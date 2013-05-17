Apple'ın yeni patent başvurusu, yetersiz flaş ışıklandırmasına farklı bir çözüm sunuyor

Haber Editörü
Günümüzde akıllı telefonların kamera performansları birçok kullanıcıyı tatmin etmeye yetse de, flaş kalitesi çoğu kez beklenen performansı veremiyor. Apple'ın yaptığı yeni bir patent başvurusu ise, tek bir cihazın flaşının yetersiz olduğu ortamlarda birden fazla cihazın flaşını kullandırarak farklı bir çözüm üretiyor.
Söz konusu patent, kamerası objeye odaklanan ilgili sensöre sahip olan cihazın objenin etrafına konumlandırılmış diğer cihazların flaşlarını kullanmasını öngörüyor. Diğer cihazların flaşlarından faydalanılarak çekilen fotoğraf ilgili yazılımın flaş yoğunluğunu düzenleyen filtrelerinden geçirilerek son halini alıyor.
Apple'ın patent başvurusunun hayata geçip geçmeyeceği henüz belli olmasa da, söz konusu flaş kullanımının düşük ışıklı ortamlarda oldukça işe yarayabileceği bir gerçek.
http://appleinsider.com/articles/13/05/16/apples-social-camera-flash-invention-connects-multiple-users-iphones-ipads-to-remotely-light-a-scene Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bu yorumun benim nekadar dogru yolda oldugumu anlatmaya yetti kendine iyi bak koca kafali arkadasim.
Bi Apple akıllı gerisi aptal sanıyor...
evet mevcut fakat konumus applenin iphone icin almis oldugu patentinin kamera funksiyonu vede verdigim misal bir örnek.
Hay senin Türkçene, funksiyon nedir yahu?
Benim bahsettiğim şey, verdiğin örneğin çok abes olması.
Ne yani mekanda baska kamera yoksa ne olacak?
Mekanda velevki var birinde Xenon Flasli birinde led li otekinde dual led li flas varsa ne olacak? Filtre nasil ortak degeri bulacak ?
Apple dalga mi geciyor?
Bir fotograf stüdyosunu düsün her taraf isik dolu mesela.
Haklısın her taraf ışık dolu ama bi o kadar da profesyonel makineler mevcut.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
445 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, iPad ve