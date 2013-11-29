Araştırma : WhatsApp mobil dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması





Son dönemde kullanıcı tarafında çok hızlı bir şekilde yükselişe geçen mesajlaşma uygulamaları beraberinde pek çok ismi de oyun sahasına getirdi. Metin tabanlı mesajlaşma aslında MSN ve Yahoo gibi klasik isimlerle hayatımıza girse de artık yeni dönem oyuncuları tüm ilgiyi üzerine çekmeye başladı.





Farklı ülkelerde 4000 iOS ve Android kullanıcısı üzerinde yapılan bir ankette WhatsApp uygulamasının yüzde 44 kullanım oranı ile lider olduğu ortaya konuyor. Peşinden ise yüzde 35 kullanım oranı ile Facebook Messenger geliyor. WeChat ise yüzde 28 ile üçüncü sırada.





Her bölgenin ilk üç sıralaması farklı. Ancak ortalama alındığında yukarıdaki sıralama karşımıza çıkıyor. WhatsApp en çok Brezilya, Güney Afrika ve Endonezya'da kullanılıyor. Facebook Messenger ABD'de lider iken, WeChat en büyük desteğini ise Çinli kullanıcılardan alıyor. BBM'in listeye girebildiği iki ülke Güney Afrika ve Endonezya olarak sıralanıyor.





Mesajlaşma uygulamalarının önümüzdeki dönemde de büyümesini sürdüreceği aşikar. Bu bakımdan sektör yeni oyuncular için de yeterli boşluğu sağlıyor.

http://www.businessinsider.com/whatsapp-emerges-as-the-leading-mobile-messaging-app-2013-11