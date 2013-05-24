Appstore'da hafta sonu indirimleri başladı. Biz de donanimhaber.com ailesi için indirime giren mobil oyunları bir araya getirerek kısa süreli bir indirim listesi oluşturduk.





Aralarında Angry Birds Space, Street Fighter IV ve Gravity Guy gibi yapımların da yer aldığı kısa süreli indirim listesi şu şekilde:



