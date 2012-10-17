Archos GamePad'in oyun tuşlarıyla alakalı sistemi detaylandı

Ağustos'ta GamePad adını verdiği yeni bir tablet bilgisayar duyuran Archos, 7 inçlik ekranının sağ ve solunda oyun kotrol tuşları barındıran bu cihazın tüm oyunlarla uyumlu bir buton eşleştirme sistemine sahip olduğunu ve görüntülenen içeriğin otomatik olarak oynanış tarzını algılayabildiğini açıklamıştı. Şimdiye kadar bu konuyla alakalı ikinci bir bilgilendirme yapılmazken ARMDevices.net sitesi, tecrübe etme şansı bulduğu GamePad ve tuş eşleştirme özelliğiyle alakalı yeni detaylar paylaştı.

1024 x 600 piksel çözünürlüklü 7 inç ekran, 1.5GHz hızında çift ARM Cortex-A9 işlemci ile dört çekirdekli 250MHz hızında ARM Mali-400 GPU'ya sahip 40nm üretim tekniğinin uygulandığı Rockchip RK3066 yonga, 8GB dahili hafıza, 64GB'a kadar microSD kart desteği, Google sertifikası sayesinde Play Store'a erişim desteği ve Android 4.1 Jelly Bean işletim sisteminin yer alacağı Archos GamePad'in 149$'lık bir fiyat etiketiyle geleceği de ortaya çıktı. Ekim ayı sonunda satışa sunulacak oyun odaklı tabletin Samsung Galaxy S II'deki 45nm'lik Exynos 4210 ve 32nm'lik Exynos 4212 arasında bir işlem ve grafik performansı sergilemesi bekleniyor.

Yayınlanan bir videoyla oyunlardaki dokunmatik kontrollerden nasıl kolayca kurtulunabildiğini gösteren ARMDevices.net editörü, Archos'un patentli teknolojisi sayesinde Android için geliştirilen oyunların yanı sıra emülatörlerde de kullanılabilen tuş eşleştirme aracının nasıl çalıştığını gösteriyor. Kullanıcı, araç üzerinden cihazın yanlarındaki butonları kolayca istediği gibi dokunmatik kontroller üzerine atıyor. Böylece ellerinizle ekranın büyük bölümünü işgal etmeden bir el konsoluna benzer şekilde platformu en son oyunlarını tecrübe edebileceksiniz.

Fiyatına göre oldukça iyi bir performans sergileyen Archos GamePad'in yedi dakikalık ön inceleme videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. Şuan için Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemine sahip olsa da önümüzdeki haftalarda çıkışını yapacak alette Android 4.1 Jelly Bean'in yüklü olacağı üretici tarafından müjdelenmişti. Geliştiricilerin fiziksel kontrollere destek vermesiyle bu tür aygıtlarda oyunların tamamen ekran üzerinde butonlardan arınmış bir şekilde çalışacağı tahmin ediliyor.

http://armdevices.net/2012/10/14/archos-gamepad-gameplay-demo-including-the-n64nes-emulator/