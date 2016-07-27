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Opera Mini Android uygulamasına video indirme özelliği geldi

Masaüstü ve mobil internet tarayıcısındaki yenilikleriyle rakiplerinden bir adım öne çıkmayı başaran Opera’nın Android uygulamasında artık izlediğiniz videoları tek tıkla indirebileceksiniz.
2 yıl
14,7b
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8
Mobil Uygulamalar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Opera Mini Android uygulamasına video indirme özelliği geldi
 
Kısa süre önce imzalanan anlaşmayla yaklaşık 600 milyon dolar karşılığında tarayıcı bölümünü isim haklarıyla birlikte Çinli şirketler birliğine (konsorsiyum) satan Opera'nın yenilikleri hız kesmeden devam ediyor. Hatırlayacağınız üzere iOS platformu için ücretsiz ve sınırsız VPN uygulaması yayınlayarak gönüllerde taht kuran teknoloji devi, ayrıca dahili reklam engelleme özelliği sayesinde kullanıcıların en fazla şikayetçi oldukları problemlerden birine daha çözüm getirmişti. Bizleri eklenti arama derdinden kurtaran Opera’nın son yeniliği ise yine herkesi memnun edecek türden.
Resmi blogtan yayınlanan açıklamaya göre Opera Mini’nin güncellenen Android uygulamasında artık izlediğiniz videoları kolaylıkla cihazınıza indirebileceksiniz. Bunun için görüntünün üzerine birkaç saniye basılı tutabilir ya da sağ üst köşesindeki simgeden faydalanabilirsiniz. Her iki yöntemde de açılacak pencerede videonun kaydedileceği dosya konumunu seçerek "Kaydet" butonuna tıklamanız yeterli.
Videoları defalarca çevrimdışı izlemenizi sağlayan özellik böylelikle mobil internet paketinden de önemli oranda tasarruf ediyor. Üstelik sosyal ağlarda hoşunuza giden içerikleri farklı platformlarda paylaşmak çok daha bir hale geliyor. Örneğin YouTube’dak beğendiğiniz videoyu hemen o anda indirerek Instagram profilinizde paylaşabilirsiniz. Ancak ilgili yeniliğin Netflix gibi özel servislerin yanı sıra kendi video oynatıcısına sahip web sitelerinde çalışmadığını belirtmeden geçmeyelim. Akıllı cihazlarda video indirmek için ekstra bir uygulama ihtiyacını ortadan kaldıran güncellemenin kısa süre içerisinde yayınlanacağı ifade ediliyor.

http://www.opera.com/blogs/mobile/2016/07/video-download-in-opera-mini/ Yorum Yaz
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ozkn_s 2 yıl
UC Browser bir efsanedir. Konforlu keyifli müthiş hızlı bir tarayıcı.
Özelliklerini keşfettikçe vazgeçilmez olduğunu düşünüyorum.
Halâ denemeyenler varsa şiddetle tavsiye ederim.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
firefox'un en büyük artısı eklenti ;
firefox un en büyük hatası eklentileri ana koda eklememesi ;
çünkü script kodların binary derlenmediği sürece fazladan kaynak tüketir.
hangi işletim sistemi bu işi bir temel standart olarak ana koduna eklerse o iyi bir yerlere gelecektir ! aksi halde 3. parti programlar sistem kadar hızlı çalışmaz bu açıdan yeni içerik fonksiyonları sistem içeriğine eklenmelidir !
bu öngörüyü sadece opera mini hayata geçirdiği görünüyor !
firefox dan daha iyisini yapmak isteyenler en çok kullanılan firefox eklentisini
script olarak değilde ana program koduna direk eklerlerse firefox tan bile daha iyi olabilirler ! :)
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mskblt 2 yıl
Normal sürümünde vardı zaten.Mini de varmıydı bilen var mı?
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wustti 2 yıl
bende youtube uygulaması olmadığı için video oynatılamıyor hatası veriyor. uygulamayı devreye alınca da uygulamada açıyor nasıl iş anlamadım.
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alemburda34 2 yıl
UcBrowser hala en iyisi reklam engelleme + video indirme gece modu valla hersey var
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lapatid 2 yıl
Oldum olası var bu iyide.Yukarıdaki arkadaşın dedigi gibi symbianda da vardi androidde de vardi.Görseldeki gibi videonun kucuk resmi yoktu sadece dosya ismi vardi.
Yenilik bu mu yani.
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interwap 2 yıl
Opera bin satışı onandı mı?
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Mr. Jingles 2 yıl
Symbian'da yıllardır var bu özellik.
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