Araştırmacılar akıllı telefonu sanal bir projeksiyon cihazına dönüştürmeyi başardı

Haber Editörü
Son dönemlerde daha hafif ve taşınabilir versiyonlarla piyasada boy göstermeye başlayan mobil projeksiyon cihazları tüketicinin de ilgisini çekmeyi başarıyor. Tablet, akıllı telefon gibi cihazlara da bağlanabilen mobil projeksiyon cihazları istediğiniz anda sizi sunum yapmaya hazır hale getiriyor. Bunun yanında alternatif projeler de zaman zaman gündeme geliyor.
Dominikus Baur liderliğinde Almanya, Kanada ve ABD'deki üniversitelerin araştırmacılarından oluşan bir ekip, akıllı telefon ve ekran arasında etkileşim kurarak telefondaki görüntüyü ekrana yansıtabilen bir projeyi tanıttı. Sanal projeksiyon adı verilen projede bir merkezi sunucu, bir harici ekran ve bir akıllı telefon kullanılıyor.
Merkezi sunucu ekranın devamlı anlık görüntüsünü alarak akıllı telefonun kamerasından gelen görüntülerle karşılaştırıyor ve akıllı telefonun pozisyonunu belirliyor. Sonra akıllı telefonun ekranındaki görüntüyü harici ekrandaki tespit ettiği pozisyona aktarıyor. Görüntü birden fazla pencere içerebildiği gibi yatay veya dikey konuma da çevrilebiliyor. Ayrıca aynı anda birden fazla kullanıcı da kendi telefonlarındaki görüntüyü ekrana aktarabiliyor.
Araştırmacılar proje üzerinde çalışmaya devam ediyor. Proje tamamlandığında mobil cihazlardan sunum yapmak için alternatif bir yöntem ortaya çıkmış olacak.
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Bu boşa gelişmede internet, bilgisayar ve ekran gerekiyor.. Sadece görüntüyü ekrana aktarmak standart haline getirilmeli..
Hadi herşeyi anladım, ben bu şekilde kullanmak yerine görüntüyü doğrudan tam ekran aktarmasını isterim, bu şekidle elim titredikçe görüntü ekranda bir o yana bir bu yana kayacak :D
Ekran görüntüsünü bir başka bilgisayara aktaran yazılımlar uzun süredir var sanırım.. Allayım pullamışlar, makyajlamışlar yenilik olarak sunmuşlar önümüzü :)
Benim dikkatimi çeken bir şey var. Cihazın hareketini kameradan çok daha hızlı ve hassas şekilde algılayacak gyroskop varken neden sadece video analiziyle tespit ediyor. Konumu belirlemek için kameraya ihtiyacı tabi ki var ama iki sistemi entegre şekilde çalıştırırsa hareketlere daha hızlı tepki vereceğini düşünüyorum.
belirli bi megapiksel sınırı olur mu acaba yoksa sadece iphone'a mı ?