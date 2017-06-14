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Araştırmacılar metallerin geri dönüştürülmesi için yeni bir yöntem keşfetti

Kanada'daki araştırmacılar rezervi gün geçtikçe azalan metallerin tekrar kullanılabilmesini kolay hale getiren yeni bir yöntem keşfetti. Üstelik bu yöntem çevreye olan zararı da en aza indiriyor.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Araştırmacılar metallerin geri dönüştürülmesi için yeni bir yöntem keşfetti
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Günlük hayatımızda kullandığımız pek çok üründe ve küresel ekonominin temeli oluşturan ürünlerde metallerin kullanıldığını görmekteyiz. Otomobil, elektronik veya yapısal ürünler olsun, metal olmasa bugün sahip olduğumuz ürünlerin büyük bir kısmını kullanamazdık ancak metallerin hammaddeden son kullanıcıya ulaşma sürecinde çeşitli kimyasalların kullanılması bu maddeyi zararlı bir hale de getirebiliyor. Özellikle kullanım ömrünün sonuna gelen hurda metallerin çevreye zarar vermeden, düşük maliyetle tekrar kullanılabilir hale getirilmesinin oldukça zor olması metal kullanımının en büyük problemi haline gelmiş durumda.

Daha Verimli ve Çevreye Duyarlı 

Kanada’nın Montreal şehrinde bulunan McGill Üniversitesi'ndeki araştırmacılar dünyadaki metal rezervinin her geçen gün azaldığına ve metallerin geri dönüşüm işleminin çok da verimli olmadığına dikkat çekerek metallerin arıtılarak tekrar kullanılır hale gelebileceği yeni bir yöntem keşfettiğini duyurdu. Araştırmacıların yöntemi metallerdeki toksik kimyasalları daha verimli ve organik maddelerle arıtarak geri dönüşümde çevre dostu alternatiflerin kullanılmasına öncülük edebilir. Peki araştırmacıların kullandığı yöntem nasıl işliyor?

Ekip elektronik cihazlarda yaygın olarak kullanılan bir metal olan germanyumu çinkodan ayırmak için günümüzde kullanılan klor ve hidroklorik asit yerine organik bileşikler kullandı. Hangi organik bileşiğin kullanılacağı noktasında ise biyoloji ekibe yol gösterdi. İnsan vücudunda; deride, saçlarda, göz zarlarında ve beynin bazı bölgelerinde bulunan melanin üzerine araştırmalarını yoğunlaştıran ekip melaninin metalleri sıkıca bağlayan bir madde olduğunu keşfetti. Daha sonra melaninin formülünden hareket eden ekip melanini bazı noktalarda taklit eden ancak melaninin yaptığı işin tam tersini yapan yani metalleri ayıran bir molekül sentezlemeyi başardı.

Ekip bu organik molekül sayesinde germanyumu çinkodan ayırdı. Daha sonra bakır, manganez ve kobalt gibi diğer metaller üzerinde de denenen molekül laboratuvar ortamında benzer, başarılı sonuçlar verdi. Teknolojinin gelişmesindeki bir sonraki adım, çeşitli metaller için kullanılabilen bu yöntemi endüstriyel ölçeklerde kullanarak çok daha yüksek miktarda metali çok daha verimli bir şekilde çevreye zarar vermeden tekrar kullanılır hale getirmek.


https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170607123916.htm Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 1 yıl
mağmaya yakın bir çükür kazın ;
aşağı yukarı metalleri eritmeye yetecek bir ısı yayar o !
işte oraya atarsanız bedavaya geri dönüşüm olur :D
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by_gvz 1 yıl
Haber Kanada'dan olunca ana sayfa fotosunu da Kanada şirketi olan Eldorado Gold firmasının Türkiye iştiraki olan Tüprag A.Ş. Efemçukuru altın madeni işletmesinde çekilen fotoğrafı kullanılmış.
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faniseyler 1 yıl
Bunu aselsan veya türkler yapsa yorumlar şöyle olurdu:)
Adamlar aya çıkmış, AKP çöp ayıklıyor.
Kullanılan makinalar yüzde yüz yerli değil.
İmam hatip açacaklarına böyle şeylerin desteklenmesi lazım.(Ne alakaysa hep böyle yorumlar var)
Gerisini cevap olarak yazarlar :))))
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kadirirdem 1 yıl
Günden güne çöplüğe dönen dünya için bir şeyler yapılmalı,Bu girişim güzel olmuş.
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12 Angry Men 1 yıl
Artık haberleri alttan yukarı doğru okuyorum, gereksiz yere 2 satır yazı yazılmış sırf sayfada kalalım diye.
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arel.gr 1 yıl 12 Angry Men
alttan yukarı, son sayfadan başa dönük en verimli yöntem !
neyse, güzel haber, darısı diğer metallerin başına !
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tufanumur12 1 yıl
Helal olsun ne bilim adamları var. Gerçekten hem dünyanın hemde insanlığın geleceği açısından efsanevi bir buluş olmuş. En azından doğa için ne yapılabilirimin en güzel karşılığını vermişler.
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