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Araştırmacılar kötü hava koşullarını bir ay önceden öngörebilecekler

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Araştırmacılar kötü hava koşullarını bir ay önceden öngörebilecekler
 Her geçen gün etkilerini biraz daha arttıran iklim değişikliği bugüne kadar alışılmış mevsim şartlarının değişiklik göstermesine ve hava durumun daha belirsiz hale gelmesine neden olsa da, araştırmacılar tarafından geliştirilen yeni bir sistem kötü hava şartlarının çok önceden öngörülmesini mümkün hale getirecek.
 Çinli araştırmacılardan oluşan ekip tarafından hazırlanan ve geçtiğimiz günlerde Advances in Atmospheric Sciences dergisinde yayınlanan araştırmada anlatılan yeni sistem, meteoroloji uzmanlarının kötü hava şartlarını 30 gün önceden öngörmelerine olanak sağlıyor. Araştırmacıların hesaplanmış bir tahmin yapabilecekleri süreyi neredeyse iki kat uzatan bu yeni sistem, hava şartlarının uzun süre önceden belirlenmesinin önündeki en önemli engel olan kelebek etkisi problemini aşmayı amaçlıyor.
 Hava şartları gibi kaotik bir sistemde en ufak bir değişikliğin bile dev sonuçlar doğurabilmesi ihtimali olarak tanımlanan kelebek etkisi, bir süper bilgisayar tarafından bile hesaplanamayacak kadar fazla değişkenin ortaya çıkmasına neden oluyor ve araştırmacıların iki haftadan uzun süreler için öngörüde bulunmasını imkansız hale getiriyor. Bu sorunu ortadan kaldırmak için daha büyük modeller oluşturmak veya daha gelişmiş bilgisayarlar kullanmak yerine araştırmanın kapsamını daraltmayı deneyen Çinli araştırmacılar, bu sayede belirli bir bölgede oluşacak kötü hava şartlarını bir ay önceden öngörebilirdiler.
 Araştırmacılar tarafından geliştirilen bu yeni sistem şimdilik sadece yağmur yağışlarının bir ay önceden belirlenmesine olanak sağlıyor olsa da, daha fazla verinin toplanmasıyla birlikte kar fırtınası ve kasırga gibi hava olaylarının da bir ay önceden öngörülebileceği belirtiliyor.

http://www.engadget.com/2015/08/12/research-predict-heavy-weather-month-advance/ Yorum Yaz
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St Batuhan 4 yıl
Daha 2 gün sonrasını doğru şekilde alamıyoruz adamlar 1 ay sonrası diyor. Abartmayalım lütfen.
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oray 4 yıl
Açıkçası ben inanmıyorum bu habere, 1 ay gerçekten uzun bir zaman ve 1 ay önce hava koşulları tahmin edebilen 1 yıl 1 asır sonrasını da tahmin eder zaten. Bırakın 1 ayı, 1 gün sonrasını tahmin edince (simulasyonlarla) bile tahmin sonucunun birebir olması düşük bir olasılık.
O kadar çok değişken var ki havada... Amerika'da kasırgaların yolunu bile düzgünce tahmin edemiyorlar simulasyonlarla, kötü hava koşullarını 1 ay önceden tahmin edebilecek bir sistemin veya yöntemin olduğuna inanmıyorum.
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Mesudum 4 yıl
çin malı hava tahmini
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arel.gr 4 yıl
vay vay, taslar yeniden yapilaniyor, bundan sonra ne denecek, kim bilecek yagip yagmayacagini......
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kadirirdem 4 yıl
güzel bir haber insanlar hava durumuna göre önlemlerini alırlar....
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demo22 4 yıl
Kötu hava şartları suni olduğu için ne olacağını bilmeleri pek kolay.
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Guest-3626416A3 4 yıl
Güzel haber :)
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