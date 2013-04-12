Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Appstore'da hafta sonu indirimleri başladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
429
1
10
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Appstore'da hafta sonu indirimleri başladı
iOS platformu için oyun geliştiren birçok geliştirici yapımlarında indirime giderek mobil oyuncuların eğlence dolu vakitler geçirmesini sağlayacak kısa süreli bir indirim listesi oluşturdu.
Aralarında Epoch ve Total War Battles gibi yapımların da yer aldığı bu kısa süreli indirim listesi şu şekilde:

Bu listenin yanı sıra, Halfbrick'in eğlence dolu oyunu Fruit Ninja'nın ve The Blocks Cometh'in kısa bir süreliğine ücretsiz olarak sunulduğunu bir kez daha hatırlatalım.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
octawa 6 yıl
Keşke Real Racing 2'de indirime girseydi: 9 TL gerçekten çok pahalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XanthiN 6 yıl
Tesekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nerevarine 6 yıl
Fetch güzele benziyor ama ne paypal'da 7 liram var ne de iTunes'da 4 dolarım var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Aprowler 6 yıl
Haber güncel biz indirimi değil haberin zamanı kaçmış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cibicibi 6 yıl
Ski Jumping Pro Ücretsiz denmşiş ama hala ücretli gözüküyor...
3 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AndaCakan 6 yıl cibicibi
cibicibi

Ski Jumping Pro Ücretsiz denmşiş ama hala ücretli gözüküyor...

+1
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gukama 6 yıl cibicibi
cibicibi
Ski Jumping Pro Ücretsiz denmşiş ama hala ücretli gözüküyor...

2 gün önce indirdiğimde ücretsizdi
İndirimi kaçırmışsınız
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sacramental 6 yıl cibicibi
cibicibi
Ski Jumping Pro Ücretsiz denmşiş ama hala ücretli gözüküyor...

Güzel,sarıcı bir oyun değil hocam kaçırdığınıza üzülmeyin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Blindluck 6 yıl
Bug Princess 2 9 lira mi? Ücretsiz olsa oynanmaz o oyun :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
429 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, uygulama haber ve
2 etiket daha ios appstore
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Giyilebilir aksiyon kamerası GoPro Hero 3 Black Edition hakkında her şey 6 yıl 2si1 "Enerji Dolu" Teknoloji ve Oyun Programı 12 Nisan 2013 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
ZULA Süper Lig 3. Sezon İnfografiği
Bölüm Sonu Canavarı
Dying Light 2'nin Yayıncılığını Square
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim