Microsoft, yeni yapay zeka hava durumu modelini devreye aldı

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Tam Boyutta Gör Microsoft’un yapay zeka genişlemesi devam ediyor. Yazılım devi birkaç hafta önce Start hava durumu tahminlerini 30 günlük bir zaman diliminde iyileştiren yeni yapay zeka tahmin modelleri geliştirmişti. Firma şimdi ise tahmin modellerinde, bu kez bulutların ve yağışların ne zaman meydana gelebileceğini tahmin etmeye yönelik bir başka büyük gelişmeyi duyurdu.

Hava durumuna yapay zeka dokunuşu

Microsoft’a göre bu son hava durumu modeli, her 2 dakikada bir kullanıcılara dört saatlik bir gelecek için 1 kilometre çözünürlükte yerel tahminler sunuyor. Firma, SEVIR veri kümesi gibi kıyaslamalar üzerinde yapılan dahili testlerde, modelinin sürekli olarak üst sıralarda yer aldığını belirtirken diğer üretken yapay zeka modellerine kıyasla iki kata kadar daha ileri tahminler sağlayabildiğinin altını çiziyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft, yağış tahmini modellerinin genellikle hava durumu radar verilerine dayandığını ancak yeni modellerinin coğrafi uydular gibi diğer veri kaynaklarını da kullandığını söylüyor. Dünyanın pek çok yerinde hava radarı donanımı bulunmadığı için bu kombinasyon önemli avantajlar sunuyor. Ancak Microsoft, radar verilerinin yağış bilgisi için uydulara göre daha önemli olduğunu, bu yüzden eğitim sürecinde bu alandaki modelin eğitimine altı kat daha fazla ağırlık verdiklerini belirtiyor.

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Microsoft, yeni Satellite + Radar nowcasting modelinin uydu veri akışlarında beklenmedik kesintiler yaşandığında bile doğru tahminler sunmaya devam ettiğini söylüyor. Bununla birlikte firma, yeni modelin Start hava durumundan şirketin Hava Durumu uygulamasına tamamen entegre edildiğini söylüyor. Dolayısıyla Windows 10, Windows 11, Microsoft Edge ve Bing’de hava durumu aracını kullanabilirsiniz.

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Microsoft, yeni yapay zeka hava durumu modelini tanıttı