Apple'ın yeni Retina ekranlarında üretim sıkıntısı devam ediyor

Apple'ın Retina ekrana sahip yeni iPad'i ile ilgili bir süredir üretim sıkıntısı yaşandığına dair bilgiler geliyor. Panel üretim ortaklarından Samsung tüm yükü üzerine almışken LG Display ve Sharp'ın henüz beklenen seviyeye ulaşamadığı bazı çevrelerce dile getiriliyordu.





Şimdiye kadar 10-15 milyon arasında bir satış rakamına ulaştığı tahmin edilen yeni iPad'in bununla birlikte halen panel tedariğinde sıkıntı yaşadığı belirtiliyor.





Appleinsider tarafından verilen habere göre, Samsung halen en büyük tedarikçi konumunda iken Sharp ve LG, Apple'ın istediği standartlara göre ekran üretmekte zorlanıyor.





LG Display, panellerde yaşanan görüntüleme sorununu çözmek üzere ve bu aydan itibaren üretimi artırma yoluna gidecek. Ancak Samsung ana tedarikçi olarak kalmaya devam edecek.





Sharp ise panellerinde kullandığı Oksitlenme teknolojisini halen materyal olarak stabil hale getiremediği için henüz ekran tedariğine başlayamadı. Sonbahar dönemine kadar Sharp'ın normal seviyede üretime geçemeyeceği belirtiliyor.





Analistler yılın ilk çeyreğinde 13.1 milyon yeni iPad satıldığı görüşünde birleşiyor. Yeni iPad'lerin sevkiyat süresinin 5-7 gün arasına inmiş olması da ikinci çeyrek için iyi bir haber. Buna göre ikinci çeyrekte 18.6 milyon ünite yeni iPad satılması muhtemel.