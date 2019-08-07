Araba.com’da Ayda 7 Milyon TL’lik İşlem Yapılıyor

Türkiye’de otomotiv ekosisteminin dijitalleşmesine öncülük eden Garaj Sepeti, 2018 yılında satın aldığı Araba.com’u yaptığı altyapı yatırımları ile ‘Türkiye’nin Araba Pazarı’ haline getirdi. Yaklaşık dokuz aylık çalışma sonucunda yenilenen Araba.com’da araç alım satımının çeşitli modelleri sunuluyor.

Sürücüler Bize “Almak Satmak Zor” Dedi Araba.com’u satın aldıktan sonra yaptıkları pazar araştırmasını baz alarak Araba.com’da yenilikler yaptıklarını vurgulayan Garaj Sepeti CEO’su Mehmet Çelikol “Araştırmada müşterilerin araba alma ve satmada yaşadığı zorluklar öne çıkmıştı. Biz de bu bilgilerle Araba.com’u güncelledik ve platformu sürücülere araç ve yedek parça alım satımında yeni nesil çözümler sunan öncü pazar yeri olarak konumlandırdık. Şu anda Araba.com’un 3 milyonluk veritabanı bulunuyor; sürekli artan değerlerle ayda 7 milyon TL’lik kayıtlı alım satım işlemi yapılıyor. 2019 yılını 100 milyon TL’nin üzerinde tamamlayacağımızı öngörüyoruz” dedi.

Yenilenen Araba.com’da Öne Çıkan Hizmetler Sertifikalı Araç: İnternette ihtiyaç duyulan arabayı bulsak da sonrasında gerçek sahipleri ile konuşup pazarlık yapmak, bazıları ile buluşmak, arabayı bir tamirciye veya bir ekspertize götürmek gerekiyor. Sertifikalı Araçlar hizmeti ise Araba.com uzmanı tarafından yerinde bizzat incelenmiş pazarlığı yapılmış araçları kapsıyor. 7 gün sebepsiz iade garantisinin de yer aldığı hizmet kapsamında, sürücüler endişe etmeden sadece Araba.com uzmanı ile muhatap olarak araç alım işlerini tamamlıyorlar.

Bana Araba Bul: İnternette ilan sitelerini gezip uygun arabayı bulmak oldukça zaman alıyor. Araba.com’un yeni hizmeti sayesinde bütçesini veya tercih edilen aracın özelliklerini Araba Bul formunda belirten sürücülere en uygun araç, uzmanlar tarafından en kısa sürede bulunuyor.

Hemen Araba Sat: Hemen Araba Sat özelliği ile aracı satmak çok kolaylaşıyor. Hemen Araba Sat sayfasından aracın satış değerine ilişkin fiyat motoru sürücüye fiyat aralığı veriyor. Bu fiyatı beğenen sürücüler ister Araba.com’un Hemen Araba Sat noktasına aracını getiriyor ve 30 dakikada parasını nakit olarak alıyor isterse de Araba.com uzmanları aracı yerinde ziyaret ederek ödemeyi yapıyor. Tanımadığı pek çok kişiyle konuşmak, aracı potansiyel alıcılarla birlikte ekspertizlere götürmek ve pazarlık yapmak artık tarihe karışıyor.

En büyük dijital otomotiv şirketi Araba.com ve Tasit.com’u bünyesinde barındıran Garaj Sepeti, iki yıl içinde internetin en büyük dijital otomotiv şirketi haline geldi. Şu anda 4,5 milyon üye veritabanına sahip Garaj Sepeti’nde 6 milyonun üzerinde ikinci el araç ilan geçmişi bulunuyor. 8 bin KOBİ (6500 Oto Galeri, 1500’den fazla hizmet noktası) üyenin yer aldığı Garaj Sepeti’nin hedefi 10 bin oto galeri, 10 bin hizmet noktası olmak üzere 20 bin KOBİ’yi dijitalleştirmek…



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