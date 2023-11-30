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    NASA ve IBM hava durumu tahmini için yapay zeka geliştiriyor

    NASA ve IBM tarafından geliştirilen yapay zeka modelinin meteorolojik olayları tahmin edebileceği ve orman yangınlarını gerçekleşmeden önce tespit edebileceği söyleniyor.
    NASA ve IBM hava durumu tahmini için yapay zeka geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    NASA ve IBM, hava durumu ve iklim uygulamaları için yapay zekâ temelli bir model oluşturmak üzere bir araya geldi. "Mevcut teknolojiye göre önemli avantajlar" sunacağını söyledikleri model için iki kurum sırasıyla yer bilimi ve yapay zeka alanlarındaki bilgi ve becerilerini birleştiriyorlar. Modelin meteorolojik olayları tahmin edebileceği ve orman yangınlarını gerçekleşmeden önce tespit edebileceği söyleniyor.

    NASA ve IBM’den ortak yapay zeka

    GraphCast ve Fourcastnet gibi mevcut yapay zeka modelleri halihazırda geleneksel meteorolojik modellerden daha hızlı hava durumu tahminleri üretiyor. Ancak IBM, bunların temel modellerden ziyade yapay zeka emülatörleri olduğunu belirtiyor. Adından da anlaşılacağı gibi, temel modeller, üretken yapay zeka uygulamalarına güç veren temel teknolojileri oluşturuyor. Yapay zeka emülatörleri, eğitim verileri setlerine dayalı olarak hava durumu tahminleri yapabilse de bunun ötesinde bir işlevleri bulunmuyor. IBM, hava tahminlerinin merkezindeki fiziği de kodlayamadıklarını söylüyor.

    Bu bağlamda NASA ve IBM birbirleri için biçilmiş kaftan haline geliyor. İki kurum da mevcut modellerle karşılaştırıldığında, genişletilmiş erişilebilirliğe, daha hızlı çıkarım sürelerine ve daha fazla veri çeşitliliğine sahip olmasını umuyorlar. Bir başka önemli amaç da diğer iklim uygulamaları için tahmin doğruluğunu artırmak. Modelin beklenen yetenekleri arasında meteorolojik olayların tahmin edilmesi, düşük çözünürlüklü verilere dayanarak yüksek çözünürlüklü bilgilerin çıkarılması ve "uçak türbülansından orman yangınlarına kadar her şeye elverişli koşulların belirlenmesi" yer alıyor.

    Esasında yılın ilk yarısında NASA ve IBM, başka bir temel modeli hizmete almıştı. IBM'e göre bu model, NASA uydularından gelen verileri jeo-uzamsal zeka için kullanıyor. imdiye kadar bu model, Kenya'daki su kulesi alanlarında (suyu tutan orman alanları) ağaç dikme ve yetiştirme faaliyetlerini izlemek ve görselleştirmek için kullanıldı. Amaç daha fazla ağaç dikmek ve su kıtlığı sorunlarıyla mücadele etmek. Model ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki kentsel ısı birikimlerini analiz etmek için de kullanılıyor.

    Kaynakça https://www.engadget.com/nasa-and-ibm-are-building-an-ai-for-weather-and-climate-applications-050141545.html https://newsroom.ibm.com/2023-11-30-IBM-Advances-Geospatial-AI-to-Address-Climate-Challenges
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 4 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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