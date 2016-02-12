Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Aracınıza Android Auto veya Apple Car Play desteği kazandıracak ürün

Kullanmakta olduğunuz otomobilinize markası veya modeli ne olursa olsun Apple Car Play veya Android Auto desteği kazandıran Legend CP100, 14 Şubat’ta satışa çıkıyor.
3 yıl
9b
1
16
Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Aracınıza Android Auto veya Apple Car Play desteği kazandıracak ürün
Las Vegas’ta Tüketici Elektroniği Fuarı’nda tanıtılan ve bir çok ödüle layık görülen JBL Legend CP100, 14 Şubat’ta satışa sunuluyor. JBL’in resmi sayfasında paylaşılana göre ürün 399 Dolar’dan kullanıcılarla buluşacak. Yani 1200TL’den daha ucuza ürünü satın alabilmek olanaklı olacak.

Hem Android Auto hem de Apple Car Play desteğine sahip olan ürün, bu sayede popüler mobil cihazların neredeyse tamamına yakını ile uyumlu çalışabiliyor. 6,75inç büyüklüğünde kapasitif dokunmatik ekrana sahip olan JBL Legend CP100, USB yuvası, araç kamerası bağlamak ve aracınızın direksiyonundaki kumandayı kullanabilmek için destek sunuyor.

Aracınıza modern teknolojileri kazandırmak için başvurabileceğiniz en uygun fiyatlı ve en kapsamlı seçenek olan JBL Legend CP100, double din yuvası üzerinden araca kolaylıkla mont edilebiliyor. An itibariyle ön siparişte olan ürün, 19 Şubat tarihinden itibaren gönderilmeye başlanacak. Ürünün sayfasına kaynaktaki link’ten ulaşabilirsiniz.

Bu arada Apple Car Play ve Android Auto konusunda ülkemizde bazı özelliklerin halen tam anlamıyla çalışmadığı bilgisini verelim. Özellikle Apple Car Play’de harita desteği etkin bir şekilde sağlanabilmiş değil. Siri de işlevsel olarak kullanılamıyor.

http://www.jbl.com/LEGEND+CP100.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
abraxsas 3 yıl en beğenilen
Hiç olmazsa, diğer oto multimedia fiyatlarını düşürür, iyi olur gelmesi.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
İssiz Adam 3 yıl
Bu araclarda anlayamadigim sey su multimedyanin neden cok da fonksiyonel yapilmamasi..araca 100bin de versen adamin sana sundugu multimedya en basit android tabletten cok daha asagida
Bu araclarda anlayamadigim sey su multimedyanin neden cok da fonksiyonel yapilmamasi..araca 100bin de versen adamin sana sundugu multimedya en basit android ta...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2 Avatar Avatar
kadirirdem 3 yıl
@İssiz Adam çok haklısın benimde dikkatimi çekti bu bunun nedeni ne acaba merak ediyorum....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
virtue28 3 yıl
car playi fazla büyütmeyin arkadaşlar. ben bir yılı aşkındır pioneer appradio sph da110 ile android telefon veya stickleri bağlayıp androidin bütün nimetlerini pioneer kalitesinde 7 inç ekranla kullanıyoruz. Ve maliyeti teyp; 500 TL + android telefonunuza yada haricen alınacak 150 TV civarlarına stick.

Aşağıdaki başlıktan inceleyebilirsiniz.

mobile.donanimhaber.com/...

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
extra34 3 yıl
Amerikadayken kullandığım araç apple car play destekliyordu. Gerçekten çok kullanışlı bir olay. Gelen smsi okuyordu, Teldeki navigasyonu araca yansıtıyor, siri falan derken acayip bişeydi. Gerçi aynı araç kendinden 4.5g desteğine de sahipti.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kampanyacı 3 yıl
İyi ama bu konu neden sıcak fırsatlar bölümünde
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Şeker Hapı 3 yıl
İssiz Adam
Bu araclarda anlayamadigim sey su multimedyanin neden cok da fonksiyonel yapilmamasi..araca 100bin de versen adamin sana sundugu multimedya en basit android tabletten cok daha asagida

bazısı kasıyor bile adam gibi donanım koymuyorlar yasal soygun adeta 100 binlik arabaya 100 liralık aleti koymuyorlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
İssiz Adam 3 yıl
Bu araclarda anlayamadigim sey su multimedyanin neden cok da fonksiyonel yapilmamasi..araca 100bin de versen adamin sana sundugu multimedya en basit android tabletten cok daha asagida
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cumuut 3 yıl
1200 cikis 5000 gelis
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 3 yıl
Tüm araçlara takılabiliyorsa çok iyi
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teknokaptan 3 yıl
neden almaliyiz ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
QuexSeeL 3 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Yani buraya laaps diye oturuyor. (Araç Opel Omega B FL)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muratomeroglu 3 yıl
Çok sıcakmış gerçekten
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jonathanlivinston 3 yıl
benim Tofaş a uyarmı bu .
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9036 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
jbl, jbl legend cp100 ve
3 etiket daha Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Ahmet Gözütok
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Apple Music 11 milyon ücretli abone sayısına ulaştı 3 yıl iPhone 7'nin Lightning kulaklığı gürültü engelleme teknolojisine sahip olmayabilir 3 yıl Samsung Galaxy Note 6 ile ilgili ilk bilgiler geldi 3 yıl Google'ın yeni sanal gözlüğü, türünün ilk örneği olabilir 3 yıl House of Cards'in 4.sezonundan yeni fragman 3 yıl Dünyanın en hızlı bağlantısı: Tam 1.225 terabit! 3 yıl Bir baba adayı çocuğu olacağını Fitbit verilerinden tahmin etti 3 yıl Microsoft bu ay Xbox One ve Windows 10'un gelecek planlarını açıklayacak 3 yıl Uzay aracı Philae'ye elveda vakti geldi 3 yıl Yeni Galaxy Tab S serisi benchmark testlerinde göründü 3 yıl Bluetooth 4.2 ile cihazlara uzaktan erişim mümkün oluyor 3 yıl ABD’de 5G testleri sürüyor. Hedef 4G’nin 30 katına çıkmak 3 yıl 2si1 "Bütçe dostu" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl iPhone pil ömrünü 4 kat yükseltecek yeni çözüm: Fat Battery 3 yıl Hata 53 için Apple'a dava 3 yıl EVGA'dan sanal gerçeklik için GTX 980 Ti VR Edition serisi 3 yıl Netflix hesapları karaborsada 0.25 dolardan satılıyor 3 yıl Samsung Gear S2 için güncelleme zamanı 3 yıl Yeni BMW 760i xDrive daha teknolojik, güçlü ve hızlı 3 yıl Facebook Messenger'a yeni tasarım, SMS entegrasyonu ve çoklu hesap desteği geliyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Aracınıza Android Auto veya Apple Car Play desteği kazandıracak ürün Sonraki SEAT ilk SUV modeli ATECA'yı gün yüzüne çıkardı 3 yıl Merakla beklenen Quantum Break, Xbox One ile aynı anda PC'ye de çıkacak 3 yıl iOS cihazları kullanılmaz hale getiren "tarih" sorunu keşfedildi 3 yıl Epibone hayvan kemiği kullanarak insan kemiği üretiyor 3 yıl Samsung Galaxy S7 ön siparişlerinde Gear VR hediyesi olacak 3 yıl Xperia Beta programı ile Android 6.0 testleri genişliyor 3 yıl Foursquare uygulamasından yemek siparişi verilebilecek 3 yıl Youtube video önerilerini bildirim olarak göndermeye başladı 3 yıl Microsoft Lumia 950 serisi satışta: İşte fiyatlar 3 yıl Kara deliklerin çarpışma anlarını izleyin!(Animasyon) 3 yıl HTC One M10'un kamera özellikleri sızdırıldı 3 yıl Game of Thrones'un 6.sezonundan yeni görüntüler 3 yıl Instagram video paylaşanlara izlenme sayılarını gösterecek 3 yıl Ubisoft 2016'da yeni bir Assassin's Creed oyunu çıkarmayacak 3 yıl En iyisi olmaya aday Samsung Galaxy Tab S2 inceleme videosu 3 yıl Lenovo Vibe P1 artık Turbo 3 yıl Yeni patent iPhone'ların ses seviyesini Apple Watch'un ayarlayacağını gösteriyor 3 yıl Bilim dünyasında tarihi gün: Kütleçekim dalgaları ilk kez gözlemlendi! 3 yıl Tesla'nın en ucuz otomobili Model 3'ün fiyatı belli oldu 3 yıl Microsoft'un Android uygulamaları için anlaştığı üretici sayısı 74'e yükseldi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim