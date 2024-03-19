Nvidia dünyanın dijital ikizini oluşturdu: Earth-2

Nvidia Earth-2 tanıtıldı
Earth-2 aslında 2021 yılında duyurulmuştu ancak şimdi hazır hale gelmiş durumda. Earth-2'nin kendisi, çeşitli süper bilgisayarlarda çalışabilen bir yazılım konumunda. Earth-2 ile Nvidia’nın ve iklim ortaklarını uzun vadeli amacı ise gelecek on yıllar için iklim değişikliğini tahmin edebilmek. Nvidia CUDA-X mikro hizmet yazılımının bir parçası olan Earth-2 platformu, mevcut sayısal modellerden 1.000 kat daha hızlı ve 3.000 kat daha yüksek enerji tasarrufu sağlayarak 12,5 kat daha yüksek çözünürlüklü simülasyonlar üretmek için gelişmiş yapay zeka modellerinden yararlanıyor.
Nvidia'nın simülasyondan sorumlu başkan yardımcısı Rev Lebaredian’a göre aşırı hava olayları her yıl 140 milyar dolarlık ekonomik kayba neden oluyor. Earth-2 sayesinde daha etkili tahminler ile zararın minimize edilmesi hedefleniyor.
Earth-2 API'leri, kullanıcıların küresel atmosferik koşullardan tayfun ve türbülans gibi yerel hava olaylarına kadar çeşitli etkileşimli simülasyonlar oluşturmalarını sağlayarak saniyeler içinde gerçek zamanlı tahminler ve uyarılar sunmalarına olanak tanıyor. Tayvan Merkezi Hava İdaresi, tayfun tahminlerini geliştirmek için Earth-2'nin difüzyon modellerini ilk benimseyenler arasında yer alıyor.
Ayrıca Earth-2, Nvidia Omniverse ile entegre olarak The Weather Company gibi kuruluşların gerçek hava durumu verilerini içeren 3D iş akışları geliştirmesine olanak tanıyor. The Weather Company, daha yüksek çözünürlüklü simülasyonlar oluşturmak ve yeni hava durumu modelleme ürünleri geliştirmek için Earth-2 API'lerinden yararlanmayı planlıyor. Earth-2 API'lerini ilk benimseyenler arasında Spire ve Meteomatics gibi hava durumu analiz platformlarının yanı sıra iklim teknolojisi çözümlerini araştıran startup'lar da yer alıyor.Kaynakça https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-announces-earth-climate-digital-twin https://www.tweaktown.com/news/96955/nvidia-creates-earth-2-digital-twin-generative-ai-to-simulate-visualize-weather-and-climate/index.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.