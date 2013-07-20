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Appstore'da hafta sonu indirimleri başladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Appstore'da hafta sonu indirimleri başladı
Appstore'da hafta sonu indirimleri başladı. Biz de donanimhaber.com ailesi için indirime giren oyunları ve uygulamaları bir araya getirerek kısa süreli bir indirim listesi oluşturduk.

Aralarında DocScanner PRO, Rayman Jungle Run ve Table Top Racing gibi yapımların da yer aldığı kısa süreli indirim listesi şu şekilde:

Uygulamalar:

Oyunlar:

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DevSakalSurat 6 yıl
burayı yıkarlar benden sòylemesi...
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clopin 6 yıl
Meshur ve cok kullandiklarimiz beles olmuyo hic
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sinekbaba 6 yıl
Helal olsun app store
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war3z 6 yıl
Appstore da Vatanbilgisayara döndü :)
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baybarut 6 yıl
Hafta sonları güzel uygulamalar oluyor güzel....
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cagataykoroglu 6 yıl
Google play e bak birde şu listeye..
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Mr Zontak 6 yıl
Blackmart saolsun hepsi beleş
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OnLT 6 yıl Mr Zontak
Mr Zontak
Blackmart saolsun hepsi beleş

Bu sefer olmadı.
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ogioffical 6 yıl
ogioffical
Arkadaşlar bir şey dikkatimi çekti. Appstoreda hafta sonu indirimleri hep hafta sonu oluyor :P

Arkadaşlar tamam vurmayın kötü bi espri yapmışım :D
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heWolf 6 yıl ogioffical
ogioffical

ogioffical

Arkadaşlar bir şey dikkatimi çekti. Appstoreda hafta sonu indirimleri hep hafta sonu oluyor :P


Arkadaşlar tamam vurmayın kötü bi espri yapmışım :D



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necmisz 6 yıl ogioffical
ogioffical
ogioffical
Arkadaşlar bir şey dikkatimi çekti. Appstoreda hafta sonu indirimleri hep hafta sonu oluyor :P

Arkadaşlar tamam vurmayın kötü bi espri yapmışım :D

acımayın taşlayın şu zındığı..
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ogioffical 6 yıl
Arkadaşlar bir şey dikkatimi çekti. Appstore'da hafta sonu indirimleri hep hafta sonu oluyor :P
2 Yanıt Yanıtla
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W.Fichtner 6 yıl ogioffical
ogioffical
Arkadaşlar bir şey dikkatimi çekti. Appstore'da hafta sonu indirimleri hep hafta sonu oluyor :P


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gkn_ymz 6 yıl ogioffical
ogioffical

Arkadaşlar bir şey dikkatimi çekti. Appstore'da hafta sonu indirimleri hep hafta sonu oluyor :P

bu sefer tutmadı


forum.donanimhaber.com/...
forum.donanimhaber.com/...
1 Yanıt Yanıtla +1
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gereksiz işler bunlar 6 yıl
Table Top Racing de her hafta ücretsiz oluyor arkadaş
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