Araştırma : Sosyal ağlarda öfke sevinçten daha hızlı yayılıyor





Son dönemde toplumsal olaylarda sosyal ağların oynadığı büyük rol hiç kimsenin dikkatinden kaçmıyor. Tepkilerin ve eleştirilerin bir anda jet hızıyla yayıldığı sosyal ağlar artık daha çok araştırmalara konu oluyor.





Çin'de Beihang Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan bir araştırma, sosyal ağlarda öfkenin sevinç veya üzüntüden daha hızlı yayıldığını ortaya koyuyor.





Çin'in büyük sosyal ağlarını gözlem altına alan ekip 2010 yılında 6 ay boyunca 200 000 insanın 70 milyon gönderisini incelemiş. Bu gönderiler genelde beğenilen içeriklere link veya gönderilerin retweet edilmesi örneklerinden oluşuyor.





Test kullanıcıları ise arkadaş sayıları fazla olan ve fazla etkileşimde bulunan üyelerden seçilmiş. Her gönderi barındırdığı duyguya göre neşe, öfke, üzüntü ve rahatsızlık şeklinde 4 kategoriye ayrılmış. Bu kategorilerde gönderilerin nasıl tepki doğurduğu ve nasıl yayıldığı incelenmiş.





Araştırma sonuçlarında üzüntü ve rahatsızlık tepkilerinin kullanıcıları çok az birbirine bağladığı ve kolayca yayılmadığı görülmüş. Sevinç gönderileri ise daha yüksek bir sinerji oluşturmayı başarmış. Ekibi şaşırtan ise öfke gönderilerinin 3 kat daha hızlı yayılması ve etrafında bir çember oluşturması olmuş.





Öfke mesajlarını tetikleyen sebepler ise iki maddede yoğunlaşıyor. Birincisi Çin'in diğer ülkelerle olan gerilimi, ikincisi ise güvenlik ihlalleri, yolsuzluk, evlerinden çıkarılan insanlar gibi sosyal problemler.





Uzmanlar batı toplumları için de aynı kriterlerin geçerli olduğunu düşünüyor. Ayrıca araştırmadaki diğer bir önemli sonuç ise bilginin öfke sayesinde daha hızlı bir şekilde yayılması olmuş.

http://www.technologyreview.com/view/519306/most-influential-emotions-on-social-networks-revealed/