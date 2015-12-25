ArcaBoard ile "Hoverboard" hayali gerçek oluyor

Geleceğe Dönüş filmi ile hayatımıza giren ve uzun yıllardır gerçeğe dönüşmesi en çok istenen kişisel ulaşım araçları arasında yer alan Hoverboard, uzun süredir daha çok Lexus gibi firmaların hazırladığı sadece belirli yüzeylerde gidebilen konsept çalışmalar ile gündeme geldi. ArcaBoard ise bu efsane cihazı gerçeğe dönüştürdü.

Uzay teknolojileri üzerinde aktif olarak çalışmalar gerçekleştiren ve Google Lunar X Prize'a katılan "ARCA" şirketi tarafından hazırlanan ArcaBoard, gerçek anlamda çalışan ilk Hoverboard olarak nitelendiriliyor. Nispeten kaba görünen köşeli gövdesinde tam 36 adet elektrikli destekli fan motoru yer alan kişisel ulaşım aracı, sunduğu 272 beygir güç ve 195 kg itme gücüyle üzerine çıkan kişinin ayaklarını yerden kesebiliyor.

Maksimum hızı 20 km seviyesinde sınırlandırılan ve merkezine yerleştirilen bataryaları hafif versiyonda 6 dakika, ağır versiyonda ise sadece 3 dakikalık bir kullanım süresi sunabilen ArcaBoard, kişilerin bedensel olarak ağırlıklarını verdiği yöne doğru gitmesi yanında iOS ile Android işletim sistemli akıllı telefonlar üzerinden de kontrol edilebiliyor. 145 x 76 x 15 cm boyutuyla aynı anda iki kişiyi dahi taşıyabildiği belirtilen Hoverboard, 2 km maksimum menzil seviyesiyle de uzun yolcuklardan öte kısa gezilere imkan tanıyor.

ArcaBoard'u konsept ürünlerden ayıran en önemli özelliği ise satın alınabiliyor olması. 2016 Nisan ayında dağıtıma çıkacağı belirtilen ürünün fiyatı tam 19,900$ seviyesinde. Altı saatlik şarj süresini 35 dakikaya indiren hızlı şarj istasyonu ise 4,500$ gibi inanılmaz bir fiyata satılıyor. Gerçek Hoverboard'un yapabildiklerini aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.arcaspace.com/en/arcaboard.htm