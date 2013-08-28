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Araştırmacılar iki insan arasında beyin sinyalleri üzerinden kullanılabilen ilk kontrol sistemini geliştirdi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Araştırmacılar iki insan arasında beyin sinyalleri üzerinden kullanılabilen ilk kontrol sistemini geliştirdi

Daha önce fareler üzerinde denenen sistemi insanlar üzerine getiren Washington Üniversitesi araştırmacıları, geliştirdikleri kontrol sistemiyle bir insanın beyin sinyalleri ile bir başka insanın kontrol edebilmesine imkan veriyor.

Sistem beyin sinyallerini kişilerin kafalarına taktıkları özel bir başlık yardımıyla algılıyor ve bu sinyaller bağlı bilgisayar sistemleri ve internet yoluyla diğer kişiye aktarılıyor. Konu hakkında açıklayıcı bir video da yayınlan bilim adamları, sadece beyin sinyalleri üzerinden iki kişinin oyun oynayabileceğini gözler önüne seriyor ve ilk denek (Rajesh Rao) oyunda ateş edilmesi gerektiği beyin sinyalleri ile diğer deneğe (Andrea Stocco) yaptırabiliyor.

Konu hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Araştırmacılar iki insan arasında beyin sinyalleri üzerinden kullanılabilen ilk kontrol sistemini geliştirdi

http://www.slashgear.com/researchers-create-first-ever-human-to-human-interface-use-it-to-play-a-game-27295122/ Yorum Yaz
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C0d3RaP 6 yıl
Gamer ?
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kımyasal 6 yıl en beğenilen
Call of dutry oynarken beyine bile gerek yok.
Bomba kuruldu !!!
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DH Misafiri 6 yıl
Bi film vardı, kafalarına bişeyler takıyorlardı öyle sevisiyorlardı, normal yolla sevişmek yasaktı, gelecekten bir filmdi, neydi yaaa, o geldi aklıma...

Demolition Man
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onur01651 6 yıl
Bi film vardı, kafalarına bişeyler takıyorlardı öyle sevisiyorlardı, normal yolla sevişmek yasaktı, gelecekten bir filmdi, neydi yaaa, o geldi aklıma...
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KaptanKosto 6 yıl onur01651
onur01651

Bi film vardı, kafalarına bişeyler takıyorlardı öyle sevisiyorlardı, normal yolla sevişmek yasaktı, gelecekten bir filmdi, neydi yaaa, o geldi aklıma...

Surrogates?

I, Robot?
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Mr.Legend 6 yıl
Fringe S01E01 :)
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mesincır 6 yıl
Oyun filan hikaye. Bütün araştırmaların tek amacı var o da Fiziksel temas olmadan sevişmeyi mümkün kılmak.
İnsanlık medeniyetini kökten değiştirecek bir şey olur bu.
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Mr.ED 6 yıl
Xavi - Iniesta - Messi zaten bunu doğal olarak kurabiliyor.. :)
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Lion 6 yıl
Yok artık
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AristocraticaL* 6 yıl

Robot gibi
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lyridder 6 yıl
Güzel habermiş.
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Basteryus 6 yıl



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kımyasal 6 yıl en beğenilen
Call of dutry oynarken beyine bile gerek yok.
Bomba kuruldu !!!
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C0d3RaP 6 yıl
Gamer ?
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KaptanKosto 6 yıl
Yıllar önce bir belgesel izlemiştim. Orada kuantum bilgisayarlar falan diyordu. Abartmıyorum daha 10-12 yaşındaydım ama pür dikkat izliyordum anlamadığım halde. Çünkü konu bilgisayarlarla ilgiliydi. Benim de bilgisayara karşı tek ilgim oyun ve internetti. Oradaki amcaların anlattığına göre ben zihnimle oyun karakterlerini yönetebilecektim. Ne büyük hayal. Adamlar bilim düşünüyor ben haytalığı.

Daha birsürü şey anlattı ama beni birtek o kısmı enterese etmişti. Artık gereken bilgi bende mevcuttu. Ertesi gün sınıfa hava atma vaktiydi


Şimdi yaş 20 o kadar Kuantum, atom altı, herşeyin teorisi, rölativite, tekillik konusunda belgeseller izledim. Hiç, zihnimle o 8-16 bitlik karakterleri yönetebileceğimi öğrendiğim zamanki kadar büyülenmedim. Hatta beynim allak bullak oldu bir noktada. Dedim lan atom fiziğine de profesörlüğe de lanet olsun.

Ama şundan eminim ki, 10 yıl içerisinde, beynin röntgenini çeker gibi, beyin aktivitelerini bilgisayar ortamına tam zamanlı yansıtıp, tam zamanlı işleyebileceğiz, insanların karakterlerini bile değiştirmek mümkün olacak. Belki matrix'teki gibi kartı al, tak-çıkar bitti gitti! mantığıyla değil, ama ondan çok uzak olmayan bir teknikle, insanlar bilgileri beyinlerine yazabilecekler.

Ama bütün bunlar olurken ben tabii ki zihin gücümle oyunlar oynamaya devam edicem.
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Gl4dius 6 yıl
bu tür gelişmeler insanları gelecek konusunda daha fazla heycanlandırıyor acaba gelecekte bizi ne tür gelişmeleer bekliyor neler bekliyor diye insan merak etmiyor değil
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WB 6 yıl
Tehlikeli :)
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