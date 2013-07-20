Haber Editörü
Appstore'da hafta sonu indirimleri başladı. Biz de donanimhaber.com ailesi için indirime giren oyunları ve uygulamaları bir araya getirerek kısa süreli bir indirim listesi oluşturduk.
Aralarında DocScanner PRO, Rayman Jungle Run ve Table Top Racing gibi yapımların da yer aldığı kısa süreli indirim listesi şu şekilde:
Uygulamalar:
- Alarm Clock Master Pro - Ücretsiz
- Anime Paint - ibisPaint - Ücretsiz
- DocScanner PRO - Ücretsiz
- InstaPlace - Ücretsiz
- Moment Camera - Ücretsiz
- Vintage Camera Pro - Ücretsiz
- Vintage Camera Pro for iPad(iPad için) - Ücretsiz
Oyunlar:
- iFighter 1945 - Ücretsiz
- Starship Battles - Ücretsiz
- Table Top Racing - Ücretsiz
- Beat Hazard Ultra - 1.79 TL
- Conquist 2 - 1.79 TL
- Hunters 2 - 1.79 TL
- Michael Jackson The Experience - 1.79 TL
- Might & Magic Clash of Heroes - 1.79 TL
- Pacific Rim - 1.79 TL
- Rayman Jungle Run - 1.79 TL
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Bu sefer olmadı.
Arkadaşlar tamam vurmayın kötü bi espri yapmışım :D
acımayın taşlayın şu zındığı..
bu sefer tutmadı
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