JBL yapay zekâ destekli kablosuz hoparlörünü duyurdu

JBL Flip 7 özellikleri ve fiyatı
JBL Flip 7 adıyla tanıtılan yeni kablosuz hoparlör modeli JBL AI Sound Boost algoritması ile geliyor ve yukarıda saydığımız görevleri kullanıcının yerine gerçekleştiriyor. Yüksek performanslı bir akustik odası olan ürün bağımsız bir tweeter, orta seviye bass sürücü ve çift pasif radyatörden oluşuyor.
IP-68 sertifikası ile suya ve toza dayanıklı olan hoparlör, Bluetooth 5.4 ile en verimli bağlantılar sağlıyor. Auracast teknolojisi uyumlu JBL ürünleri ile bağlantı kurarak stereo bir ses deneyimi yaşamanızı sağlıyor. Ayrıca USB Tip-C üzerinden de ses aktarılabiliyor.
Tek şarj ile 14 saate kadar kullanım süresi sunan hoparlör, Playtime Boost modu ile ekstra 2 saatlik süre daha sağlıyor. JBL Flip 7 kablosuz hoparlör 186$ fiyat etiketi ile Çin’de satışa çıkacak.
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