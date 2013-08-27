"Araştırmacılar güç kaynağı olmadan kablosuz veri transfer etmeyi başardı"





Günümüzde güçlü bataryalara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Giderek boyutu büyüyen ve güçlenen mobil cihazlar, akıllı saatler, akıllı gözlükler bizi her zaman bir bataryaya bağımlı bırakıyor. Daha uzun kullanım süresi sunacak veya daha çabuk şarj olacak batarya teknikleri üzerinde çalışılsa da bağlı güç kaynağı olmadan bu cihazları kullanabilmek imkansız görünüyor.





Washington Üniversitesi araştırmacıları, bu teoriyi kökünden değiştirebilecek bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Çevresel geri yansıma olarak da tercüme edebileceğimiz Ambient Backscatter adlı bu teknoloji, çevrede bulunan sinyal vericilerden yararlanarak çok küçük veri transferleri yapmaya imkan tanıyor.





Bu teknolojide çevremizde bulunan bir TV vericisi, bir baz istasyonu veya bir WiFi dağıtıcısı bizim için bir kablosuz güç kaynağı haline geliyor. Teknoloji, kendisine yansıyan bu radyo dalgalarını bir güç kaynağı gibi kullanarak saniyede 1Kb boyutunda veriler gönderebiliyor. Yansıma mesafeleri ise dış mekanda 1metre, iç mekanda ise 60cm civarında.





Elbette mobil cihazımıza güç verecek kadar bir enerjiden bahsetmiyoruz ancak sensörler arası iletişim, kartvizit gönderme, SMS gönderme gibi basit işlevlere yetecek kadar enerji sağlanabiliyor. Örneğin tüm enerjimizin bittiği ve bir güç kaynağı bulamadığımız durumlarda acil arama veya mesaj gönderme hayat kurtarıcı olabiliyor.





Araştırmacılar hem alanın büyümesi hem de aktarılan verinin büyümesi durumunda enerji yansımasının nasıl yeterli hale getirileceği üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Gelecekte cihaz bataryalarına bu yolla çok küçük miktarda şarj ekleyerek en azından bir acil arama yapabilecek kadar idare etmesi sağlanabilir. Proje şu anda ilk aşamalarında olduğu için ne zaman gerçek hayata entegre olabileceğini tahmin etmek zor.

http://www.androidauthority.com/ambient-backscatter-wireless-communication-256210/