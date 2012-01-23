Araştırmacılar akıllı telefonu sanal bir projeksiyon cihazına dönüştürmeyi başardı

Son dönemlerde daha hafif ve taşınabilir versiyonlarla piyasada boy göstermeye başlayan mobil projeksiyon cihazları tüketicinin de ilgisini çekmeyi başarıyor. Tablet, akıllı telefon gibi cihazlara da bağlanabilen mobil projeksiyon cihazları istediğiniz anda sizi sunum yapmaya hazır hale getiriyor. Bunun yanında alternatif projeler de zaman zaman gündeme geliyor.





Dominikus Baur liderliğinde Almanya, Kanada ve ABD'deki üniversitelerin araştırmacılarından oluşan bir ekip, akıllı telefon ve ekran arasında etkileşim kurarak telefondaki görüntüyü ekrana yansıtabilen bir projeyi tanıttı. Sanal projeksiyon adı verilen projede bir merkezi sunucu, bir harici ekran ve bir akıllı telefon kullanılıyor.





Merkezi sunucu ekranın devamlı anlık görüntüsünü alarak akıllı telefonun kamerasından gelen görüntülerle karşılaştırıyor ve akıllı telefonun pozisyonunu belirliyor. Sonra akıllı telefonun ekranındaki görüntüyü harici ekrandaki tespit ettiği pozisyona aktarıyor. Görüntü birden fazla pencere içerebildiği gibi yatay veya dikey konuma da çevrilebiliyor. Ayrıca aynı anda birden fazla kullanıcı da kendi telefonlarındaki görüntüyü ekrana aktarabiliyor.





Araştırmacılar proje üzerinde çalışmaya devam ediyor. Proje tamamlandığında mobil cihazlardan sunum yapmak için alternatif bir yöntem ortaya çıkmış olacak.