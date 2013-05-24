Haber Editörü
Appstore'da hafta sonu indirimleri başladı. Biz de donanimhaber.com ailesi için indirime giren mobil oyunları bir araya getirerek kısa süreli bir indirim listesi oluşturduk.
Aralarında Angry Birds Space, Street Fighter IV ve Gravity Guy gibi yapımların da yer aldığı kısa süreli indirim listesi şu şekilde:
- Angry Birds Space - Ücretsiz
- Angry Birds Space HD - Ücretsiz
- Golf Squared - Ücretsiz
- Golf Squared HD - Ücretsiz
- Gravity Guy - Ücretsiz
- Gravity Guy HD - Ücretsiz
- Rolling Hero - Ücretsiz
- Burnout™ CRASH! - 1.79 TL
- MASS EFFECT™ INFILTRATOR - 1.79 TL
- Penumbear - 1.79 TL
- Real Racing - 1.79 TL
- Real Racing HD - 1.79 TL
- Real Racing 2 - 1.79 TL
- Real Racing 2 HD - 1.79 TL
- Street Fighter IV - 1.79 TL
- Avengers Initiative - 3.59 TL
- Giana Sisters - 3.59 TL
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