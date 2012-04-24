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Apple'ın yeni Retina ekranlarında üretim sıkıntısı devam ediyor

7 yıl
3,1b
1
39
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın Retina ekrana sahip yeni iPad'i ile ilgili bir süredir üretim sıkıntısı yaşandığına dair bilgiler geliyor. Panel üretim ortaklarından Samsung tüm yükü üzerine almışken LG Display ve Sharp'ın henüz beklenen seviyeye ulaşamadığı bazı çevrelerce dile getiriliyordu.

Şimdiye kadar 10-15 milyon arasında bir satış rakamına ulaştığı tahmin edilen yeni iPad'in bununla birlikte halen panel tedariğinde sıkıntı yaşadığı belirtiliyor.

Appleinsider tarafından verilen habere göre, Samsung halen en büyük tedarikçi konumunda iken Sharp ve LG, Apple'ın istediği standartlara göre ekran üretmekte zorlanıyor. 

LG Display, panellerde yaşanan görüntüleme sorununu çözmek üzere ve bu aydan itibaren üretimi artırma yoluna gidecek. Ancak Samsung ana tedarikçi olarak kalmaya devam edecek.

Sharp ise panellerinde kullandığı Oksitlenme teknolojisini halen materyal olarak stabil hale getiremediği için henüz ekran tedariğine başlayamadı. Sonbahar dönemine kadar Sharp'ın normal seviyede üretime geçemeyeceği belirtiliyor.

Analistler yılın ilk çeyreğinde 13.1 milyon yeni iPad satıldığı görüşünde birleşiyor. Yeni iPad'lerin sevkiyat süresinin 5-7 gün arasına inmiş olması da ikinci çeyrek için iyi bir haber. Buna göre ikinci çeyrekte 18.6 milyon ünite yeni iPad satılması muhtemel.

http://www.appleinsider.com/articles/12/04/23/retina_display_production_issues_persist_for_apples_new_ipad.html Yorum Yaz
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HackAv 7 yıl en beğenilen magandalar18
magandalar18

yeasen

korkuadamBeter ol...
Apple ile ne alip veremediginiz var ?


Mesela 41mp kamera katmıyor. Daha sayayım mı?


...Bu daha enteresan...
magandalar18yeasenkorkuadamBeter ol...Apple ile ne alip veremediginiz var ?
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antonidas 7 yıl
lg,sharp samsung
samsung diğer firmalardan çok daha iyi bir teknolojiye sahip.
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Bamya Avcisi 7 yıl antonidas
antonidas

lg,sharp samsung
samsung diğer firmalardan çok daha iyi bir teknolojiye sahip.

Yav bir git allasen,bu uclu arasinda Samsung mu en iyi?Sharp akar...
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teramit 7 yıl
CooL_ROMEO
ezimuseApple samsunga muhtaç şuan da
en hızlı üretim samsungda ki samsung üretmiyorum derse (ki demez) sırada bekleyen tonla firma var .

o sırada bekleyen firmalar apple gibi satamadığı için samsung da bırakıyorum diyemez.
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_Maxy_ 7 yıl
Hayranım şu Apple'a. Adamlar her yeni ürün çıkardıklarında bir bahane ile stok sıkıntısı olacağını işaret ediyor. Bunu okuyan masum köylüler de stok kalmayacak korkusuyla 3'e 5'e bakmadan nerede bulursa alıyor.
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strahd_von_zarovich 7 yıl
Diğer firmalara laf atan apple fan boy lar ipad in kaç parçasının apple tarafından üretildiğini biliyor mu acaba ? Ah ah.
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spencermila 7 yıl
Ekran üretimi okadar sıkıntılı olduki artık kimse kimseye mal veremez oldu şuda garip degilmi apple samsung davalar acıyor birbirine sonra apple ondan ekran üretimi icin yardım istiyor bence bana göre en güzeli kendi malını kendin üretecen başkasına bel balamayacan baksana sıkıntı cıkıyor böyleşeylerde samsung appleye güzel ekran üretiyor ama kendine peş para etmez ekran üretiyor glasy note ve s2 inclemiş biti olarak bana göre renkler cansız geldi kaldıki xsperai arc kullanıcısı olarak sony ekranın cok begendim bence htc de işi biliyor ama işte bazı firmalar kendilerine kötü başkalarına iyi ürün veriyor lg de cok cansız denedim heryerde gördüm baktım cansız remkler hep bana göre samsung televizyonda yaptıgı canlılıklerı telefonda ve tablettede yapsa iyi olurdu neden samsugu kötülüyon derseniz ben samsug s2 ala bilirdim durumum on katına yetiyor ama ele aldıgında oyuncak gibi durması bana alma demesi bir oldu ama xperia arcı satıp htc onex alacam htc bana göre cok kaliteli bir tel sony de güzel kamerası cok güzel bir alet iphone bile onun gibi cekemiyor bence apple os display adında ekran üretseydi daha iyi olurdu hemde sıkıntılar olmazdı belki daha ucuz olurdu samsung ve sharp cok iyiler ama şuan kullandıgım ipaddaki retina acaba samsung mu lg mi sarhpmı diyede endişe ediyorum android belki cok süper ola bilir ama yeşil tonu beni öldürüyor kurtulması lazım bundan canlı ekranların en iyi dostu kaliteli grafiklerdir herzaman kısa ve öz para pul herşey demek degil
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E_Aydin35 7 yıl
Samsung'da olmasa Apple'ın hali..:) Ama birbirlerine mecburlar.. Doğanın kanunu..
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Python 7 yıl
Apple kendi üretmiyor,bünyesinde fabrikası yok,hal böyle olunca fabrika kurmak yerine,foxconn lg samsung sharp vs. firmalar ile anlaşıp yedek parçasını ürettiriyor,hem fabrika işçi masraflarından kurtuluyor,hemde gereksiz yere firmasına yük bindirmiyor,gayet akıllıca ancak sorun üretimin yetmemesi bilemiyorum belki buda pazarlama stratejisi olabilir,sonuçta talep var arz yok,buda birim malı değerlendiren bir unsur
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asaltek 7 yıl
hadi canım, apple ve stok sorunu, üretim sıkıntısı aynı cümlede, harbi inanmam, bir yanlışlık olmasın, eğer doğruysa apple gibi bir firmaya hiç yakışmadı, olmadı yani...
:)
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yav he he aynen 7 yıl
ezimuse komunistmisin nesin o zaman is adamlarinin da isciye ihtiyaci var. insanlarin firinlara
ama aslinda bir firin yok ya da bir isci yok zilyon tane var serbest piyasa ekonomisi
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CooL_ROMEO 7 yıl
ezimuse
Apple samsunga muhtaç şuan da

en hızlı üretim samsungda ki samsung üretmiyorum derse (ki demez) sırada bekleyen tonla firma var .
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