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Toshiba’dan nükleer santral işine 3.6 milyar dolarlık destek

Toshiba, nükleer santral inşaatlarıyla uğraşan iştiraki Westinghouse'un iflas etmesinin ardından finansal açıdan zor duruma düşse de ABD'deki yarım kalan inşaatları tamamlamak için mali teminat sundu.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Toshiba’dan nükleer santral işine 3.6 milyar dolarlık destek
 

Toshiba, ABD’deki nükleer santral işlerinden büyük kayıplarla çıkıp finansal açıdan zor bir duruma düşmüş olsa da bu alandaki çalışmalarına devam ediyor. Toshiba’nın iştiraki olan ve nükleer santral işlerini üstlenen Westinghouse firmasının ABD’deki reaktör inşaatlarını zamanında bitirememesi Westinghouse’un iflasına, Toshiba’nın ise bellek bölümünü satışa çıkarmasına neden olmuştu ancak halen reaktör inşaatlarının tamamlanması için uğraşan Japon teknoloji devi şimdi Georgia eyaletindeki nükleer santral inşaatına 3.68 milyar dolarlık finansal destek verecek.

Bir Türlü Tamamlanamadı

Waynesboro şehri yakınlarındaki Vogtle nükleer santrali için proje sahipleri yüklenici firma olarak Westinghouse ile anlaşmışlardı ancak Westinghouse’un maliyet aşımları ve zamanlama gecikmeleri proje sahibi olan Georgia Power ile şirket arasında 5 yıldan uzun bir dava sürecine neden olmuş ve reaktörler bir türlü tamamlanamamıştı. Westinghouse’un mart ayındaki iflasının ardından Georgia Power ile masaya oturan Toshiba cuma günü anlaşmaya vardı ve 3.68 milyar dolarlık mali teminat sağladığını açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Georgia Power da miktarı doğrulayarak Toshiba’nın mali teminatın yanı sıra Westinghouse’un iflasının ardından hakları tehlikeye giren Georgia eyaletindeki elektrik kullanıcıları için de ek korumalar sağlayacağını duyurdu. Tabi şimdi asıl merak edilen Toshiba’nın mali teminat sunduğu sorunlu projenin tamamlanıp tamamlanamayacağı zira ABD’deki nükleer santral işlerini bir an önce tamamlamak isteyen Toshiba daha önce yaptığı açıklamalarda bundan böyle nükleer santral işinin şirketin esas işlerinden biri olmayacağını belirtmişti.


https://www.forbes.com/sites/williampentland/2017/06/11/toshiba-backs-troubled-nuclear-project-in-georgia/#707011cdb694 Yorum Yaz
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kadirirdem 1 yıl
Sen bölümlerini satmıyor muydun ? nereden geldi bu para...
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axaxa 1 yıl
O işe girmeyecektin hacı
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odeon99 1 yıl


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SEO-Uzmanı 1 yıl
ulan hangi sektör olursa olsun !
parayı bulan inşaat sektörüne giriyor !
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SEO-Uzmanı 1 yıl
samsung yardım eder :D
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ERIKCI 1 yıl
doyamadık batmalara toshiba
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ergenius 1 yıl
Güzelim firma ne çekti bu aç kurtlardan. Adamlar bir hata yaptı ama Japon devleti destek verse keşke . Nu yamyamlarin elinden kurtarsa Toshiba'yı
1 Yanıt Yanıtla +1
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muroooo19 1 yıl ergenius
ergenius

Güzelim firma ne çekti bu aç kurtlardan. Adamlar bir hata yaptı ama Japon devleti destek verse keşke . Nu yamyamlarin elinden kurtarsa Toshiba'yı

o kurtlar arasında vestel de var. Televizyon bölümünden ıstırmak istiyor toshibayı

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