Araştırma : Öğrencilerin yüzde 60'ı ücretsiz WiFi olmayan bir kurumda eğitim görmek istemiyor

Hayatımızı daha da kolaylaştırması amacıyla geliştirilen teknolojik yenilikler giderek vazgeçilmezlerimiz arasına girmeye başlıyor. Özellikle eğitim alanında öğrenciler açısından pek çok yenilik üniversite tercihi için birinci şart bile olabiliyor.





Online Colleges sitesi tarafından ABD üniversite öğrencileri arasında yapılan araştırmaların derlendiği bir çalışma öğrencilerin teknolojiye bakış açısını da ortaya koydu.





Araştırmaya katılan öğrencilerin yüzde 36'sı çevrimiçi içerikler de sunabilen daha küçük sınıf ve seminerleri tercih ediyor. Yüzde 22'si çevrimiçi içerik sunan normal sınıfları, yüzde 10'u çevrimiçi içerik sunmayan sınıfları, yüzde 6'sı ise tamamen çevrimiçi sınıf ve seminerleri tercih ediyor. Yüzde 59'u kurumlarının teknolojiyi verimli kullandığını düşünürken, yüzde 43'ü kurumun daha fazla teknolojiye ihtiyacı olduğunu belirtiyor.





Akademik başarı için en çok gerekli yazılım ve uygulamalar ise yüzde 76 ile kelime işlemci, yüzde 66 ile email, yüzde 47 ile sunum araçları, yüzde 46 ile içerik yönetim sistemleri, yüzde 45 ile çevrimiçi kütüphane şeklinde sıralanıyor.





Eğitim için en gerekli cihazlar ise yüzde 81 ile laptop, yüzde 73 ile printer, yüzde 64 ile USB disk, yüzde 57 ile masaüstü bilgisayar, yüzde 33 ile akıllı telefon şeklinde sıralanıyor.





Teknolojinin tüm öğrencilerin ve kurumun erişimine açık olan fakültelerde öğrencilerin yüzde 48.2'si düşük oranda kullanırken, yüzde 19.8'i orta oranda, yüzde 4.8'i yüksek oranda kullanıyor ve yüzde 27.1'i hiç kullanmıyor. Kurum olarak fakültelerin yüzde 53.6'sı düşük oranda kullanırken, yüzde 8.9'u yüksek oranda kullanıyor ve yüzde 37.6'sı hiç kullanmıyor.





İnternet erişiminin akademik başarıya etkisi sorulduğunda öğrencilerin yüzde 75'i WiFi erişiminin derslerindeki başarılarına yardımcı olduğunu belirtiyor. Yüzde 90'ı WiFi erişiminin üniversite için olmazsa olmaz olduğuna inanıyor. Yüzde 60'ı ücretsiz WiFi sunmayan bir üniversiteye kesinlikle başvurmak istemiyor. Yüzde 99'u tüm üniversitelerin 1 yıl içerisinde WiFi ağına kavuşması gerektiğini düşünüyor.





Öğrenciler için en gerekli siteler yüzde 36 ile Google, Yüzde 11 ile Wikipedia, yüzde 8 ile BlackBoard, yüzde 3 ile Facebook, yüzde 2 ile Yahoo.





Eğitimsel amaçlar için sosyal ağ kullanımı kategorisinde öğrencilerin yüzde 88'inin bir sosyal ağa üye olduğu görülüyor. Yüzde 15'i eğitmenlerinin daha sık Facebook kullanmasını istiyor. Akademik başarı için en olmazsa olmaz sosyal ağlar ise yüzde 12 ile Facebook, yüzde 8 ile sosyal eğitim ağları, yüzde 5 ile LinkedIn ve yüzde 4 ile Twitter olarak sıralanıyor.





Teknolojik imkanlar arttıkça öğrencilerin bu imkanlara erişim isteği de artıyor. Ayrıca geleneksel sistemlerin yanında bilgi ve beceriyi artırıcı çevrimiçi kaynaklar da eğitim prosedürlerinin bir parçası olarak kabul edilmeye başlanıyor.