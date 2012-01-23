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Araştırmacılar akıllı telefonu sanal bir projeksiyon cihazına dönüştürmeyi başardı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Projeksiyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemlerde daha hafif ve taşınabilir versiyonlarla piyasada boy göstermeye başlayan mobil projeksiyon cihazları tüketicinin de ilgisini çekmeyi başarıyor. Tablet, akıllı telefon gibi cihazlara da bağlanabilen mobil projeksiyon cihazları istediğiniz anda sizi sunum yapmaya hazır hale getiriyor. Bunun yanında alternatif projeler de zaman zaman gündeme geliyor. 

Dominikus Baur liderliğinde Almanya, Kanada ve ABD'deki üniversitelerin araştırmacılarından oluşan bir ekip, akıllı telefon ve ekran arasında etkileşim kurarak telefondaki görüntüyü ekrana yansıtabilen bir projeyi tanıttı. Sanal projeksiyon adı verilen projede bir merkezi sunucu, bir harici ekran ve bir akıllı telefon kullanılıyor.

Merkezi sunucu ekranın devamlı anlık görüntüsünü alarak akıllı telefonun kamerasından gelen görüntülerle karşılaştırıyor ve akıllı telefonun pozisyonunu belirliyor. Sonra akıllı telefonun ekranındaki görüntüyü harici ekrandaki tespit ettiği pozisyona aktarıyor. Görüntü birden fazla pencere içerebildiği gibi yatay veya dikey konuma da çevrilebiliyor. Ayrıca aynı anda birden fazla kullanıcı da kendi telefonlarındaki görüntüyü ekrana aktarabiliyor.

Araştırmacılar proje üzerinde çalışmaya devam ediyor. Proje tamamlandığında mobil cihazlardan sunum yapmak için alternatif bir yöntem ortaya çıkmış olacak.



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fuckulteli 7 yıl
Kimse demiyor projeksiyonda amaç ekranı olmayan yüzeye görüntüyü aktarmak ama bu teknolojik boş gelişmede illa bir ekran olmak zorunda ve görüntü internet aracılığıyla bu ekrana aktarılmak zorunda, hatta bu ekrana birde bilgisayar eşlik etmek zorunda.. Bunun yerine görüntüyü kablosuz aktaran donanımlar telefonlara ve ekranlara eklense herşey hada güzel ve basit olur.. Haa kablo olur, kabul denirse hdmi kablo ile görümntü aktarılabilir..
Bu boşa gelişmede internet, bilgisayar ve ekran gerekiyor.. Sadece görüntüyü ekrana aktarmak standart haline getirilmeli..
Hadi herşeyi anladım, ben bu şekilde kullanmak yerine görüntüyü doğrudan tam ekran aktarmasını isterim, bu şekidle elim titredikçe görüntü ekranda bir o yana bir bu yana kayacak :D
Ekran görüntüsünü bir başka bilgisayara aktaran yazılımlar uzun süredir var sanırım.. Allayım pullamışlar, makyajlamışlar yenilik olarak sunmuşlar önümüzü :)
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selcuk20 7 yıl
"Araştırmacılar proje üzerinde çalışmaya devam ediyor." diye belirtilmiş bazıları da iOS ve Android'e çok yakında çıkar şeklinde sanki çalışanlar yakınıymış gibi yorum yapıyor.
Benim dikkatimi çeken bir şey var. Cihazın hareketini kameradan çok daha hızlı ve hassas şekilde algılayacak gyroskop varken neden sadece video analiziyle tespit ediyor. Konumu belirlemek için kameraya ihtiyacı tabi ki var ama iki sistemi entegre şekilde çalıştırırsa hareketlere daha hızlı tepki vereceğini düşünüyorum.
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neo01470 7 yıl
beyler bu bir program :D telefonun kamerasına göre hareket ediyor, internet üzerinden ekran görüntüsünü aktarıyor. android ve iphone için uygulama çok yakında piyasada olur merak etmeyin..
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alykoo 7 yıl
bataryaları geliştirin başka bişey istemiyoruz
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radiko1 7 yıl
güzel bir program .. teamviweer tarzı bir program ile cep kamerası beraber kullanılmış..
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-w K- 7 yıl
vay be çok garip.
belirli bi megapiksel sınırı olur mu acaba yoksa sadece iphone'a mı ?
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pckopatx 7 yıl
Güzel hos gelişmede buna bataryamı dayanır :)
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MasterOfPuppets 7 yıl
türkiyeye ne zaman gelir Allah bilir
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Recharged 7 yıl
Gayet güzel bir gelişme.
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bogaban 7 yıl
Mükemmel bir uygulama.
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xLmNt13 7 yıl
telefon değil o. Telefon özelliği sunan akıllı bilgisayar :)
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