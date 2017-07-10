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Araştırmacılar soyu tükenmiş bir virüsü sentezlediler

Bilim dünyası gün geçtikçe daha da şaşırtıcı çalışmalara sahne oluyor. Bunun son örneği ise soyu tükenmiş bir Pox virüsünün sentezi oldu. Daha detaylı bilgi için haberimizi inceleyebilirsiniz.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Metehan Göktaş
Yazar
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Araştırmacılar soyu tükenmiş bir virüsü sentezlediler
Bilim camiasının belki de en ilgimizi çeken konularından birisi organizma üretimi olsa gerek. Son çalışmada mail yoluyla ulaştırılan soyu tükenmiş bir virüsün genomunun parçaları birleştirilerek başka bir virüs tarafından enfekte edilmiş bir bakteri hücresine aktarıldı. Bunun sonucunda insanda etkisinin etkisinin olduğuna dair bir bilgi bulunmayan Horsepox virüsü sentezlenmiş oldu.

100 000 ABD doları harcandı

 
İnsanlara bulaşmasa da Horsepox virüsü çiçek hastalığına sebep olan virüsle benzer karakterlere sahip. Bu sebeple bir ilaç firması olan Tonix tarafından finanse edilen çalışma sayesinde çiçek aşısında kullanılan Vaccinia virüsü kullanılarak çeşitli kanser terapötikleri üretilebilir. Çalışmanın güzel bir yanı ise sadece 100 000 ABD doları kullanılarak ve bir kaç aylık süre içerisinde yapılmış olması.
 
 
Araştırmacılar soyu tükenmiş bir virüsü sentezlediler

Kötü amaçlı kullanılabilir!

 
Haberi okuyan herkesin aklına hemen çalışmanın tekniğinin kötü amaçlı kullanılma ihtimali gelmiştir. Evet, ne yazık ki böyle bir durum mümkün. Hatta durumun boyutları bilinçli bir salgının başlatılması kadar ciddi olabilir. Buna imkan vermemek için bilinçli davranan araştırmacılar şu anda araştırmanın makalesini yayımlamadılar. Yine de tıbbi bir ilerlemeyi engellediklerini düşündükleri için kararsız durumdalar.

Aslında çalışma bilim dünyası açısından sürpriz bir gelişme değil zira 2002 yılında benzer bir çalışmanın yapılabileceği tahmin edilmişti. Buna karşın genomlar yeniden düzenlenebildiği için çalışma biraz daha farklı bir boyuta sahip. Son olarak çalışmanın ilk ürünlerinin ne zaman görüleceğine dair henüz net bir bilgi yok.
http://www.sciencemag.org/news/2017/07/how-canadian-researchers-built-poxvirus-100000-using-mail-order-dna Yorum Yaz
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darkaura 2 yıl en beğenilen
haber orjinal kaynakdan tam yansitilamamis. yeniden canlandirilan virus horsepox - at cicek virusu ama asil ispatladigi sey kara cicek virusununde ucuz bir arastirmayla tekrar canlandirilabilecegi. kara cicek - smallpox bugun soyu tukenmis bir virus. olmayan bir hastalik. dolayisiyla hic kimsenin kara cicege bagisikligi yok. kara cicek en son bagisikligi olmayan bir yeri vurdugunda amerika kitasindaki yerlilerin %90nini yok etmisti. bilmiyorum tehlikenin boyutunu ve ciddiyetini ifade edebildim mi.
haber orjinal kaynakdan tam yansitilamamis. yeniden canlandirilan virus horsepox - at cicek virusu ama asil ispatladigi sey kara cicek virusununde ucuz bir aras...
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susesa 2 yıl
İyi halt etmişler
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Tugrul_512bit 2 ay
Son zamanlarda sinema kanalları hep zombili film ve dizi veriyor. Farkettiniz mi?
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Donald Trump 2 yıl
Jurassic Park gerçek oluyor.
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umut_baris 2 yıl
Halbuki o parayı Cübbeli Ahmet'e verselerdi o açıklardı.
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TOGAR27 2 yıl umut_baris
umut_baris
Halbuki o parayı Cübbeli Ahmet'e verselerdi o açıklardı.


Dalganın lüzumu yok sevmeyebilirsin.

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Opus Diabolicum 2 yıl
Haberi yazan editörler neden yazım ve imla kurallarına dikkat etmez ki? Sadece benim mi gözüme bu kadar batıyor acaba?
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DH Misafiri 2 yıl
Yeni para kaynağı hazır desenize 100 Bin Dolar harcayıp misli misli ile alıyorlar.
Kuş gribi , domuz gribi ve niceleri var.
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ONY86 2 yıl
sadece 100.000 dolarcık gibi çoğumuzun ömrü boyuca kazanamayacağı bi para
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darkaura 2 yıl ONY86
ONY86
sadece 100.000 dolarcık gibi çoğumuzun ömrü boyuca kazanamayacağı bi para

kisi icin ciddi para olabilir ama arge, arastirma yapan kurumlar icin cerez parasi bile olmaz. en basit lab cihazini almaya kalktiginda fiyatlar 50bin eurolardan basliyor, aklin almiyacagi rakamlara dogru yukseliyor. nitekim gercek anlamda bilim arastirma yapilacak cihazlarin cok cok yuksek hassasiyette ve kalitede olmasi gerekiyor, bu sebebden fiyatlar cok yuksek. bizde universitelerde komik paralar donsede avrupada amerikada bilimsel arastirmalara inanilmaz butceler ayriliyor. gecenlerde avrupadaki bir arkadasim arastirma projesi icin 30milyon euro odenek almisti. devrimsel buyuk bir projede yapmiyor yani. bu acidan bakilirsa 100bin dolar arastirma icin para bile degil.
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V4LKyR 2 yıl
Hadi SMALLPOX virüsünü sentezleyip gökyüzünden aşağı doğru salalım. :)
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michael01 2 yıl
Afrikada hali hazırla zaten deneme yapıyorlardı başımıza bir de bu çıktı.
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darkaura 2 yıl en beğenilen
haber orjinal kaynakdan tam yansitilamamis. yeniden canlandirilan virus horsepox - at cicek virusu ama asil ispatladigi sey kara cicek virusununde ucuz bir arastirmayla tekrar canlandirilabilecegi. kara cicek - smallpox bugun soyu tukenmis bir virus. olmayan bir hastalik. dolayisiyla hic kimsenin kara cicege bagisikligi yok. kara cicek en son bagisikligi olmayan bir yeri vurdugunda amerika kitasindaki yerlilerin %90nini yok etmisti. bilmiyorum tehlikenin boyutunu ve ciddiyetini ifade edebildim mi.
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nurii29 2 yıl
at mı virüsü
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bilimsel gelişme, virüs ve
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