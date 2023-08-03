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    Anlık Bildirim

    Musk, X'in yeni özelliğini duyurdu: Twitter video indiricilere son!

    Elon Musk, Twitter video indirici kullanımına son verecek yeni özelliği duyurdu. Twitter video indirme seçeneği, Blue aboneleri için aktif edildi.               
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    Twitter’dan video indirmek isteyen kullanıcılar, şimdiye kadar üçüncü parti video indiricileri ve programları kullanıyordu. Elon Musk, beklenen özelliği duyurdu ve artık programsız olarak Twitter videoları indirilebiliyor.

    X (eski adıyla Twitter), artık kullanıcıların sosyal ağ platformunda paylaşılan videoları indirmesine izin veriyor. Videoyu paylaşan kişi (içerik üretici), videonun indirilmesine izin vermişse birkaç adımda video kolay bir şekilde indirilebiliyor.

    Twitter video indirme adımları ⬇️

    twitter'dan video indirme programsız Tam Boyutta Gör
    Blue aboneliği için ödeme yapan kişilerden oluşan doğrulanmış kullanıcılar, “download video” seçeneğini görebiliyor. Musk, Twitter’dan video nasıl indirilir? adımlarını şu şekilde paylaştı:
    1. Twitter videosunu açın.
    2. Tam ekran moduna geçin.
    3. Sağ alt köşedeki üç noktaya dokunun.
    4. Download video butonuna tıklayın.

    Musk, yakında Twitter video indirmenin çok daha basitleşeceğini de açıklamasına ekledi. Kullanıcılar, videoya basılı tutarak, bir resmi indirir gibi videoyu indirebilecek. Bu özelliğin Blue aboneleri için sunulduğunu belirtelim.

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    M
    maygar 1 gün önce

    Asıl kıyamet yayınlandıktan sonra kopacaktır. Bu konuda bağnazız çünkü

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