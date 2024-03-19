Nvidia dünyanın dijital ikizini oluşturdu: Earth-2

Tam Boyutta Gör Nvidia, iklim değişikliğinin neden olduğu aşırı hava koşulları nedeniyle artan ekonomik kayıplarla mücadele etmek amacıyla, dünyanın devrim niteliğinde dijital iklim ikizi bulut platformu olan Earth-2'yi tanıttı. GTC'de tanıtılan Earth-2, hava durumu ve iklimi daha önce görülmemiş bir ölçekte simüle etmek ve görselleştirmek için tasarlanmış API'ler sunarak daha doğru tahminlerin önünü açıyor.

Nvidia Earth-2 tanıtıldı

Earth-2 aslında 2021 yılında duyurulmuştu ancak şimdi hazır hale gelmiş durumda. Earth-2'nin kendisi, çeşitli süper bilgisayarlarda çalışabilen bir yazılım konumunda. Earth-2 ile Nvidia’nın ve iklim ortaklarını uzun vadeli amacı ise gelecek on yıllar için iklim değişikliğini tahmin edebilmek. Nvidia CUDA-X mikro hizmet yazılımının bir parçası olan Earth-2 platformu, mevcut sayısal modellerden 1.000 kat daha hızlı ve 3.000 kat daha yüksek enerji tasarrufu sağlayarak 12,5 kat daha yüksek çözünürlüklü simülasyonlar üretmek için gelişmiş yapay zeka modellerinden yararlanıyor.

Nvidia'nın simülasyondan sorumlu başkan yardımcısı Rev Lebaredian’a göre aşırı hava olayları her yıl 140 milyar dolarlık ekonomik kayba neden oluyor. Earth-2 sayesinde daha etkili tahminler ile zararın minimize edilmesi hedefleniyor.

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Earth-2 API'leri, kullanıcıların küresel atmosferik koşullardan tayfun ve türbülans gibi yerel hava olaylarına kadar çeşitli etkileşimli simülasyonlar oluşturmalarını sağlayarak saniyeler içinde gerçek zamanlı tahminler ve uyarılar sunmalarına olanak tanıyor. Tayvan Merkezi Hava İdaresi, tayfun tahminlerini geliştirmek için Earth-2'nin difüzyon modellerini ilk benimseyenler arasında yer alıyor.

Ayrıca Earth-2, Nvidia Omniverse ile entegre olarak The Weather Company gibi kuruluşların gerçek hava durumu verilerini içeren 3D iş akışları geliştirmesine olanak tanıyor. The Weather Company, daha yüksek çözünürlüklü simülasyonlar oluşturmak ve yeni hava durumu modelleme ürünleri geliştirmek için Earth-2 API'lerinden yararlanmayı planlıyor. Earth-2 API'lerini ilk benimseyenler arasında Spire ve Meteomatics gibi hava durumu analiz platformlarının yanı sıra iklim teknolojisi çözümlerini araştıran startup'lar da yer alıyor.

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