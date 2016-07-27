Opera Mini Android uygulamasına video indirme özelliği geldi

Kısa süre önce imzalanan anlaşmayla yaklaşık 600 milyon dolar karşılığında tarayıcı bölümünü isim haklarıyla birlikte Çinli şirketler birliğine (konsorsiyum) satan Opera'nın yenilikleri hız kesmeden devam ediyor. Hatırlayacağınız üzere iOS platformu için ücretsiz ve sınırsız VPN uygulaması yayınlayarak gönüllerde taht kuran teknoloji devi, ayrıca dahili reklam engelleme özelliği sayesinde kullanıcıların en fazla şikayetçi oldukları problemlerden birine daha çözüm getirmişti. Bizleri eklenti arama derdinden kurtaran Opera’nın son yeniliği ise yine herkesi memnun edecek türden.

Resmi blogtan yayınlanan açıklamaya göre Opera Mini’nin güncellenen Android uygulamasında artık izlediğiniz videoları kolaylıkla cihazınıza indirebileceksiniz. Bunun için görüntünün üzerine birkaç saniye basılı tutabilir ya da sağ üst köşesindeki simgeden faydalanabilirsiniz. Her iki yöntemde de açılacak pencerede videonun kaydedileceği dosya konumunu seçerek "Kaydet" butonuna tıklamanız yeterli.

Videoları defalarca çevrimdışı izlemenizi sağlayan özellik böylelikle mobil internet paketinden de önemli oranda tasarruf ediyor. Üstelik sosyal ağlarda hoşunuza giden içerikleri farklı platformlarda paylaşmak çok daha bir hale geliyor. Örneğin YouTube’dak beğendiğiniz videoyu hemen o anda indirerek Instagram profilinizde paylaşabilirsiniz. Ancak ilgili yeniliğin Netflix gibi özel servislerin yanı sıra kendi video oynatıcısına sahip web sitelerinde çalışmadığını belirtmeden geçmeyelim. Akıllı cihazlarda video indirmek için ekstra bir uygulama ihtiyacını ortadan kaldıran güncellemenin kısa süre içerisinde yayınlanacağı ifade ediliyor.

http://www.opera.com/blogs/mobile/2016/07/video-download-in-opera-mini/