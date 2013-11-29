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Araştırma : WhatsApp mobil dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Uygulama Haber Video
Ekrem71
Haber Editörü
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Araştırma : WhatsApp mobil dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması

Son dönemde kullanıcı tarafında çok hızlı bir şekilde yükselişe geçen mesajlaşma uygulamaları beraberinde pek çok ismi de oyun sahasına getirdi. Metin tabanlı mesajlaşma aslında MSN ve Yahoo gibi klasik isimlerle hayatımıza girse de artık yeni dönem oyuncuları tüm ilgiyi üzerine çekmeye başladı.

Farklı ülkelerde 4000 iOS ve Android kullanıcısı üzerinde yapılan bir ankette WhatsApp uygulamasının yüzde 44 kullanım oranı ile lider olduğu ortaya konuyor. Peşinden ise yüzde 35 kullanım oranı ile Facebook Messenger geliyor. WeChat ise yüzde 28 ile üçüncü sırada.

Her bölgenin ilk üç sıralaması farklı. Ancak ortalama alındığında yukarıdaki sıralama karşımıza çıkıyor. WhatsApp en çok Brezilya, Güney Afrika ve Endonezya'da kullanılıyor. Facebook Messenger ABD'de lider iken, WeChat en büyük desteğini ise Çinli kullanıcılardan alıyor. BBM'in listeye girebildiği iki ülke Güney Afrika ve Endonezya olarak sıralanıyor.

Mesajlaşma uygulamalarının önümüzdeki dönemde de büyümesini sürdüreceği aşikar. Bu bakımdan sektör yeni oyuncular için de yeterli boşluğu sağlıyor. 

http://www.businessinsider.com/whatsapp-emerges-as-the-leading-mobile-messaging-app-2013-11 Yorum Yaz
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kemaloztin 6 yıl
Biliniyordu zaten diğerleri beş para etmez
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DaRKFoRCeS 6 yıl
önceden faturadan dolayı kesilen internet wifi ile mesaj yolluyordu son güncellemesi ile o da bitti ilk defa bir güncellemeden bu kadar nefret ettim. Bir tavsiyem olacak kontör eksilere düşüp bitene kadar yüklemeyin bu programı yoksa operatörler 40 krş sms ücreti alıyor.bir şekilde programınız silinirse veya yeni yukleyenler buna dikkat etsin.
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DaRKFoRCeS 6 yıl
önceden faturadan dolayı kesilen internet wifi ile mesaj yolluyordu son güncellemesi ile o da bitti ilk defa bir güncellemeden bu kadar nefret ettim. Bir tavsiyem olacak kontör eksilere düşüp bitene kadar yüklemeyin bu programı yoksa operatörler 40 krş sms ücreti alıyor.bir şekilde programınız silinirse veya yeni yukleyenler buna dikkat etsin.
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Bradley Cooper 6 yıl
wattsap net üzerinden canlı konuşma seçeneği de getirirse daha kimse tutamaz onu
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onsos1100 6 yıl
Aslında bu uygulamalarin çoğuna gerek yok facebook messenger zaten her şeyi hallediyor
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II. Aragorn 6 yıl
Şu asyalilar da olmasa wechat in adi gecmeyecek bi yerde
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Masterbronze12 6 yıl
iOS 7 update i bir türlü gelmedi. Adamlar neredeyse tekeller piyasada. Update konusundaki rezilliği anlamak zor. Kaç aydır yazığı çubugu klavyeden yukarıda beliriyor ioste ve halen bunu düzeltmediler. Biraz daha düzgün yapsalar şu yazılım desteğini daha da yükselirler. Birde iPad ve bilgisayar içinde uygulama yapmaları lazım viber gibi.
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