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Araştırma : Sosyal ağlarda öfke sevinçten daha hızlı yayılıyor

5 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Araştırma : Sosyal ağlarda öfke sevinçten daha hızlı yayılıyor

Son dönemde toplumsal olaylarda sosyal ağların oynadığı büyük rol hiç kimsenin dikkatinden kaçmıyor. Tepkilerin ve eleştirilerin bir anda jet hızıyla yayıldığı sosyal ağlar artık daha çok araştırmalara konu oluyor.

Çin'de Beihang Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan bir araştırma, sosyal ağlarda öfkenin sevinç veya üzüntüden daha hızlı yayıldığını ortaya koyuyor.

Çin'in büyük sosyal ağlarını gözlem altına alan ekip 2010 yılında 6 ay boyunca 200 000 insanın 70 milyon gönderisini incelemiş. Bu gönderiler genelde beğenilen içeriklere link veya gönderilerin retweet edilmesi örneklerinden oluşuyor.

Test kullanıcıları ise arkadaş sayıları fazla olan ve fazla etkileşimde bulunan üyelerden seçilmiş. Her gönderi barındırdığı duyguya göre neşe, öfke, üzüntü ve rahatsızlık şeklinde 4 kategoriye ayrılmış. Bu kategorilerde gönderilerin nasıl tepki doğurduğu ve nasıl yayıldığı incelenmiş.

Araştırma sonuçlarında üzüntü ve rahatsızlık tepkilerinin kullanıcıları çok az birbirine bağladığı ve kolayca yayılmadığı görülmüş. Sevinç gönderileri ise daha yüksek bir sinerji oluşturmayı başarmış. Ekibi şaşırtan ise öfke gönderilerinin 3 kat daha hızlı yayılması ve etrafında bir çember oluşturması olmuş.

Öfke mesajlarını tetikleyen sebepler ise iki maddede yoğunlaşıyor. Birincisi Çin'in diğer ülkelerle olan gerilimi, ikincisi ise güvenlik ihlalleri, yolsuzluk, evlerinden çıkarılan insanlar gibi sosyal problemler.

Uzmanlar batı toplumları için de aynı kriterlerin geçerli olduğunu düşünüyor. Ayrıca araştırmadaki diğer bir önemli sonuç ise bilginin öfke sayesinde daha hızlı bir şekilde yayılması olmuş. 

http://www.technologyreview.com/view/519306/most-influential-emotions-on-social-networks-revealed/ Yorum Yaz
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seven44 5 yıl
ilginç
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LGR9 5 yıl
araştırmalarına gerek yoktu, Arap Baharı gibi toplumsal olayları incelemeleri yeterli olurdu.
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Vahşi Hindi Süprizi 5 yıl
öncelikle ergenlerin ellerindeki klavyeleri almalari gerekiyor [>:] ondan sonra tekrar arastirma yapilsin
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ziper_gazi_ 5 yıl
araştırmaya gerek yoktu 2 kere 2 nin 4 edip etmediğini araştırmakla aynı şey benim için.
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alito 5 yıl
"Bilginin öfke sayesinde daha hızlı bir şekilde yayılması" bu kısım çok çarpıcı. Öfkenin beyin aktivitesini artırdığını söylemek yanlış olmaz sanırım. Enteresan bir tespit gerçekten.
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orhanyıldız 5 yıl
hımmm
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CopyAndMony 5 yıl
ben simdi bu foruma kayit icin T.C kimlik numarami degil Nickimle girdigim icin dogal.troller, ergenle,liseli,sivilceli,kafan güzel mi gibi terimler ve uyduruk argo kelime ve cümleler iceriyor bu site
ve ögreniyorum xD ( BU sitede ögrendim valla )
bakiniz Fazıl Say ve Justin Bieber
Fazil Say Tweet atigi icin yargilandi ...gercek kimligi saklamadi
Justin Bieber youtube de sarki söyledigi icin ünlü oldu
yaw justini kizlar neden seviyor biliyormusunuz erkek milleti hep onu kötüledigi icin onu kizkaniyorsunuz gibi ortada bit imaj kaliyor diye ne sevin nede sevmeyin hicbirsey yapmayin arkadas. :D
ayni durum aramasan arama diye Gökhan özen ilk cikis yapdigi yili hatirlayin. kiz gelmis bana göhani övüyor kizkanirmiyim laaa
birde Merlininkazani var yorumlari siler herseyi carpiskdirlar,
yigitcan da egosunu tatmin eder hoslanmadigi yorum olunca.
Bu ülkede disiplin.Demokrasi herseyi böldü.kültürümüsü dahil.
evet kafam güzel bu gün.
1 Yanıt Yanıtla
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SerkanTR- 5 yıl CopyAndMony
CopyAndMony
ben simdi bu foruma kayit icin T.C kimlik numarami degil Nickimle girdigim icin dogal.troller, ergenle,liseli,sivilceli,kafan güzel mi gibi terimler ve uyduruk argo kelime ve cümleler iceriyor bu site
ve ögreniyorum xD ( BU sitede ögrendim valla )
bakiniz Fazıl Say ve Justin Bieber
Fazil Say Tweet atigi icin yargilandi ...gercek kimligi saklamadi
Justin Bieber youtube de sarki söyledigi icin ünlü oldu
yaw justini kizlar neden seviyor biliyormusunuz erkek milleti hep onu kötüledigi icin onu kizkaniyorsunuz gibi ortada bit imaj kaliyor diye ne sevin nede sevmeyin hicbirsey yapmayin arkadas. :D
ayni durum aramasan arama diye Gökhan özen ilk cikis yapdigi yili hatirlayin. kiz gelmis bana göhani övüyor kizkanirmiyim laaa
birde Merlininkazani var yorumlari siler herseyi carpiskdirlar,
yigitcan da egosunu tatmin eder hoslanmadigi yorum olunca.
Bu ülkede disiplin.Demokrasi herseyi böldü.kültürümüsü dahil.
evet kafam güzel bu gün.


1 Yanıt Yanıtla
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Heryerde mevcut onların öfkeleri sanal olabilir ama bu ülkede sosyal ağ lardan önce bile nefret var dünyada bu nefret yok birbirinden nefret eden başka bir toplumda yok.Kullanmasını bilen sosyal ağda iyice sosyal oluyor.Bilmeyen ise iyice antisosyal.Sonuç dinamiti hizmet amaçlıda kullanabilirsiniz yada başka hayatları karartmada o hesap.
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HectorBarbossa 5 yıl
Herkes kendi sosyal ağlarına bakarsa özellikle twitter'a doğru bir sonuca ulaştıklarını görürüz. Yalnız bunun bu kadar tuhaf olduğunu hiç düşünmemiştim.
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yusuforhan 5 yıl
Zaten alenen belli olan birşeyi bilimsel temellere oturtmuşlar... Haber için teşekkürler
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