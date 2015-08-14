Araştırmacılar kötü hava koşullarını bir ay önceden öngörebilecekler

Her geçen gün etkilerini biraz daha arttıran iklim değişikliği bugüne kadar alışılmış mevsim şartlarının değişiklik göstermesine ve hava durumun daha belirsiz hale gelmesine neden olsa da, araştırmacılar tarafından geliştirilen yeni bir sistem kötü hava şartlarının çok önceden öngörülmesini mümkün hale getirecek.



Çinli araştırmacılardan oluşan ekip tarafından hazırlanan ve geçtiğimiz günlerde Advances in Atmospheric Sciences dergisinde yayınlanan araştırmada anlatılan yeni sistem, meteoroloji uzmanlarının kötü hava şartlarını 30 gün önceden öngörmelerine olanak sağlıyor. Araştırmacıların hesaplanmış bir tahmin yapabilecekleri süreyi neredeyse iki kat uzatan bu yeni sistem, hava şartlarının uzun süre önceden belirlenmesinin önündeki en önemli engel olan kelebek etkisi problemini aşmayı amaçlıyor.



Hava şartları gibi kaotik bir sistemde en ufak bir değişikliğin bile dev sonuçlar doğurabilmesi ihtimali olarak tanımlanan kelebek etkisi, bir süper bilgisayar tarafından bile hesaplanamayacak kadar fazla değişkenin ortaya çıkmasına neden oluyor ve araştırmacıların iki haftadan uzun süreler için öngörüde bulunmasını imkansız hale getiriyor. Bu sorunu ortadan kaldırmak için daha büyük modeller oluşturmak veya daha gelişmiş bilgisayarlar kullanmak yerine araştırmanın kapsamını daraltmayı deneyen Çinli araştırmacılar, bu sayede belirli bir bölgede oluşacak kötü hava şartlarını bir ay önceden öngörebilirdiler.



Araştırmacılar tarafından geliştirilen bu yeni sistem şimdilik sadece yağmur yağışlarının bir ay önceden belirlenmesine olanak sağlıyor olsa da, daha fazla verinin toplanmasıyla birlikte kar fırtınası ve kasırga gibi hava olaylarının da bir ay önceden öngörülebileceği belirtiliyor.



http://www.engadget.com/2015/08/12/research-predict-heavy-weather-month-advance/