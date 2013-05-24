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Appstore'da hafta sonu indirimleri başladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Appstore'da hafta sonu indirimleri başladı
Appstore'da hafta sonu indirimleri başladı. Biz de donanimhaber.com ailesi için indirime giren mobil oyunları bir araya getirerek kısa süreli bir indirim listesi oluşturduk.

Aralarında Angry Birds Space, Street Fighter IV ve Gravity Guy gibi yapımların da yer aldığı kısa süreli indirim listesi şu şekilde: 


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Smile75 6 yıl
Ben Angry Birds'leri teker teker aldım, şimdi de teker teker ücretsiz oluyor.
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carter 6 yıl
Android?
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EstrEmO 6 yıl
androidpolice.com/... şu adamlar gibi neden android için de yapmıyorsunuz bunu? hala ios için kendinizi kasıp duruyorsunuz.
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Barthemana 6 yıl
SF IV kesinlikle kacmaz.Karekter sayisi bol ve sariyor.Ayrica ME İnfiltrator'de sariyor tavsiye ederim.Avengers almayin derim grafikten baska bisey yok degmez.
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necmisz 6 yıl
gençler bi yorum yazın şunlara hangisi iyi hangisi kötü?

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XanthiN 6 yıl
Angry kaçmaz
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