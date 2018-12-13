Araştırma: Motor arıza lambası en az yanan marka Toyota

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Bakım ve tamir masraflarının arşa çıktığı şu günlerde sürücülere büyük stres yaşatan şeylerden biri de motor arıza lambasının yandığını görmek. Zira bu ışık çok basit bir arızanın habercisi olabileceği gibi cep yakacak bir probleme de ışık tutuyor olabilir. Peki bu konuda bizi en az üzecek markanın hangisi olduğunu hiç merak ettiniz mi?

CarMD, otomobil markalarının arıza sıklığını ve bu arızaların sürücüye maliyetini analiz eden bir çalışma yayınladı. Söz konusu çalışma, 1996’dan 2018 modele kadar toplam 5.6 milyon aracın arıza sıklığı incelenerek yapıldı. Buna göre, motor arıza lambasının en nadir yandığı marka Toyota oldu. Geçen yıla göre 3 basamak birden yükselen Japon üreticiyi sırasıyla Acura, Hyundai, Honda ve Mitsubishi izledi.

Tamiri en ucuz marka Mazda

Motor arıza lambası ne kadar az yanarsa o kadar iyi. Fakat korkulan an geldiğinde ödeyeceğimiz tamir ücreti de fazlasıyla önemli bir konu. İşte bu konuda da lider Mazda. CarMD’nin çalışmasına göre, motor arıza lambasının yanması sonucu servise giden Mazda müşterileri ortalama 286 dolar ödüyor. Listede sırasıyla Kia ($320), Dodge ($326), Hyundai ($328) ve Chrysler ($329) yer alıyor.

Motor arızası için ödenen ortalama ücret model bazında incelendiğinde 2017 Hyundai Tucson ve Accent modelleri 67 dolar ve 69 dolar ile ilk iki sırada yer alıyor. Listenin devamında ise 2016 Kia Rio ($70), 2014 Toyota Prius C ($83) ve 2017 Mitsubishi Mirage ($84) bulunuyor. Rapora göre düşük maliyetli arızaların çoğunu depo kapağının gevşemesi, hasar görmesi veya kaybolması oluşturuyor.



