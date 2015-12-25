ArcaBoard ile "Hoverboard" hayali gerçek oluyor

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Geleceğe Dönüş filmi ile hayatımıza giren ve uzun yıllardır gerçeğe dönüşmesi en çok istenen kişisel ulaşım araçları arasında yer alan Hoverboard, uzun süredir daha çok Lexus gibi firmaların hazırladığı sadece belirli yüzeylerde gidebilen konsept çalışmalar ile gündeme geldi. ArcaBoard ise bu efsane cihazı gerçeğe dönüştürdü.
Uzay teknolojileri üzerinde aktif olarak çalışmalar gerçekleştiren ve Google Lunar X Prize'a katılan "ARCA" şirketi tarafından hazırlanan ArcaBoard, gerçek anlamda çalışan ilk Hoverboard olarak nitelendiriliyor. Nispeten kaba görünen köşeli gövdesinde tam 36 adet elektrikli destekli fan motoru yer alan kişisel ulaşım aracı, sunduğu 272 beygir güç ve 195 kg itme gücüyle üzerine çıkan kişinin ayaklarını yerden kesebiliyor.
Maksimum hızı 20 km seviyesinde sınırlandırılan ve merkezine yerleştirilen bataryaları hafif versiyonda 6 dakika, ağır versiyonda ise sadece 3 dakikalık bir kullanım süresi sunabilen ArcaBoard, kişilerin bedensel olarak ağırlıklarını verdiği yöne doğru gitmesi yanında iOS ile Android işletim sistemli akıllı telefonlar üzerinden de kontrol edilebiliyor. 145 x 76 x 15 cm boyutuyla aynı anda iki kişiyi dahi taşıyabildiği belirtilen Hoverboard, 2 km maksimum menzil seviyesiyle de uzun yolcuklardan öte kısa gezilere imkan tanıyor.
ArcaBoard'u konsept ürünlerden ayıran en önemli özelliği ise satın alınabiliyor olması. 2016 Nisan ayında dağıtıma çıkacağı belirtilen ürünün fiyatı tam 19,900$ seviyesinde. Altı saatlik şarj süresini 35 dakikaya indiren hızlı şarj istasyonu ise 4,500$ gibi inanılmaz bir fiyata satılıyor. Gerçek Hoverboard'un yapabildiklerini aşağıda izleyebilirsiniz.
http://www.arcaspace.com/en/arcaboard.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Fiyatını okuduktan sonra, Ç harfi gözümdeki yerini Z harfine bıraktı...
Tasarım rezalet. kayık mı sürüyon arkadaş demek ki zamanı var bu teknolojinin üstünde biraz daha çalış da öyle satmayı dene bari
Uçan araba teknolojisinin ilk çalışmaları olabilir, ne bileyim, konteyner, yük taşıma araçları yerine kullanılabilir ama hoverboard olmaktan çok çok uzak. Hadi kabul hoverboard'un atası diyelim, ama paketleyip satmaktan çok uzak. Videolardan belli, kendini zor kaldırıyor. Yok 3dk, 6dk süresi varmış, yok ekstra 4000 dolara 35 dk da şarj varmış.
Ha oldu, o kazuletle gideceksin sahile, çıkacan üstüne, dengeyi kurdum kuruyorum diyene kadar şarjı bitecek. Hadi tekrar eve dön 35 dk şarj et. İstediğin kadar zengin mekanda ol, ona 20.000$ verdiğini ali ağaoğlu bile duysa enayi der.
3 kişiye sahilde 100'er lira ver, seni konserlerde ünlülerin yaptığı gibi o 3 kişi havada seni 10dk taşır. 60.000TL ye 200 kere bunu tekrarlayabilirsin, o kazuletin üstünde dolaşmaktan daha havalı olur :D O cihazın 200 kere çalışacağını sanmam.
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