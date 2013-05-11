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Appstore'da hafta sonu indirimleri başladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Appstore'da hafta sonu indirimleri başladı
Appstore'da hafta sonu indirimleri başladı. Biz de donanimhaber.com ailesi için indirime giren mobil oyunları bir araya getirerek kısa süreli bir indirim listesi oluşturduk.
Aralarında Bastion, Shellrazer ve Crazy Taxi gibi yapımların da yer aldığı kısa süreli indirim listesi şu şekilde: 



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EstrEmO 6 yıl
Bu olayın aynısını Google play içinde yapmayı düşünüyormusunuz ?
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InCroyable 6 yıl
Islash ucretsiz olmuş ..
Haber verdiğiniz için teşekkürler..
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Nerevarine 6 yıl
O değil de şu Badland mıdır nedir bi indirime girse merak ediyorum herkes olumlu şeyler söylemiş app store'da tam puan var 1 yıldız veren yok parası değer falan diyen var keşke 1 dolar falan olsa.
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Kaçak Yolcu 6 yıl
şarja da koydum pilleri 3 gün oldu bitmedii
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Lene 6 yıl
Teşekkürler
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S60Doctor 6 yıl
Storm Gamblers haebiden cok iyi bence de kacirmayin.
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VR_27 6 yıl
Sky Gamblers'den Storm Raiders'ı kaçırmayın arkadaşlar. Çok iyi bir oyun ve o paraya hiç pişman olmazsınız. Ben oynamakta zorlandığım için arkadaşa veriorum o oynuyor ben izliyorum
Ama cidden çok heyecanlı bir oyun ve multiplayer modları, görevleri falan derken bayağı sarıyor...
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Magnesium 6 yıl
Onu bunu boşverin, carmageddon var ücretsiz. Oyun dediğin budur, ne oynardık zamanında
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Nabukadnezar 6 yıl
Eyvallah hocam, çok işimize yaradı.
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Gukama 6 yıl Magnesium
Magnesium
Onu bunu boşverin, carmageddon var ücretsiz. Oyun dediğin budur, ne oynardık zamanında

Artık 7 tl
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Kuzey Kafkasya 6 yıl Magnesium
Magnesium

Onu bunu boşverin, carmageddon var ücretsiz. Oyun dediğin budur, ne oynardık zamanında

Efsane oyundu. İndiriyorum hemen.
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