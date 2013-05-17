Apple'ın yeni patent başvurusu, yetersiz flaş ışıklandırmasına farklı bir çözüm sunuyor

Günümüzde akıllı telefonların kamera performansları birçok kullanıcıyı tatmin etmeye yetse de, flaş kalitesi çoğu kez beklenen performansı veremiyor. Apple'ın yaptığı yeni bir patent başvurusu ise, tek bir cihazın flaşının yetersiz olduğu ortamlarda birden fazla cihazın flaşını kullandırarak farklı bir çözüm üretiyor.





Söz konusu patent, kamerası objeye odaklanan ilgili sensöre sahip olan cihazın objenin etrafına konumlandırılmış diğer cihazların flaşlarını kullanmasını öngörüyor. Diğer cihazların flaşlarından faydalanılarak çekilen fotoğraf ilgili yazılımın flaş yoğunluğunu düzenleyen filtrelerinden geçirilerek son halini alıyor.





Apple'ın patent başvurusunun hayata geçip geçmeyeceği henüz belli olmasa da, söz konusu flaş kullanımının düşük ışıklı ortamlarda oldukça işe yarayabileceği bir gerçek.

http://appleinsider.com/articles/13/05/16/apples-social-camera-flash-invention-connects-multiple-users-iphones-ipads-to-remotely-light-a-scene