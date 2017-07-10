Araştırmacılar soyu tükenmiş bir virüsü sentezlediler

Bilim camiasının belki de en ilgimizi çeken konularından birisi organizma üretimi olsa gerek. Son çalışmada mail yoluyla ulaştırılan soyu tükenmiş bir virüsün genomunun parçaları birleştirilerek başka bir virüs tarafından enfekte edilmiş bir bakteri hücresine aktarıldı. Bunun sonucunda insanda etkisinin etkisinin olduğuna dair bir bilgi bulunmayan Horsepox virüsü sentezlenmiş oldu.

100 000 ABD doları harcandı

İnsanlara bulaşmasa da Horsepox virüsü çiçek hastalığına sebep olan virüsle benzer karakterlere sahip. Bu sebeple bir ilaç firması olan Tonix tarafından finanse edilen çalışma sayesinde çiçek aşısında kullanılan Vaccinia virüsü kullanılarak çeşitli kanser terapötikleri üretilebilir. Çalışmanın güzel bir yanı ise sadece 100 000 ABD doları kullanılarak ve bir kaç aylık süre içerisinde yapılmış olması.

Kötü amaçlı kullanılabilir!

http://www.sciencemag.org/news/2017/07/how-canadian-researchers-built-poxvirus-100000-using-mail-order-dna

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Haberi okuyan herkesin aklına hemen çalışmanın tekniğiningelmiştir. Evet, ne yazık ki böyle bir durum mümkün. Hatta durumun boyutlarıkadar ciddi olabilir. Buna imkan vermemek için bilinçli davranan araştırmacılar şu anda araştırmanın makalesini yayımlamadılar. Yine de tıbbi bir ilerlemeyi engellediklerini düşündükleri için kararsız durumdalar.Aslında çalışma bilim dünyası açısındanzirabenzer bir çalışmanın yapılabileceği tahmin edilmişti. Buna karşın genomlar yeniden düzenlenebildiği için çalışma biraz daha. Son olarak çalışmanın ilk ürünlerinin ne zaman görüleceğine dair henüz net bir bilgi yok.