Grip virüsünün hücrelere girişi ilk kez gerçek zamanlı izlendi

Tam Boyutta Gör Grip virüsünün hücrelere girişi, uzun yıllardır bilim dünyasının yanıtlamaya çalıştığı temel sorulardan biriydi. Bugüne kadar bu süreç ancak dolaylı yöntemlerle ve sınırlı çözünürlükte incelenebiliyordu. İsviçre ve Japonya’dan araştırmacıların geliştirdiği yeni bir mikroskopi yöntemi sayesinde, grip virüsünün insan hücresine nasıl girdiği ilk kez gerçek zamanlı ve nano ölçekte gözlemlendi. Bu gelişme, hem virüs-hücre etkileşimlerini daha iyi anlamak hem de gelecekteki antiviral tedavilere yön vermek açısından önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Grip, her yıl milyonlarca insanı etkileyen yaygın bir solunum yolu enfeksiyonu olsa da arkasındaki biyolojik süreç son derece karmaşık. Virüs, solunum yoluyla vücuda girdikten sonra bağışıklık sistemini aşarak hücrelere tutunur ve çoğalmaya başlar. İşte bu ilk temas ve hücre içine giriş aşaması, enfeksiyonun kaderini belirleyen kritik bir evre olarak kabul ediliyor. Yeni çalışma, bu sürecin sanılandan çok daha dinamik ve iki taraflı bir etkileşim olduğunu ortaya koyuyor.

Yeni mikroskopi yöntemi hücre-virüs etkileşimini nasıl ortaya koydu?

Araştırmacılar, klasik görüntüleme tekniklerinin sınırlarını aşmak için atomik kuvvet mikroskobu ile floresan mikroskobunu bir araya getiren hibrit bir sistem geliştirdi. ViViD-AFM adı verilen bu yöntem, canlı insan hücrelerinin yüzeyini son derece yüksek çözünürlükle tararken aynı anda virüslerin hareketlerini de izleyebiliyor. Atomik kuvvet mikroskobu, hücre zarının fiziksel şekil değişimlerini nanometre hassasiyetinde ölçerken, floresan mikroskobu virüs kaynaklı sinyalleri takip etmeyi mümkün kılıyor. Böylece hem hücrenin hem de virüsün davranışı eş zamanlı olarak analiz edilebiliyor.

Bu teknik sayesinde grip virüsünün hücre yüzeyinde pasif bir şekilde beklemediği, aksine hücreyle adeta bir etkileşim süreci yaşadığı net biçimde gözlemlendi. Virüsün yüzeyinde bulunan hemaglutinin ve nöraminidaz proteinleri, hücre zarındaki siyalik asit moleküllerine bağlanarak ilk teması kuruyor. Ancak bu noktadan sonra hücre de sürece aktif olarak dahil oluyor. Hücre zarı geriliyor, şekil değiştiriyor ve virüsü içine almak için yapısal düzenlemelere gidiyor.

Çalışmanın en dikkat çekici bulgularından biri, hücrenin bu süreçte tamamen savunmasız olmadığı yönünde. Araştırmacılar, hücrenin aktin adı verilen iskelet proteinlerini kullanarak yüzeyinde çıkıntılar oluşturduğunu ve bu çıkıntıların virüsün içeri alınmasında kilit rol oynadığını tespit etti. Bu yapıların, virüs hücreye girmeden hemen önce ortaya çıktığı ve virüsün hücre zarında klatrin adı verilen bir kılıfla sarılmasını tetiklediği görüldü. Sonuçta virüs, küçük bir kesecik içinde hücrenin daha derin bölgelerine taşınıyor ve enfeksiyon süreci başlıyor.

ViViD-AFM yönteminin bir diğer önemli avantajı ise floresan etiketlere ihtiyaç duymadan virüslerin izlenebilmesi. Bu durum, doğal koşullara daha yakın gözlemler yapılmasını sağlıyor ve etiketlerin hücre davranışını değiştirme riskini ortadan kaldırıyor. Araştırma ekibi, farklı grip virüsü türlerini ve çeşitli deneysel koşulları test ederek hücre-virüs etkileşiminin ne kadar değişken olabileceğini de ortaya koydu. Bu da grip virüsünün hücrelere girişi konusunda daha kapsamlı bir anlayış geliştirilmesine katkı sağlıyor.

Grip virüsünün hücrelere girişi ilk kez gerçek zamanlı izlendi

