Haber Editörü
Appstore'da hafta sonu indirimleri başladı. Biz de donanimhaber.com ailesi için indirime giren mobil oyunları bir araya getirerek kısa süreli bir indirim listesi oluşturduk.
Aralarında Bastion, Shellrazer ve Crazy Taxi gibi yapımların da yer aldığı kısa süreli indirim listesi şu şekilde:
- Critter Escape - Ücretsiz
- Shellrazer - Ücretsiz
- iSlash - Ücretsiz
- iSlash HD - Ücretsiz
- After Burner Climax - 1.79 TL
- Bastion - 1.79 TL
- Crazy Taxi - 1.79 TL
- Dungelot - 1.79 TL
- Sky Gamblers: Storm Raiders - 1.79 TL
- They Need To Be Fed 2 - 1.79 TL
- CRABITRON(Sadece iPad) - 3.59 TL
- Fetch - 5.49 TL
- The House of the Dead: Overkill - 5.49 TL
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Artık 7 tl
Efsane oyundu. İndiriyorum hemen.