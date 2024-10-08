WhatsApp iOS uygulamasına yeni sohbet temaları geliyor

WhatsApp sohbet temaları iOS'e geliyor
WhatsApp, iPhone kullanıcılarına çok sayıda popüler pastel renk içeren 20 sohbet rengi seçeneği ve benzersiz tasarımlarla desenler içeren 22 duvar kağıdı sunacak.
Kullanıcılar, tüm sohbetlere uygulanacak varsayılan bir sohbet teması veya kişisel, iş, grup sohbetleri arasında daha kolay ayrım yapmak adına belirli konuşmalar için farklı temalar seçebilecek. Tema seçildiğinde, WhatsApp seçilen renge göre otomatik olarak duvar kağıdı uygulayacak. Uygulanan tema yalnızca kullanıcı tarafında görünecek, karşı tarafın ekranını değiştirmeyecek.
WhatsApp, yeni sohbet temalarını beta programına katılanlarla test ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.