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Araştırmacılar güç kaynağı olmadan kablosuz veri transfer etmeyi başardı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Alternatif Enerji
Ekrem71
Haber Editörü
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Araştırmacılar güç kaynağı olmadan kablosuz veri transfer etmeyi başardı

Günümüzde güçlü bataryalara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Giderek boyutu büyüyen ve güçlenen mobil cihazlar, akıllı saatler, akıllı gözlükler bizi her zaman bir bataryaya bağımlı bırakıyor. Daha uzun kullanım süresi sunacak veya daha çabuk şarj olacak batarya teknikleri üzerinde çalışılsa da bağlı güç kaynağı olmadan bu cihazları kullanabilmek imkansız görünüyor.

Washington Üniversitesi araştırmacıları, bu teoriyi kökünden değiştirebilecek bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Çevresel geri yansıma olarak da tercüme edebileceğimiz Ambient Backscatter adlı bu teknoloji, çevrede bulunan sinyal vericilerden yararlanarak çok küçük veri transferleri yapmaya imkan tanıyor.

Bu teknolojide çevremizde bulunan bir TV vericisi, bir baz istasyonu veya bir WiFi dağıtıcısı bizim için bir kablosuz güç kaynağı haline geliyor. Teknoloji, kendisine yansıyan bu radyo dalgalarını bir güç kaynağı gibi kullanarak saniyede 1Kb boyutunda veriler gönderebiliyor. Yansıma mesafeleri ise dış mekanda 1metre, iç mekanda ise 60cm civarında. 

Elbette mobil cihazımıza güç verecek kadar bir enerjiden bahsetmiyoruz ancak sensörler arası iletişim, kartvizit gönderme, SMS gönderme gibi basit işlevlere yetecek kadar enerji sağlanabiliyor. Örneğin tüm enerjimizin bittiği ve bir güç kaynağı bulamadığımız durumlarda acil arama veya mesaj gönderme hayat kurtarıcı olabiliyor.

Araştırmacılar hem alanın büyümesi hem de aktarılan verinin büyümesi durumunda enerji yansımasının nasıl yeterli hale getirileceği üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Gelecekte cihaz bataryalarına bu yolla çok küçük miktarda şarj ekleyerek en azından bir acil arama yapabilecek kadar idare etmesi sağlanabilir. Proje şu anda ilk aşamalarında olduğu için ne zaman gerçek hayata entegre olabileceğini tahmin etmek zor.

http://www.androidauthority.com/ambient-backscatter-wireless-communication-256210/ Yorum Yaz
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teknoforum-bs 6 yıl
Mr_YAMYAM
Bence bu bir teknoloji değil. Havadaki elektromanyetik alandan elektrik etme olayı yıllardır olan bir şeydir. Gerçek anlamda bu teknolojinin birkaç yüz metre mesafede iş yapabilmesi için bile, mikrodalga fırınının yaymış olduğu elektromanyetik dalgalar kadar güçlü bir alan şiddeti olması gereklidr. Bu kadar güçlü bir elektromanyetik alan içerisinde canlıların bulunması beklenemez. Eğer yarıiletken teknolojisi gelişme gösterir de 0.0001Watt gibi güç gereksinimi bir değer ile ciddi bir iletişim sağlanabilirse işte ozaman kayda değer.

Adam Haklı +1
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drdbre 6 yıl
"Araştırmacılar güç kaynağı olmadan kablosuz veri transfer etmeyi başardı"

Başlık biraz yanıltıcı olmuş.
Belli bölgelerde bataryaya ihtiyaç duymadan kablosuz veri transferi...vs...

Gibi bir şeyler daha açıklayıcı olabilirdi. Sonuçta bir güç kaynağı var. Çevredeki TV, wifi, baz istasyonu vs.
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ozankardes 6 yıl
Biri cikip bitmeyen pil yapsa oh be telefonun şarjı hic bitmeyecek sabaha kadar whatsapp dicek hale gelmişsiniz. Kaldirin kafanızı telefonlar herşey demek değil. Teknoloji sitelerinin size pompaladiği mobil cilginliğa bir dur diyin.
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LodosFelonica 6 yıl ozankardes
ozankardes

Biri cikip bitmeyen pil yapsa oh be telefonun şarki hic bitmeyecek sabaha kadar whatsapp dicek hale gelmissiniz. Kaldirin kafa bizi telefonlar herşey demek değil. Teknoloji sitelerinin size pompaladiği mobil cilginliğa bir dur diyin

Biri çıkıp bitmeyen pil yapsa oh be derim. Kafanızı kaldırın her şey telefon değil.
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lyridder 6 yıl
Yeni oyuncaklar çok daha ezğlenceli olacak gibi.
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multiTYRT 6 yıl
Kusursuz bir teknoloji
Telefonlarda wifi-bt ile şarj bitirme sıkıntısı son bulur.
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Ohan 6 yıl
Bakalım piyasaya ne zaman yansıyacak?
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Rubisco 6 yıl
Mr_YAMYAM
Bence bu bir teknoloji değil. Havadaki elektromanyetik alandan elektrik etme olayı yıllardır olan bir şeydir. Gerçek anlamda bu teknolojinin birkaç yüz metre mesafede iş yapabilmesi için bile, mikrodalga fırınının yaymış olduğu elektromanyetik dalgalar kadar güçlü bir alan şiddeti olması gereklidr. Bu kadar güçlü bir elektromanyetik alan içerisinde canlıların bulunması beklenemez. Eğer yarıiletken teknolojisi gelişme gösterir de 0.0001Watt gibi güç gereksinimi bir değer ile ciddi bir iletişim sağlanabilirse işte ozaman kayda değer.

Buna benzer bişeyler yazacaktım bende. Energy harvesting haberdeki gibi çok düşük güç tüketen ve sürekli belli tarz EM'ye maruz kalan yerler için işe yarayabilir gibi. Msj atan arkadaşların yazdığı kadar çok güç üretmek için çok fazla EM'ye ihtiyaç var gibi.
Bişeylerin gelişmesi elbette önemli ama canlılara zararının olmadığının da teknolojiyi geliştirenler ve bağımsız taraflarca(bağımsız kim kaldıysa) ispat edilmesi lazım.
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cabriolet1981 6 yıl
Wireless sinyalleri elektriğe dönüştürmek.. İyi fikir. Gelişirse çok iyi olur.
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Nokia Specialist 6 yıl
Anlaşılan pil teknolojisini geliştirmek yerine yeni bir teknoloji bulacaklar
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Meakka 6 yıl
Evet geleceğe doğru gidiyoruz
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HeavyClocker 6 yıl
Süper bir gelişme,özellikle mobil cihazlarla pil sıkıntısı çektiğimiz şu dönemde
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Fikir oldukça güzel hatta harika. büyük ihtimalle bu teknoloji geliştikçe verilerin boyutları da artacaktır.
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Gordon Freedos 6 yıl
insan, bu haberi okurken "bu teknolojisi zaten var" diye düşünüyor. (bkz. bluetooth)
Ama son paragrafı okuduğumda gerçekten harika bir teknolojik ilerleme olduğunu anladım. Şarj bitse bile mesaj gönderebilecek enerjiyi oluşturmak yerine göre hayat bile kurtarabilir.
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