u demonte hale getirebilen robotun videosu haberimizde.
1 yıl
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Cupertino merkezli dev teknoloji şirketi Apple, geri dönüşüme verdiği önemle biliniyordu. Şirket Liam adındaki eski demontaj robotunu emekliye ayırarak yenisini üretti. Daisy adı verilen yeni robot, eskisine oranla daha hızlı çalışıyor ve saatte 200 iPhone'u demonte hale getirerek bileşenlerine ayırabiliyor.

Daisy saatte 200 iPhone'u parçalarına ayırabiliyor

Apple, yeni demontaj robotu Daisy'i, kullanılmayan iPhone'larda yer alan değerli malzemelerin birçoğunu geri kazanmanın en etkili yolu olarak lanse ediyor. Yıllar süren Ar-Ge çalışmaları sonucunda üretilen Daisy, Apple'ın 2016 yılında piyasaya sürdüğü ilk demontaj robotu olan Liam'ın gelişmiş bir versiyonu. iPhone'un dokuz farklı modelini söküp bileşenlerine ayırabilen Daisy'nin üretiminde eski robot Liam'da yer alan bazı parçalar da kullanılmış.
Apple, bu proje ile geleneksel geri dönüşümcülerin sağlayamadığı değerli malzemeleri, hasarsız bir şekilde tekrar kazanmayı hedefliyor. 20'den fazla bağımsız kol ile donatılmış bu endüstriyel robot, dakikada ortalama 3.3 iPhone'u demonte hale getirip, tüm bileşenlerini sınıflandırarak ayırabiliyor. Apple yetkilileri Daisy gibi robotları kullanmadan önce, insan gücü ile bir iPhone'u parçalara ayırabilmek için 7 dakika harcadıklarını belirterek işlerinin ne denli kolaylaştığına dikkat çekiyorlar.

https://techcrunch.com/2018/04/19/apple-has-a-new-iphone-recycling-robot-named-daisy/ Yorum Yaz
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donanımcı123 1 yıl en beğenilen
Birbirinin aynısı yeni modeller çıkardık haberleri yerine şöyle ilginç haberlerle gelin canımı yiyin
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m4799 1 yıl
İyiymiş
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WB 1 yıl
Cupertino merkezli yazmislar mi diye gormek icin geldim, gidiyorum..
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mustafaadli 1 yıl
Telefonu açıp içine bakamıyoruz ki anlayalım
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mustafaadli 1 yıl
Geri dönüşüm dediğin metali, plastiği eritir eski saf haline getirirsin
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ImRoyal 1 yıl
Ne kadar girişkin içiçe organik bir yapısı şu şirketin. korkutucu. Yarın ben bağımsız bir devletin tüm kaynaklarımı alıp şuaraya taşınıyorum dese kim itiraz edebilir. Kendi kaynakları hatta savunma mekanizması var.
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agent1453 1 yıl
Geri dönüşüm'e kazandırılması iyi ama eski parçaları tamirde kullanırsalar kötü olabilir.
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mustafaadli 1 yıl obsesoz
Sıfırı geçtim arızalı telefonlarda bile kullanmaları korkutucu 😱
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mustafaadli 1 yıl donanımcı123
Mantıklı hocam olabilir.
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obsesoz 1 yıl
Sineğin yağını çıkarıyor bunlar. Çıkardıkları parçaları da sıfır telefonlarda kullanıp tekrar piyasaya sürerler. Para kazanmada çağ atlıyorlar. Tabi bu uğurda pek çok etiği çiğneyerek.
Not:Parçalayan deyince ben daha hızlı parçalarım diyecektim demonteymiş..
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mustafaadli 1 yıl
Parçaları ne yapıyorlar sonra
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donanımcı123 1 yıl mustafaadli
Swap cihazlarda ve arızalı telefonların tamirinde kullanıyordur büyük ihtimalle.
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