Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft, yeni yapay zeka hava durumu modelini devreye aldı

    Yazılım devi, yapay zeka adımlarını arka arkaya atmaya devam ediyor. Microsoft, küresel olarak yağmur ve bulutları tahmin etmek için geliştirilmiş yapay zeka hava durumu modelini açıkladı.
    Microsoft, yeni yapay zeka hava durumu modelini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Microsoft’un yapay zeka genişlemesi devam ediyor. Yazılım devi birkaç hafta önce Start hava durumu tahminlerini 30 günlük bir zaman diliminde iyileştiren yeni yapay zeka tahmin modelleri geliştirmişti. Firma şimdi ise tahmin modellerinde, bu kez bulutların ve yağışların ne zaman meydana gelebileceğini tahmin etmeye yönelik bir başka büyük gelişmeyi duyurdu.

    Hava durumuna yapay zeka dokunuşu

    Microsoft’a göre bu son hava durumu modeli, her 2 dakikada bir kullanıcılara dört saatlik bir gelecek için 1 kilometre çözünürlükte yerel tahminler sunuyor. Firma, SEVIR veri kümesi gibi kıyaslamalar üzerinde yapılan dahili testlerde, modelinin sürekli olarak üst sıralarda yer aldığını belirtirken diğer üretken yapay zeka modellerine kıyasla iki kata kadar daha ileri tahminler sağlayabildiğinin altını çiziyor.

    Microsoft, yeni yapay zeka hava durumu modelini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Microsoft, yağış tahmini modellerinin genellikle hava durumu radar verilerine dayandığını ancak yeni modellerinin coğrafi uydular gibi diğer veri kaynaklarını da kullandığını söylüyor. Dünyanın pek çok yerinde hava radarı donanımı bulunmadığı için bu kombinasyon önemli avantajlar sunuyor. Ancak Microsoft, radar verilerinin yağış bilgisi için uydulara göre daha önemli olduğunu, bu yüzden eğitim sürecinde bu alandaki modelin eğitimine altı kat daha fazla ağırlık verdiklerini belirtiyor.

    Microsoft, yeni Satellite + Radar nowcasting modelinin uydu veri akışlarında beklenmedik kesintiler yaşandığında bile doğru tahminler sunmaya devam ettiğini söylüyor. Bununla birlikte firma, yeni modelin Start hava durumundan şirketin Hava Durumu uygulamasına tamamen entegre edildiğini söylüyor. Dolayısıyla Windows 10, Windows 11, Microsoft Edge ve Bing’de hava durumu aracını kullanabilirsiniz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    4. sınıfta erasmusa gidilir mi udemy en iyi ingilizce kursu araba basma programı lamictal yorumları ruhsatta ilk tescil tarihi yazmıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S23 Ultra
    Samsung Galaxy S23 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1 Intel Celeron N4020
    Lenovo IdeaPad 1 Intel Celeron N4020
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız