Appstore'da hafta sonu indirimleri başladı. Biz de donanimhaber.com ailesi için indirime giren oyunları ve uygulamaları bir araya getirerek kısa süreli bir indirim listesi oluşturduk.

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Aralarında DocScanner PRO, Rayman Jungle Run ve Table Top Racing gibi yapımların da yer aldığı kısa süreli indirim listesi şu şekilde: