Araştırmacılar iki insan arasında beyin sinyalleri üzerinden kullanılabilen ilk kontrol sistemini geliştirdi





Daha önce fareler üzerinde denenen sistemi insanlar üzerine getiren Washington Üniversitesi araştırmacıları, geliştirdikleri kontrol sistemiyle bir insanın beyin sinyalleri ile bir başka insanın kontrol edebilmesine imkan veriyor.





Sistem beyin sinyallerini kişilerin kafalarına taktıkları özel bir başlık yardımıyla algılıyor ve bu sinyaller bağlı bilgisayar sistemleri ve internet yoluyla diğer kişiye aktarılıyor. Konu hakkında açıklayıcı bir video da yayınlan bilim adamları, sadece beyin sinyalleri üzerinden iki kişinin oyun oynayabileceğini gözler önüne seriyor ve ilk denek (Rajesh Rao) oyunda ateş edilmesi gerektiği beyin sinyalleri ile diğer deneğe (Andrea Stocco) yaptırabiliyor.





Konu hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.slashgear.com/researchers-create-first-ever-human-to-human-interface-use-it-to-play-a-game-27295122/