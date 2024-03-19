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    Nvidia dünyanın dijital ikizini oluşturdu: Earth-2

    Nvidia, GPU Teknoloji Konferansı (GTC) sırasında dünyanın dijital ikizi Earth-2'yi duyurdu. Earth-2 hava durumu, görselleştirme ve iklim simülasyonu için üretken yapay zekayı kullanacak.
    Nvidia dünyanın dijital ikizini oluşturdu: Earth-2 Tam Boyutta Gör
    Nvidia, iklim değişikliğinin neden olduğu aşırı hava koşulları nedeniyle artan ekonomik kayıplarla mücadele etmek amacıyla, dünyanın devrim niteliğinde dijital iklim ikizi bulut platformu olan Earth-2'yi tanıttı. GTC'de tanıtılan Earth-2, hava durumu ve iklimi daha önce görülmemiş bir ölçekte simüle etmek ve görselleştirmek için tasarlanmış API'ler sunarak daha doğru tahminlerin önünü açıyor.

    Nvidia Earth-2 tanıtıldı

    Earth-2 aslında 2021 yılında duyurulmuştu ancak şimdi hazır hale gelmiş durumda. Earth-2'nin kendisi, çeşitli süper bilgisayarlarda çalışabilen bir yazılım konumunda. Earth-2 ile Nvidia’nın ve iklim ortaklarını uzun vadeli amacı ise gelecek on yıllar için iklim değişikliğini tahmin edebilmek. Nvidia CUDA-X mikro hizmet yazılımının bir parçası olan Earth-2 platformu, mevcut sayısal modellerden 1.000 kat daha hızlı ve 3.000 kat daha yüksek enerji tasarrufu sağlayarak 12,5 kat daha yüksek çözünürlüklü simülasyonlar üretmek için gelişmiş yapay zeka modellerinden yararlanıyor.

    Nvidia'nın simülasyondan sorumlu başkan yardımcısı Rev Lebaredian’a göre aşırı hava olayları her yıl 140 milyar dolarlık ekonomik kayba neden oluyor. Earth-2 sayesinde daha etkili tahminler ile zararın minimize edilmesi hedefleniyor.

    Earth-2 API'leri, kullanıcıların küresel atmosferik koşullardan tayfun ve türbülans gibi yerel hava olaylarına kadar çeşitli etkileşimli simülasyonlar oluşturmalarını sağlayarak saniyeler içinde gerçek zamanlı tahminler ve uyarılar sunmalarına olanak tanıyor. Tayvan Merkezi Hava İdaresi, tayfun tahminlerini geliştirmek için Earth-2'nin difüzyon modellerini ilk benimseyenler arasında yer alıyor.

    Ayrıca Earth-2, Nvidia Omniverse ile entegre olarak The Weather Company gibi kuruluşların gerçek hava durumu verilerini içeren 3D iş akışları geliştirmesine olanak tanıyor. The Weather Company, daha yüksek çözünürlüklü simülasyonlar oluşturmak ve yeni hava durumu modelleme ürünleri geliştirmek için Earth-2 API'lerinden yararlanmayı planlıyor. Earth-2 API'lerini ilk benimseyenler arasında Spire ve Meteomatics gibi hava durumu analiz platformlarının yanı sıra iklim teknolojisi çözümlerini araştıran startup'lar da yer alıyor.

    Kaynakça https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-announces-earth-climate-digital-twin https://www.tweaktown.com/news/96955/nvidia-creates-earth-2-digital-twin-generative-ai-to-simulate-visualize-weather-and-climate/index.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    türkçe öğretmenliği okumak mantıklı mi msü mu zor tyt mi aynı işyerinde birinden hoşlanmak anksiyeteden tamamen kurtuldum peluş mont tüy döküyor ne yapmalıyım

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