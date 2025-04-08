Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    JBL Tune Series 2 kulaklıklar tanıtıldı

    JBL Tune Series 2 tam kablosuz kulaklıklar adaptif gürültü engelleme, üçlü mikrofon, uzamsal ses, 48 saate varan kullanım süresi gibi özelliklerle geliyor.      
    JBL Tune Buds 2 özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    JBL markası, piyasaya çıktığında oldukça beğenilen Tune tam kablosuz kulaklık serisini yeniliyor. Tune Series 2 adıyla Hindistan’da resmiyet kazanan kulaklık serisinde farklı kullanım süreleri sunan 3 model yer alıyor. 

    JBL Tune Buds 2 özellikleri ve fiyatı

    Seride tepe model JBL Tune Buds 2 olarak dikkat çekiyor. 10mm sürücü barındıran kulaklık, Bluetooth 5.3 bağlantısı ile iletişim kuruyor. Akıllı ortam özelliği ile adaptif gürültü engelleme, uzamsal ses, birden fazla cihaza aynı anda bağlanma, üçlü mikrofon, 2 saatte tam şarj gibi özellikleri mevcut. Tek şarj ile 10 saate kadar kullanılan kulaklık, kutusu ile toplamda 48 saat konuşma süresi sunuyor. Fiyatı ise 140$ olarak belirlenmiş. 

    Serideki diğer 2 kulaklık modeli de bu özellikleri barındırıyor ancak farklılıklar var. JBL Tune Flex 2 modeli 12mm sürücüler, 12 saate kadar kullanım, kutusu ile 36 saat kullanım süresi sunuyor. Fiyatı 122$ civarında. JBL Tune Beam 2 ise 10mm sürücüler, 12 saate kadar kullanım, 48 saate kadar toplam süre ile 110$ olarak satılacak. 
     

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yukarı bak indir keratokonus ameliyatı olanlar yorumları ipad pil sağlığı öğrenme jetklik güvenilir mi sleeping dogs türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    General Mobile GM24 PRO
    General Mobile GM24 PRO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Asus TUF Gaming A15
    Asus TUF Gaming A15
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum