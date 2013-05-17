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Apple'ın yeni patent başvurusu, yetersiz flaş ışıklandırmasına farklı bir çözüm sunuyor

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Apple'ın yeni patent başvurusu, yetersiz flaş ışıklandırmasına farklı bir çözüm sunuyor
Günümüzde akıllı telefonların kamera performansları birçok kullanıcıyı tatmin etmeye yetse de, flaş kalitesi çoğu kez beklenen performansı veremiyor. Apple'ın yaptığı yeni bir patent başvurusu ise, tek bir cihazın flaşının yetersiz olduğu ortamlarda birden fazla cihazın flaşını kullandırarak farklı bir çözüm üretiyor.

Söz konusu patent, kamerası objeye odaklanan ilgili sensöre sahip olan cihazın objenin etrafına konumlandırılmış diğer cihazların flaşlarını kullanmasını öngörüyor. Diğer cihazların flaşlarından faydalanılarak çekilen fotoğraf ilgili yazılımın flaş yoğunluğunu düzenleyen filtrelerinden geçirilerek son halini alıyor.

Apple'ın patent başvurusunun hayata geçip geçmeyeceği henüz belli olmasa da, söz konusu flaş kullanımının düşük ışıklı ortamlarda oldukça işe yarayabileceği bir gerçek.

http://appleinsider.com/articles/13/05/16/apples-social-camera-flash-invention-connects-multiple-users-iphones-ipads-to-remotely-light-a-scene Yorum Yaz
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cadox18 6 yıl en beğenilen
Güzel ama pratik birşey değilki.Herkes aynı anda ıphone unu çıkarıp çekeceği nesneye mi tutacak
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Rajeesh 6 yıl
sağolsun ışık tutmayı akıl edememiştik zaten ah bu apple da olmasa
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iciguven 6 yıl
Ne gerek var bunlara koy bi xenon flaş derdin bitsin nedir bu led flaş takıntısı anlamadım gitti, led ışık yaydığı ışığın karakteristiği gereği xenon gibi bir ışığa 1000 tane led flaş da kullansan ulaşamaz, sorun parlaklığın yeterliliğinde değil ışığın özelliğinde, bi tane kapasitör koymak çok mu zor şu telefona
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magnagizmo 6 yıl
La ne gereği var
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pohuman 6 yıl
Her zamanki gibi "Apple haberi olsun da ne olursa olsun" diyerek açılmış olan saçma sapan bir başlık daha..
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digimon52 6 yıl
Düşünen Biri
digimon52
Düşünen Biri
digimon52
Düşünen Biri
digimon52
Düşünen Biri
digimon52
cadox18 Güzel ama pratik birşey değilki.Herkes aynı anda ıphone unu çıkarıp çekeceği nesneye mi tutacak
Bir fotograf stüdyosunu düsün her taraf isik dolu
mesela.
Haklısın her taraf ışık dolu ama bi o kadar da profesyonel makineler mevcut.
evet mevcut
fakat konumus applenin iphone icin almis oldugu patentinin kamera funksiyonu vede verdigim misal bir örnek.
Hay senin Türkçene, funksiyon nedir yahu?
Benim bahsettiğim şey, verdiğin örneğin çok abes olması.
yurt disinda yasayan biriyim normaldir kafani fazla takma onuda kaybediceksin yoksa
daha iyisini biliyorsan sen ver bir örnek . belki baska bir seydir
En azından benim kaybedecek birşeyim var, sende oda yok ki kardeşim.
nerden biliyorsun olmadigini tanisiyormuyus yoksa seninkinden büyükdülerden kovuldun mu yoksa kücük kardesim
Peki sen nerden biliyorsun kafam hariç her şeyimi kaybettiğimi? daha kendinle çelişiyorsun. önce yazdıklarını oku bence.

bu yorumun benim nekadar dogru yolda oldugumu anlatmaya yetti kendine iyi bak koca kafali arkadasim.
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Rajeesh 6 yıl
sağolsun ışık tutmayı akıl edememiştik zaten ah bu apple da olmasa
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smart1978 6 yıl Rajeesh
Rajeesh

sağolsun ışık tutmayı akıl edememiştik zaten ah bu apple da olmasa

Bi Apple akıllı gerisi aptal sanıyor...
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aozgec 6 yıl
artik karanlık ortamlarda, "hadi ustu bi el at da resim çekek" dicez. ne demişler bir elin nesi var 5 iphone'nun flaşı var


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hidoriumen 6 yıl
Bence bunun için harici flashlarda yapilir.Tipki harici lens takilabildigi gibi.Yani iPhone olma si gerekmez.Çok gerekliyse alir kullanirsin,akillica
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digimon52 6 yıl
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digimon52
cadox18 Güzel ama pratik birşey değilki.Herkes aynı anda ıphone unu çıkarıp çekeceği nesneye mi tutacak
Bir fotograf stüdyosunu düsün her taraf isik dolu
mesela.
Haklısın her taraf ışık dolu ama bi o kadar da profesyonel makineler mevcut.


evet mevcut
fakat konumus applenin iphone icin almis oldugu patentinin kamera funksiyonu vede verdigim misal bir örnek.

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Be All My Sins Remembered 6 yıl digimon52
digimon52

Düşünen Biri

digimon52
cadox18 Güzel ama pratik birşey değilki.Herkes aynı anda ıphone unu çıkarıp çekeceği nesneye mi tutacak
Bir fotograf stüdyosunu düsün her taraf isik dolu
mesela.
Haklısın her taraf ışık dolu ama bi o kadar da profesyonel makineler mevcut.


evet mevcut
fakat konumus applenin iphone icin almis oldugu patentinin kamera funksiyonu vede verdigim misal bir örnek.



Hay senin Türkçene, funksiyon nedir yahu?


Benim bahsettiğim şey, verdiğin örneğin çok abes olması.
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DH Misafiri 6 yıl
süper ya. batarya sorununa çözüm bulmasın kimse...
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smart1978 6 yıl
Guldurdu beni bu patent.
Ne yani mekanda baska kamera yoksa ne olacak?
Mekanda velevki var birinde Xenon Flasli birinde led li otekinde dual led li flas varsa ne olacak? Filtre nasil ortak degeri bulacak ?
Apple dalga mi geciyor?
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digimon52 6 yıl
cadox18
Güzel ama pratik birşey değilki.Herkes aynı anda ıphone unu çıkarıp çekeceği nesneye mi tutacak

Bir fotograf stüdyosunu düsün her taraf isik dolu
mesela.
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Be All My Sins Remembered 6 yıl digimon52
digimon52

cadox18

Güzel ama pratik birşey değilki.Herkes aynı anda ıphone unu çıkarıp çekeceği nesneye mi tutacak


Bir fotograf stüdyosunu düsün her taraf isik dolu
mesela.

Haklısın her taraf ışık dolu ama bi o kadar da profesyonel makineler mevcut.
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