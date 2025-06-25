JBL’den sporculara özel ilk açık kulaklık: Endurance Zone satışa çıkıyor

Üniversitedeki öğrencilik yıllarından itibaren teknoloji yayınlarına içerik üreten Uğur, teknoloji dünyasının nabzını DH okurları için tutuyor.

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JBL, sporculara özel geliştirdiği ilk açık kulaklık modeli Endurance Zone’u tanıttı. Açık hava egzersizlerine uygun tasarlanan bu model, hem güçlü ses sunuyor hem de çevresel farkındalığı koruyor. OpenSound teknolojisiyle donatılan kulaklık, müzik keyfiyle güvenliği bir arada sunuyor.

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Yüksek hassasiyetli sürücüsü sayesinde ses netliği artarken, Adaptive Bass Boost özelliğiyle bas seviyeleri dinleme sesine göre kendiliğinden ayarlanıyor. IP68 sertifikalı yapısıyla ter, su ve toz gibi dış etkenlere karşı tam koruma sağlıyor. Ayrıca antrenman sonrası kulaklıklar durulanabiliyor. JBL’in uygulamasındaki PulseDry özelliği ise içerideki nemi titreşimle uzaklaştırarak cihazı kurutuyor.

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Sıvı silikondan üretilen esnek kulak kancaları, hareket hâlindeyken kulaktan düşmeden sabit duruyor. Hafif tasarımı ve iki parçalı yapısıyla uzun süreli kullanımda da rahatsız etmiyor. Şarj kutusu, taşımayı kolaylaştıran askı deliğiyle geliyor.

Pil performansı da oldukça iddialı. Tek şarjla 8 saate kadar kullanım süresi sunulurken, kutusuyla bu süre 32 saate çıkıyor. 10 dakikalık hızlı şarj ise 3 saatlik ek dinleme süresi kazandırıyor. Dört mikrofonlu yapısı sayesinde telefon görüşmelerinde ses netliği korunuyor. Dokunmatik kontroller ise uygulama üzerinden kişiselleştirilebiliyor.

Endurance Zone, Temmuz ayında satışa çıkacak. Fiyatı yaklaşık 150 dolar. Renk seçenekleri ise oldukça geniş: siyah/gri, siyah/yeşil, mor/üzüm, mavi/beyaz ve beyaz/turuncu.

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JBL’den sporculara özel ilk açık kulaklık: Endurance Zone satışta

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