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Araştırma: Motor arıza lambası en az yanan marka Toyota

CarMD'nin 5.6 milyon aracın arıza sıklığını inceleyerek yaptığı araştırma, motor arıza lambası en az yanan markanın Toyota olduğunu ortaya koydu. Tamir için en az ücret ödeyenler ise Mazda sahipleri.
5 ay
13,9b
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97
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Araştırma: Motor arıza lambası en az yanan marka Toyota
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Bakım ve tamir masraflarının arşa çıktığı şu günlerde sürücülere büyük stres yaşatan şeylerden biri de motor arıza lambasının yandığını görmek. Zira bu ışık çok basit bir arızanın habercisi olabileceği gibi cep yakacak bir probleme de ışık tutuyor olabilir. Peki bu konuda bizi en az üzecek markanın hangisi olduğunu hiç merak ettiniz mi?

CarMD, otomobil markalarının arıza sıklığını ve bu arızaların sürücüye maliyetini analiz eden bir çalışma yayınladı. Söz konusu çalışma, 1996’dan 2018 modele kadar toplam 5.6 milyon aracın arıza sıklığı incelenerek yapıldı. Buna göre, motor arıza lambasının en nadir yandığı marka Toyota oldu. Geçen yıla göre 3 basamak birden yükselen Japon üreticiyi sırasıyla Acura, Hyundai, Honda ve Mitsubishi izledi.

Tamiri en ucuz marka Mazda 

Motor arıza lambası ne kadar az yanarsa o kadar iyi. Fakat korkulan an geldiğinde ödeyeceğimiz tamir ücreti de fazlasıyla önemli bir konu. İşte bu konuda da lider Mazda. CarMD’nin çalışmasına göre, motor arıza lambasının yanması sonucu servise giden Mazda müşterileri ortalama 286 dolar ödüyor. Listede sırasıyla Kia ($320), Dodge ($326), Hyundai ($328) ve Chrysler ($329) yer alıyor.

Motor arızası için ödenen ortalama ücret model bazında incelendiğinde 2017 Hyundai Tucson ve Accent modelleri 67 dolar ve 69 dolar ile ilk iki sırada yer alıyor. Listenin devamında ise 2016 Kia Rio ($70), 2014 Toyota Prius C ($83) ve 2017 Mitsubishi Mirage ($84) bulunuyor. Rapora göre düşük maliyetli arızaların çoğunu depo kapağının gevşemesi, hasar görmesi veya kaybolması oluşturuyor.



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sertacaygun 5 ay en beğenilen
"Eaaabi şindi vossvagen bassatlan fohus bir deil. Vosvagen çoh iyi" diye C ve D sınıfı arabaları karşılaştırıp, VW'yi bir numara yapan, dizel sıkandalına ek ikinci el arabayı sıfır diye kakalamayı ek yapan VW hastarına anlatamazsınız bunu.
Araba soranlara VW, telefon soranlara iPhone öneriyorum. İkisinin de hiç sahibi olmadım ama millete laf anlatma gibi derdim olmuyor en azından.
"Eaaabi şindi vossvagen bassatlan fohus bir deil. Vosvagen çoh iyi" diye C ve D sınıfı arabaları karşılaştırıp, VW'yi bir numara yapan, dizel sıkandalına ek iki...
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2 Yanıt Yanıtla +83
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hömmgüzel 5 ay
Japan yazıyorum susuyorum.
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maximus8282 5 ay
Bunu bizim millete anlatamazsın, bizim milletin bir firmaya güvenmesi için emisyonundan benzinine kadar oynaması, 4 tekerlekli sadece klimalı aracı fahiş fiyata satması ve en son duyduğumuz gibi ikinci el aracı sıfır diye satıp iyice bi zıplatması lazım.
Japon araba markaları halâ öğrenemedi, dürüst olursan bu millet sana güvenmez.
Bunu bizim millete anlatamazsın, bizim milletin bir firmaya güvenmesi için emisyonundan benzinine kadar oynaması, 4 tekerlekli sadece klimalı aracı fahiş fiyata...
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2 Yanıt Yanıtla +23
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bloodletting. 5 ay
Kabul etmek gerekir ki Japon markaları teknoloji bakımından rakiplerine göre gerideler.Kullandıkları motor-şanzıman ikilisinden tutun da,süspansiyon,klima,müzik sistemi,malzeme kalitesi olarak rakiplerinin hep gerisinde olmuşlardır.
Millet kuantumla,nanoteknolojiyle uğraşırken kendilerini geliştirmek yerine gelenekçilik anlayışlarını devam ettirerek kendilerini yenileme ihtiyacı duymamışlardır.
Rakipleri çift kavrama,değişken oranlı şanzımanlar ile uğraşırken bir asır boyu kullandığı şanzımanı yıllarca millete iteleyerek "sorunsuzluğuyla" övünmüşlerdir.
Elektronik sistemleri araçlara adapte etmek günahmışçasına mekanik sistemlerle yola devam edip sorunsuz algısı oluşturmaya çalışmaktan başka yaptıkları bir şey yok.
Konfor,sürüş dinamikleri,kalite,donanım,teknoloji,motor,şanzıman hiçbir konuda Almanlardan daha iyi değiller.
1000 yıllık teknolojiyi kullanmalarına rağmende araçlarının fiyatları hiç de ucuz değil.Rakiplerinin dizel otomatik sattığı fiyata lpgli araç satmaları tam sinir harbi.
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huso 5 ay
Turboyu bir pervane bir egzoz dan ibaret goremezsin.Madem o kadar basitse Japonlar neden koymuyor.Toyota 1.2 Turbo yu daha yeni koydu.ybrid dedigin sitem de Atmosferik+batarya yine Atmosferik motor var ustelik gucu daha da dusuk,BMW de ZF var,Pejo da Aisin var.Civic de CVT yanına ZF koydu.Aynı para diyelim kim Atmosferik Tuplu CVT alır kim Dizel ZF alır.
Ayrıca Japonlar Vs VW degil konu Japonlar dısında tek uretici VW degil ve DSG haricinde Corolla,Civic,Mazda 3,Subaru legacy,Suzuki Swift falan koyun kim Jetta,Golf,308 vb binemk ister.Kim Japonlara binmek ister.2019 Corolla dedigin aracta aynı Civic gibi kac yıllık Atmosferik dısında secenek yok.Ben 1.2 Turbo Corolla istiyorum diyemezsin cunku oyle bir secenegin yok.Sorunsuz diye,arıza lambası az yakıyor diye S. İci 10LT yakarsın.
Ben VW yerinde olsam bu kadar sorun ve elestiri varken DSG yerine Tam Otomatik Tork Konvertorlu koyardım ya da Ford gibi kendim uretirdim.VW ile ilgili sikayetlerin %80 i giderdi.
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tasshelhoff 5 ay huso
Ya japonlarin 90 larda çıkardığı turbolu motorlar ortada, yapamiyorlar koyamiyorlar demek komik.
Mitsu 2.0 motordan fabrikasyon 400 hp cikaran bir marka, findik motora turbo koyamayacak mi?
O kadar uzaga gitme dersen, 2005 te daha bu turbocu arkadaslarin yere goge sigdiramadigi anli sanli alman markasi 8v hitler motor satarken, mitsu 1.5 turbo mivec 150hp colt czt satiyordu. Ulkemizde de satildi. Kit ile 212 hp ye cikabiliyordu.
Siz herhalde turboyu avrupa markalari buldu filan saniyorsunuz
Ayrica bu turbocu tayfa araclarini soyle bir 100-150 bin km ye kadar kullansin o turbo, intercooler vb arizalari bir ortaya cikmaya baslasin o zaman desinler ben turbocuyum yeah diye eyvallah.
Bu cift kavrama ciktiginda da tork konvertoru tu kaka olmuştu simdi millet anladi olayi tork konvertorlu araclara rabet ediyor.
O zamanda gene japonlar elestiriliyordu 4 ileri sanzimanli araba satiyor bak adam cift kavramali sanziman yapmis salisede vites degisiyor diye, sanki pit pozisyonu sirasi kapacak herkesin saliseler icerisinde vites degisimine ihtiyaci var
Araba alip alip 2-3 yilda degistiren bir topluluk olduk, turbonun zararlari 3.-4. Sahipleri tarafından anlasilacak asıl.
Gene atmosferik revacta olacak ilerde dedi dersiniz tabi benzinli motorlar toptan kalkmazsa.
Hayirli gunler
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Kenjuro 5 ay
Toyota Corolla 1.33 aldım sanayide LPG attım hem ekonomik hem geniş bakımı ucuz basınca ivmelenmesini aldıktan sonra iyi de gidiyor peki bu aracı sorsam bu forumda herkes gömer.. bu forumda araba alacak insanı arabadan soğutuyorlar
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Father Torque 5 ay
Şimdi Toyota'nın en az arıza çıkaran araçlardan biri olmasının farklı bir tarafı da var. Hani ismi lazım değil, malum bir firmanın otomatik vitesi mahkemede bilirkişi kararıyla bile tescil edildiği şekliyle üretim hatası dediğimizde genellikle fanları tarafından yapılan ilk savunma "ama en çok o satılıyor, o nedenle arıza sayısı da fazla görünüyor" şeklinde oluyordu. Hah, işte Toyota da dünyanın en çok araç satan firmalarından, demek ki arıza oranı satış sayısıyla değil düzgün ve sağlam araç yapmakla doğru orantılıymış, bu örnekle de bir kez daha tescil edilmiş oldu.
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adam94 5 ay
Konuyu okuyunca anılar canlandı.
4 sene kadar olsa gerek 96 model corollaya bakım yaptırılmış, ardından motor yıkatılmış ve 500 km uzun yol yapılmış. Araca bindim, çocukluğumdan beri bildiğim araç. Hızlanırken bir titreşim, bir sarsıntı var... Yine bakım ayağına biyerini mi bozdular diye düşünüp, ne yapıldı diye sordum, yağ, su, hava filtresi,bide yıkandı motor.Yıkama hariç yeni bişey yok. Niye sarsılıyor bu o zaman? Bizce sarsıntı yok cevabı. Yola devam ettim. Biraz yüklendim motora kesinlikle bi gariplik var. Akşamına dayanamadım kaputu açtım inceliyorum çok anlarmış gibi. Sonra hava filtresinin devamında kabloların ucunda sallanan bir parça gördüm. Bu neyin nesi derken yerini de buldum taktım. İnternetten ufak bir araştırma hava akış metre isimli bir parça olduğu sonucuna ulaştım. Yıkama esnasında sökülmüş sarılmış ve öylece bırakılmış. Parçayı taktıktan sonra araç normaline döndü... Bu parça boşta sallanırken aracın yapması gereken arıza lambası yakmak olmalı. Ama toyota olunca araç ;yanmıyor o ışık. Yolda kalınca yanması için tasarlanmış olmalı.
Aynı model yılında üretilmiş opel vectranın sönmeyen motor arıza lambası,lambanın yanmasına sebep olan ve sürekli değişen hava akış metre, oksijen sensörü parçaları başka anılarım. Toyota ve japonlar farklı bir kafa:) Araştırma tecrübelerimle uyuşuyor velhasıl kelam.
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bloodletting. 5 ay
Rakipleri turbo,kompressor,downsizingle uğraşırken 1000 yıllık atmosferik kullanan Toyata'nın arıza ışığı yansa ne olur yanmasa ne olur.
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tasshelhoff 5 ay bloodletting.
Turbo sanki gecen yil icat oldu, en az 80 yillik teknoloji ureticiler isitip isitip donem donem onumuze koyuyor bizde yeni birsey saniyoruz.
egzoz gazıyla donen bir pervanenin bu kadar yuceltildigi baska bir ulke yoktur herhalde.
O elestirdiginiz toyoya a dan z ye butun urun gamini hybrid olarakta sunuyor, o yuce rakipsiz avrupa markalarindan hangisi yapabiliyor bunu?
Ustelik bunu bizi adam yerine koyup ulkemizde yapiyor, o anli şanlı alman markasi gibi bize hindistan muamelesi yapip avrupaliya 8 bize 2 havayastigi ile araba satmiyor.
Hayirli gunler
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_Knock0uT_ 5 ay
1 fransız 2 alman araç sahibi oldum hepsi ikinci eldi çok şükür hiçbiri bana süpriz yaşatmadı(ikiside 200 bini geçti sonuncusunu halen kullanıyorum 300 bini geçti)komşumun sıfır aldığı corolla 150 küsür binde yağ yakmaya başladı bence bu iş tamamen bilinçli kullanımla alakalı ayrıca motor lambası yakmayla sorunsuzluğun hiçbir alakası yok 30 liralık buji bile motor lambası yaktırır.Son olarak 1.6 125 beygir otomatik civic sorunsuz olsa ne olur senelik yaktığı yakıt cebinden gitmiyormu ?
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DH Misafiri 5 ay
Neden çünki bom boş araba en fullü bile boş sayılır. 20 yıldır aynı atmosferik motoru kullanıyor. Bir hız sabitleyici bile yok. Hadi onuda geç radyo düğmeleri bile uyfuruk. Boş ve sağlam
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C.CEMİL 5 ay DH Misafiri
yani yeni teknoloji olsun ama arızası falan önemli değil mi demek istiyorsun ?
parası çok olan zenginler alsınlar o zaman
araba dediğin cihaz insanı uzaya mı götürüyor sanki ,tamam teknoloji güzel ve bazı konforlar sağlıyor ama konfor olacak diye sürekli arızayla uğraşmak mı iyi olanı ?
hız sabitleyici ve radyo düğmelerinin motorla ilgili olduğunu öğrenmemiz de iyi oldu
sonra misal vosvos çok dolu araçlar mı satıyor yani ?
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tasshelhoff 5 ay DH Misafiri
Aracimda 8 havayastigi, anahtarsiz giris cikis, anahtarsiz calistirma, tam otomatik klima, navigasyon, cruise control, bluetooth, yagmur/far sensoru mevcut.
B segment araba da daha ne olsun, arac 2015 model bunuda gozonunda bulundurun tabi.
Gecin o bombos geyigini eskide kaldi,2018 de hala 2 havayastigi veren poloyu elestirin asil.
Yere goge sigmayan, tsi dsg ama 2 havayastigi ne teknolojik ne teknolojik.
Daha da gecmisten örnek vereyim 2005 model mitsubishi colt instyle pakette daha o yillarda c segment Avrupa araclari esp yi opsiyon bile sunmazken esp, sunroof, isitmali koktuklar 6 havayastigi mevcuttu.
Siz japonlari 4 teker bir direksiyon sanmaya devam edin, avrupali larda sizleri dijital gostergeler yumusak plastiklerle kandirmaya devam etsin herkes mutlu anlasilan.
Hayirli gunler
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nightbringer 5 ay
Suzuki ne alemde ? Listede yok mu ben mi göremedim
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Akinci 5 ay
Ah Toyota ah, Versoya dizel diye zincir kıran BMW motoru koymayacaktın.
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