Apple'ın, saatte 200 iPhone'u parçalarına ayıran yeni robotu Daisy ile tanışın

Cupertino merkezli dev teknoloji şirketi Apple, geri dönüşüme verdiği önemle biliniyordu. Şirket Liam adındaki eski demontaj robotunu emekliye ayırarak yenisini üretti. Daisy adı verilen yeni robot, eskisine oranla daha hızlı çalışıyor ve saatte 200 iPhone'u demonte hale getirerek bileşenlerine ayırabiliyor.

Daisy saatte 200 iPhone'u parçalarına ayırabiliyor

Apple, yeni demontaj robotu Daisy'i, kullanılmayan iPhone'larda yer alan değerli malzemelerin birçoğunu geri kazanmanın en etkili yolu olarak lanse ediyor. Yıllar süren Ar-Ge çalışmaları sonucunda üretilen Daisy, Apple'ın 2016 yılında piyasaya sürdüğü ilk demontaj robotu olan Liam'ın gelişmiş bir versiyonu. iPhone'un dokuz farklı modelini söküp bileşenlerine ayırabilen Daisy'nin üretiminde eski robot Liam'da yer alan bazı parçalar da kullanılmış.

Apple, bu proje ile geleneksel geri dönüşümcülerin sağlayamadığı değerli malzemeleri, hasarsız bir şekilde tekrar kazanmayı hedefliyor. 20'den fazla bağımsız kol ile donatılmış bu endüstriyel robot, dakikada ortalama 3.3 iPhone'u demonte hale getirip, tüm bileşenlerini sınıflandırarak ayırabiliyor. Apple yetkilileri Daisy gibi robotları kullanmadan önce, insan gücü ile bir iPhone'u parçalara ayırabilmek için 7 dakika harcadıklarını belirterek işlerinin ne denli kolaylaştığına dikkat çekiyorlar.

https://techcrunch.com/2018/04/19/apple-has-a-new-iphone-recycling-robot-named-daisy/