JBL Tune Series 2 kulaklıklar tanıtıldı

JBL Tune Buds 2 özellikleri ve fiyatı
Seride tepe model JBL Tune Buds 2 olarak dikkat çekiyor. 10mm sürücü barındıran kulaklık, Bluetooth 5.3 bağlantısı ile iletişim kuruyor. Akıllı ortam özelliği ile adaptif gürültü engelleme, uzamsal ses, birden fazla cihaza aynı anda bağlanma, üçlü mikrofon, 2 saatte tam şarj gibi özellikleri mevcut. Tek şarj ile 10 saate kadar kullanılan kulaklık, kutusu ile toplamda 48 saat konuşma süresi sunuyor. Fiyatı ise 140$ olarak belirlenmiş.
Serideki diğer 2 kulaklık modeli de bu özellikleri barındırıyor ancak farklılıklar var. JBL Tune Flex 2 modeli 12mm sürücüler, 12 saate kadar kullanım, kutusu ile 36 saat kullanım süresi sunuyor. Fiyatı 122$ civarında. JBL Tune Beam 2 ise 10mm sürücüler, 12 saate kadar kullanım, 48 saate kadar toplam süre ile 110$ olarak satılacak.
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