Araştırmacılar öğrenebilen yapay kas geliştirdi





İnsan veya hayvanların vücut yapısını simüle edebilen robot veya yapay zeka ürünleri üzerinde uzun yıllardır araştırmalar sürdürülüyor ve bu konuda önemli mesafeler kat edilmiş durumda. Son elde edilen gelişme ise öğrenebilir yapay kaslar konusunda.





Öğrenebilen kaslar veya kas belleği olarak da adlandırılan bu özellik insanlarda ve hayvanlarda mevcut olan yüz ve eklem kasları gibi gönüllü kas grubuna has ve sürekli yapılan bir eylemin daha sonra daha kolay bir şekilde tekrar edilebilmesini sağlıyor.





Örneğin piyano çalan bir müzisyen sürekli aynı pasajı çaldığında beyin bir bellek oluşturuyor ve sonraki eylemlerde parmaklara daha hızlı bir şekilde komutları iletiyor. 10 parmak daktilo kullanmak da buna örnek olarak verilebilir.





Bugüne kadar ki yapay kas çalışmalarında polimerden imal edilmiş kaslar kullanılıyor ve bu kaslar sadece cisimlerin şekillerini hatırlayabiliyordu. Yeni kaslar polimerik elektro mekanik bellek - EMM adındaki yeni bir malzemeden üretiliyor ve herhangi bir tetikleme olmadan hareketleri hatırlayabiliyor. Araştırmacılar bunun için şekilleri farklı ısılarda programlıyor ve kas ısıya göre her şekille ilişkili hareketleri hatırlayabiliyor.





Yeni keşif özellikle biyomedikal kullanımlar, robotik projeler gibi uygulamaların gerçek hayata daha fazla yaklaşmasını sağlayacak. Ayrıca düşük voltajdaki girdiler ile gelecekte protezler için de kullanılabilecek.

http://phys.org/news/2014-11-artificial-muscle-capable-movements.html