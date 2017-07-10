Araştırmacılar soyu tükenmiş bir virüsü sentezlediler

Bilim camiasının belki de en ilgimizi çeken konularından birisi organizma üretimi olsa gerek. Son çalışmada mail yoluyla ulaştırılan soyu tükenmiş bir virüsün genomunun parçaları birleştirilerek başka bir virüs tarafından enfekte edilmiş bir bakteri hücresine aktarıldı. Bunun sonucunda insanda etkisinin etkisinin olduğuna dair bir bilgi bulunmayan Horsepox virüsü sentezlenmiş oldu.
100 000 ABD doları harcandı
İnsanlara bulaşmasa da Horsepox virüsü çiçek hastalığına sebep olan virüsle benzer karakterlere sahip. Bu sebeple bir ilaç firması olan Tonix tarafından finanse edilen çalışma sayesinde çiçek aşısında kullanılan Vaccinia virüsü kullanılarak çeşitli kanser terapötikleri üretilebilir. Çalışmanın güzel bir yanı ise sadece 100 000 ABD doları kullanılarak ve bir kaç aylık süre içerisinde yapılmış olması.
Kötü amaçlı kullanılabilir!
Aslında çalışma bilim dünyası açısından sürpriz bir gelişme değil zira 2002 yılında benzer bir çalışmanın yapılabileceği tahmin edilmişti. Buna karşın genomlar yeniden düzenlenebildiği için çalışma biraz daha farklı bir boyuta sahip. Son olarak çalışmanın ilk ürünlerinin ne zaman görüleceğine dair henüz net bir bilgi yok.
http://www.sciencemag.org/news/2017/07/how-canadian-researchers-built-poxvirus-100000-using-mail-order-dna Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Dalganın lüzumu yok sevmeyebilirsin.
Kuş gribi , domuz gribi ve niceleri var.
kisi icin ciddi para olabilir ama arge, arastirma yapan kurumlar icin cerez parasi bile olmaz. en basit lab cihazini almaya kalktiginda fiyatlar 50bin eurolardan basliyor, aklin almiyacagi rakamlara dogru yukseliyor. nitekim gercek anlamda bilim arastirma yapilacak cihazlarin cok cok yuksek hassasiyette ve kalitede olmasi gerekiyor, bu sebebden fiyatlar cok yuksek. bizde universitelerde komik paralar donsede avrupada amerikada bilimsel arastirmalara inanilmaz butceler ayriliyor. gecenlerde avrupadaki bir arkadasim arastirma projesi icin 30milyon euro odenek almisti. devrimsel buyuk bir projede yapmiyor yani. bu acidan bakilirsa 100bin dolar arastirma icin para bile degil.
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