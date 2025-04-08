JBL Tune Series 2 kulaklıklar tanıtıldı

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Tam Boyutta Gör JBL markası, piyasaya çıktığında oldukça beğenilen Tune tam kablosuz kulaklık serisini yeniliyor. Tune Series 2 adıyla Hindistan’da resmiyet kazanan kulaklık serisinde farklı kullanım süreleri sunan 3 model yer alıyor.

JBL Tune Buds 2 özellikleri ve fiyatı

Seride tepe model JBL Tune Buds 2 olarak dikkat çekiyor. 10mm sürücü barındıran kulaklık, Bluetooth 5.3 bağlantısı ile iletişim kuruyor. Akıllı ortam özelliği ile adaptif gürültü engelleme, uzamsal ses, birden fazla cihaza aynı anda bağlanma, üçlü mikrofon, 2 saatte tam şarj gibi özellikleri mevcut. Tek şarj ile 10 saate kadar kullanılan kulaklık, kutusu ile toplamda 48 saat konuşma süresi sunuyor. Fiyatı ise 140$ olarak belirlenmiş.

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Serideki diğer 2 kulaklık modeli de bu özellikleri barındırıyor ancak farklılıklar var. JBL Tune Flex 2 modeli 12mm sürücüler, 12 saate kadar kullanım, kutusu ile 36 saat kullanım süresi sunuyor. Fiyatı 122$ civarında. JBL Tune Beam 2 ise 10mm sürücüler, 12 saate kadar kullanım, 48 saate kadar toplam süre ile 110$ olarak satılacak.



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JBL Tune Buds 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı