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    JBL yapay zekâ destekli kablosuz hoparlörünü duyurdu

    JBL Flip 7 kablosuz hoparlör modeli, zorlu dış ortam şartlarında dahi kullanıcıları eğlendirecek şekilde tasarlanırken, yapay zekâ ile de otomatik optimizasyon yapabiliyor.  
    JBL Flip 7 Tam Boyutta Gör
    Son dönemde yapay zekâ özellikleri ses sistemlerine de girmeye başladı. Ortamdaki sesleri analiz ederek ses seviyesini otomatik olarak ayarlayan ya da sesi optimize eden yapay zekâ, ürünleri daha çekici hale getiriyor. 

    JBL Flip 7 özellikleri ve fiyatı

    JBL Flip 7 adıyla tanıtılan yeni kablosuz hoparlör modeli JBL AI Sound Boost algoritması ile geliyor ve yukarıda saydığımız görevleri kullanıcının yerine gerçekleştiriyor. Yüksek performanslı bir akustik odası olan ürün bağımsız bir tweeter, orta seviye bass sürücü ve çift pasif radyatörden oluşuyor. 

    IP-68 sertifikası ile suya ve toza dayanıklı olan hoparlör, Bluetooth 5.4 ile en verimli bağlantılar sağlıyor. Auracast teknolojisi uyumlu JBL ürünleri ile bağlantı kurarak stereo bir ses deneyimi yaşamanızı sağlıyor. Ayrıca USB Tip-C üzerinden de ses aktarılabiliyor. 

    Tek şarj ile 14 saate kadar kullanım süresi sunan hoparlör, Playtime Boost modu ile ekstra 2 saatlik süre daha sağlıyor. JBL Flip 7 kablosuz hoparlör 186$ fiyat etiketi ile Çin’de satışa çıkacak. 
     

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    Elektrikli ticari araç BIG.e'nin üretimi başladı

    X
    xsw 2 gün önce

    Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.

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