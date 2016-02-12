Aracınıza Android Auto veya Apple Car Play desteği kazandıracak ürün

Las Vegas’ta Tüketici Elektroniği Fuarı’nda tanıtılan ve bir çok ödüle layık görülen JBL Legend CP100, 14 Şubat’ta satışa sunuluyor. JBL’in resmi sayfasında paylaşılana göre ürün 399 Dolar’dan kullanıcılarla buluşacak. Yani 1200TL’den daha ucuza ürünü satın alabilmek olanaklı olacak.

Bu arada Apple Car Play ve Android Auto konusunda ülkemizde bazı özelliklerin halen tam anlamıyla çalışmadığı bilgisini verelim. Özellikle Apple Car Play’de harita desteği etkin bir şekilde sağlanabilmiş değil. Siri de işlevsel olarak kullanılamıyor.

http://www.jbl.com/LEGEND+CP100.html

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Hem Android Auto hem de Apple Car Play desteğine sahip olan ürün, bu sayede popüler mobil cihazların neredeyse tamamına yakını ile uyumlu çalışabiliyor. 6,75inç büyüklüğünde kapasitif dokunmatik ekrana sahip olan JBL Legend CP100, USB yuvası, araç kamerası bağlamak ve aracınızın direksiyonundaki kumandayı kullanabilmek için destek sunuyor.Aracınıza modern teknolojileri kazandırmak için başvurabileceğiniz en uygun fiyatlı ve en kapsamlı seçenek olan JBL Legend CP100, double din yuvası üzerinden araca kolaylıkla mont edilebiliyor. An itibariyle ön siparişte olan ürün, 19 Şubat tarihinden itibaren gönderilmeye başlanacak. Ürünün sayfasına kaynaktaki link’ten ulaşabilirsiniz.