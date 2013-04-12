Appstore'da hafta sonu indirimleri başladı

iOS platformu için oyun geliştiren birçok geliştirici yapımlarında indirime giderek mobil oyuncuların eğlence dolu vakitler geçirmesini sağlayacak kısa süreli bir indirim listesi oluşturdu.

Bu listenin yanı sıra, Halfbrick'in eğlence dolu oyunu Fruit Ninja'nın ve The Blocks Cometh'in kısa bir süreliğine ücretsiz olarak sunulduğunu bir kez daha hatırlatalım.

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Aralarında Epoch ve Total War Battles gibi yapımların da yer aldığı bu kısa süreli indirim listesi şu şekilde: