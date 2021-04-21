YouTube'un çocuklara özel uygulaması YouTube Kids Türkiye'de erişime açıldı!

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Bugün dünyada hemen hemen herkesin kullandığı YouTube ne yazık ki çocuklar için çok da güvenilir olmayabiliyor. Bu yüzden Google da yalnızca çocukların kullandığı YouTube Kids isimli uygulamayı yayınladı. Birkaç yıldır yurt dışında kullanılan uygulama sonunda bizim ülkemizde de erişime açıldı.

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21 Nisan 2021 tarihi itibarıyla Google Play ve App Store mağazaları üzerinden ücretsiz olarak erişime açılan YouTube Kids, çocuklara daha güvenli bir ortam sunmayı hedefliyor.

Çocuklara daha güvenli bir ortam kurulurken bir yandan da ebeveynler tarafından tüm içerikler kontrol edilebilecek ve dilerseniz yalnızca onayladığınız içerikleri erişime açabileceksiniz. İster tek bir videoyu, ister tüm kanalı engeleyebilirsiniz. Ayrıca dilerseniz çocuğunuzun YouTube geçireceği vakit için de bir kısıt koyabilirsiniz.

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YouTube Kids Nedir?

Çocuklara özel hazırlanan bir video uygulaması

Çocuklara özel bir ortam sunmak amacıyla tasarlanan YouTube Kids, çocuğunuzun yaratıcılık ve oyun oynama becerilerini geliştirmeye yönelik çeşitli konularda videolardan oluşan bir deneyim sunar. Ebeveynler ile bakıcıların da bu süreçte çocuklara rehberlik etmesini kolaylaştırır. youtube.com/kids adresinden daha fazla bilgi edinin.

Çocuklar için daha güvenli bir internet deneyimi

YouTube Kids'in ailelere uygun videolardan oluşan bir ortam olarak kalması için yoğun çaba harcıyoruz. Mühendislik ekiplerimiz tarafından geliştirilen otomatik filtrelerden, gerçek kişilerce tarafından yapılan incelemelerden ve ebeveynlerden gelen geri bildirimlerden yararlanarak küçük yaştaki kullanıcılarımızın internet ortamındaki güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz. Bununla birlikte, hiçbir sistemin kusursuz olamayacağını biliyoruz. Ara sıra uygulamaya denetimleri atlatabilen uygunsuz videolar yüklenebildiğinden, güvenlik önlemlerimizi geliştirme ve ebeveynlerin aile bireyleri için doğru deneyimi sunmasına yardımcı olacak daha fazla özellik ekleme yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Ebeveyn Denetimleri ile çocuğunuzun deneyimini özelleştirin

Ekran başında kalma süresini sınırlayın: Video izlemeye ayırabilecekleri süreyi sınırlandırarak çocuklarınızı ekran başından kalkıp hareketli aktivitelerde bulunmaya teşvik edin.

Video izlemeye ayırabilecekleri süreyi sınırlandırarak çocuklarınızı ekran başından kalkıp hareketli aktivitelerde bulunmaya teşvik edin. Çocuklarınızın neleri izlediğini takip edin: Tekrar İzleyin sayfasını ziyaret ederek çocuklarınızın izlediği içeriklerden ve keşfettiği yeni ilgi alanlarından her zaman haberdar olabilirsiniz.

Tekrar İzleyin sayfasını ziyaret ederek çocuklarınızın izlediği içeriklerden ve keşfettiği yeni ilgi alanlarından her zaman haberdar olabilirsiniz. Engelleme: Beğenmediğiniz bir video mu var? Tekrar karşılaşmamak için videoyu veya kanalın tamamını engelleyebilirsiniz.

Beğenmediğiniz bir video mu var? Tekrar karşılaşmamak için videoyu veya kanalın tamamını engelleyebilirsiniz. İşaretleme: Gerektiğinde videoları işaretleyerek bizi uygunsuz içeriklere karşı uyarabilir ve videoların ekiplerimizce incelenmesini sağlayabilirsiniz. İşaretlenen videolar haftanın yedi günü, günün 24 saati incelenir.

Çocuklarınıza özel bireysel deneyimler oluşturun

Her birinin kendine özgü izleme tercihleri, video önerileri ve ayarları bulunan sekiz farklı çocuk profili oluşturabilirsiniz. "Yalnızca Onaylı İçerik" modunda seçim yapın veya "Okul Öncesi", "Küçük" ve "Büyük" yaş kategorilerinden çocuğunuza uygun olanı tercih edin.



Çocuğunuzun izlemesini onayladığınız videoları, kanalları ve/veya koleksiyonları kendiniz seçmek istiyorsanız "Yalnızca Onaylı İçerik" modunu tercih edin. Bu modda çocuklar video arayamaz."Okul Öncesi" Modunda, yaratıcılığı, oyun oynamayı ve keşfetmeyi teşvik etme amacıyla seçilen videolar sunulur. "Küçük" Modu, 5-7 yaş arası çocuklara şarkı, çizgi film ve el işi gibi çeşitli konulardaki içeriklere erişerek ilgi alanlarını keşfetme olanağı sunar. "Büyük" Modunda ise 8 yaş ve üzeri çocuklar, hedef kitlesi çocuklar olan popüler müzik ve oyun videoları gibi diğer içerikleri arayıp keşfedebilir.

Çocukların farklı ilgi alanlarına hitap eden her türden video

Kitaplığımız, ailelere uygun çeşitli konulardaki videolardan oluşur. Bu videolar çocuğunuzun yaratıcılık ve oyun oynama becerilerini geliştirir. Çocuklarınız en sevdikleri programlar ile şarkılardan, yanardağ maketi (ve hatta oyun hamuru) yapmayı öğreten videolara kadar her şeyi ve daha fazlasını burada bulabilir.

Diğer önemli bilgiler:

Ebeveyn ayarları, çocuğunuza en iyi deneyimi sunabilmemiz için gereklidir.

YouTube Kids, uygulamayı ücretsiz sunabilmek için ücretli reklam yayınlar. Çocuğunuz, YouTube içerik üreticilerinin ticari içerikli videolarıyla da karşılaşabilir ancak bu videolar ücretli reklam niteliğinde değildir. Family Link ile yönetilen Google Hesaplarının Gizlilik Bildirimi’nde, çocuğunuzun YouTube Kids'i kendi Google Hesabı ile kullanması durumunda yararlandığımız gizlilik uygulamaları açıklanmaktadır. Çocuğunuz YouTube Kids'i kendi Google Hesabı ile oturum açmadan kullandığında YouTube Kids Gizlilik Bildirimi geçerli olur.

YouTube Kids Google LLC Eğlence Ücretsiz 251 MB

YouTube Kids Google LLC Eğlence Ücretsiz Cihaza göre değişir

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