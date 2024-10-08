Tam Boyutta Gör WABetaInfo’ya göre, yeni sohbet teması özelliği WhatsApp iOS 24.20.71 güncellemesiyle geldi. WhatsApp, sohbet balonlarının rengini, metin alanının altındaki alanı ve başlık alanını içeren sohbet rengini sohbet duvar kağıdıyla birlikte değiştirebilecek.

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WhatsApp sohbet temaları iOS'e geliyor

WhatsApp, iPhone kullanıcılarına çok sayıda popüler pastel renk içeren 20 sohbet rengi seçeneği ve benzersiz tasarımlarla desenler içeren 22 duvar kağıdı sunacak.

Kullanıcılar, tüm sohbetlere uygulanacak varsayılan bir sohbet teması veya kişisel, iş, grup sohbetleri arasında daha kolay ayrım yapmak adına belirli konuşmalar için farklı temalar seçebilecek. Tema seçildiğinde, WhatsApp seçilen renge göre otomatik olarak duvar kağıdı uygulayacak. Uygulanan tema yalnızca kullanıcı tarafında görünecek, karşı tarafın ekranını değiştirmeyecek.

WhatsApp, yeni sohbet temalarını beta programına katılanlarla test ediyor.

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WhatsApp iOS uygulamasına yeni sohbet temaları geliyor