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Archos GamePad'in oyun tuşlarıyla alakalı sistemi detaylandı

6 yıl
3,2b
1
22
Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Ağustos'ta GamePad adını verdiği yeni bir tablet bilgisayar duyuran Archos, 7 inçlik ekranının sağ ve solunda oyun kotrol tuşları barındıran bu cihazın tüm oyunlarla uyumlu bir buton eşleştirme sistemine sahip olduğunu ve görüntülenen içeriğin otomatik olarak oynanış tarzını algılayabildiğini açıklamıştı. Şimdiye kadar bu konuyla alakalı ikinci bir bilgilendirme yapılmazken ARMDevices.net sitesi, tecrübe etme şansı bulduğu GamePad ve tuş eşleştirme özelliğiyle alakalı yeni detaylar paylaştı.
1024 x 600 piksel çözünürlüklü 7 inç ekran, 1.5GHz hızında çift ARM Cortex-A9 işlemci ile dört çekirdekli 250MHz hızında ARM Mali-400 GPU'ya sahip 40nm üretim tekniğinin uygulandığı Rockchip RK3066 yonga, 8GB dahili hafıza, 64GB'a kadar microSD kart desteği, Google sertifikası sayesinde Play Store'a erişim desteği ve Android 4.1 Jelly Bean işletim sisteminin yer alacağı Archos GamePad'in 149$'lık bir fiyat etiketiyle geleceği de ortaya çıktı. Ekim ayı sonunda satışa sunulacak oyun odaklı tabletin Samsung Galaxy S II'deki 45nm'lik Exynos 4210 ve 32nm'lik Exynos 4212 arasında bir işlem ve grafik performansı sergilemesi bekleniyor.
Yayınlanan bir videoyla oyunlardaki dokunmatik kontrollerden nasıl kolayca kurtulunabildiğini gösteren ARMDevices.net editörü, Archos'un patentli teknolojisi sayesinde Android için geliştirilen oyunların yanı sıra emülatörlerde de kullanılabilen tuş eşleştirme aracının nasıl çalıştığını gösteriyor. Kullanıcı, araç üzerinden cihazın yanlarındaki butonları kolayca istediği gibi dokunmatik kontroller üzerine atıyor. Böylece ellerinizle ekranın büyük bölümünü işgal etmeden bir el konsoluna benzer şekilde platformu en son oyunlarını tecrübe edebileceksiniz. 
Fiyatına göre oldukça iyi bir performans sergileyen Archos GamePad'in yedi dakikalık ön inceleme videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. Şuan için Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemine sahip olsa da önümüzdeki haftalarda çıkışını yapacak alette Android 4.1 Jelly Bean'in yüklü olacağı üretici tarafından müjdelenmişti. Geliştiricilerin fiziksel kontrollere destek vermesiyle bu tür aygıtlarda oyunların tamamen ekran üzerinde butonlardan arınmış bir şekilde çalışacağı tahmin ediliyor.

http://armdevices.net/2012/10/14/archos-gamepad-gameplay-demo-including-the-n64nes-emulator/ Yorum Yaz
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my54 6 yıl en beğenilen

+ güçlü donanım.
+ iyi bir işletim sistemi.
+ tablet.
+ yığınla ücretli/ücretsiz oyun.
+ 149 $
- PSP VİTA'nın ..çtığı andır.
2 Yanıt Yanıtla +8
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nurettinaz 6 yıl
Archos gibi bir marka bu kadar ince gamepad yapabiliyorken sony neden senelerdir bunu başaramadı anlayabilmiş değilim.
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ygtcan 6 yıl
Şarj süresi hakkında bilgi var mı ?
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cengizhan1903 6 yıl
vitadan daha çok satarsa şaşırmam
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Vash The Stampede 6 yıl
my54
wildlove
my54 + güçlü donanım. + iyi bir işletim sistemi. + tablet. + yığınla ücretli/ücretsiz oyun. + 149 $ - PSP VİTAnın ..çtığı andır.
android çakma ve basit casual oyunlar oynatırken psvita gerçek handheld oyunları oynatacak (+psp ve ilaveten ps1 oyunları) android tablet 1 yıl geçmeden yetersiz donanımı yüzünden demode olurken psvitaya yıllarca o donanıma özel optimize edilmiş oyunlar çıkacak. biri sony imalatı diğeri halde karpuz atarken ara verilip yapılmış ürün.. biri sorunsuz tüm uygulamalarını çalıştırırken diğeri klasik market uyumsuzlukları, kronik cihaz hataları ile cebelleşecek. birine gerçek oyun firmaları gerçek oyun yapacak diğerine gameloft gibi çakma oluşumlar o gerçek oyunların taklidini yapıp yutturacak. akıllı telefonların veya tabletlerin oyun konusunda saf konsolları ve el konsollarını geçeceğinin hayali daha sizi uzun yıllarca meşgul edeceğe benziyor.
Evet biyere kadar haklısın, en üst düzey oyun zevki için PSP Vita alınabilir, ancak Sony saçma sapan konsol/oyun fiyat politikasıyla kendi ayağına sıkıyor.İOS/Android mobil eko sistemiyle taşınabilir oyun pazarının son durumundan haberin de yok herhalde,Ayrıca, dandik dediğin oyun firmaları en güncel oyun motorlarıyla gerçekten güzel oyunlar çıkarıyor.Bakınız; Real Racing 3 - Deadtrigger - Modern Combat 4 Zero vb.

son saydığın oyunlar zevkden yoksun, aynı şeyleri tekrar eden oyunlar. özellikle deadtrigger.
android oyunlarının, psvitaya yapılacak oyunları geçmesi için daha çok vakit var.
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.Hector. 6 yıl
Şu anda tek eksiği işletim sisteminin güncel olmaması birde oyunlardaki ekranda dokunmatik kontrol araçları,yazıda belirtildiği gibi bunlarda düzeltilirse iyi satar diye düşünüyorum.
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Mazzini 6 yıl
Keşke en sonki kamyonlu oyunu oynamasaydın be hacı...
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peters 6 yıl
Bence koleksiyona katılması gereken bir cihaz.
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my54 6 yıl
wildlove
my54 + güçlü donanım. + iyi bir işletim sistemi. + tablet. + yığınla ücretli/ücretsiz oyun. + 149 $ - PSP VİTAnın ..çtığı andır.
android çakma ve basit casual oyunlar oynatırken psvita gerçek handheld oyunları oynatacak (+psp ve ilaveten ps1 oyunları) android tablet 1 yıl geçmeden yetersiz donanımı yüzünden demode olurken psvitaya yıllarca o donanıma özel optimize edilmiş oyunlar çıkacak. biri sony imalatı diğeri halde karpuz atarken ara verilip yapılmış ürün.. biri sorunsuz tüm uygulamalarını çalıştırırken diğeri klasik market uyumsuzlukları, kronik cihaz hataları ile cebelleşecek. birine gerçek oyun firmaları gerçek oyun yapacak diğerine gameloft gibi çakma oluşumlar o gerçek oyunların taklidini yapıp yutturacak. akıllı telefonların veya tabletlerin oyun konusunda saf konsolları ve el konsollarını geçeceğinin hayali daha sizi uzun yıllarca meşgul edeceğe benziyor.

Evet biyere kadar haklısın, en üst düzey oyun zevki için PSP Vita alınabilir, ancak Sony saçma sapan konsol/oyun fiyat politikasıyla kendi ayağına sıkıyor.
İOS/Android mobil eko sistemiyle taşınabilir oyun pazarının son durumundan haberin de yok herhalde,
Ayrıca, dandik dediğin oyun firmaları en güncel oyun motorlarıyla gerçekten güzel oyunlar çıkarıyor.
Bakınız; Real Racing 3 - Deadtrigger - Modern Combat 4 Zero vb.
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wildlove 6 yıl my54
my54

wildlove

my54 + güçlü donanım. + iyi bir işletim sistemi. + tablet. + yığınla ücretli/ücretsiz oyun. + 149 $ - PSP VİTAnın ..çtığı andır.
android çakma ve basit casual oyunlar oynatırken psvita gerçek handheld oyunları oynatacak (+psp ve ilaveten ps1 oyunları) android tablet 1 yıl geçmeden yetersiz donanımı yüzünden demode olurken psvitaya yıllarca o donanıma özel optimize edilmiş oyunlar çıkacak. biri sony imalatı diğeri halde karpuz atarken ara verilip yapılmış ürün.. biri sorunsuz tüm uygulamalarını çalıştırırken diğeri klasik market uyumsuzlukları, kronik cihaz hataları ile cebelleşecek. birine gerçek oyun firmaları gerçek oyun yapacak diğerine gameloft gibi çakma oluşumlar o gerçek oyunların taklidini yapıp yutturacak. akıllı telefonların veya tabletlerin oyun konusunda saf konsolları ve el konsollarını geçeceğinin hayali daha sizi uzun yıllarca meşgul edeceğe benziyor.


Evet biyere kadar haklısın, en üst düzey oyun zevki için PSP Vita alınabilir, ancak Sony saçma sapan konsol/oyun fiyat politikasıyla kendi ayağına sıkıyor.
İOS/Android mobil eko sistemiyle taşınabilir oyun pazarının son durumundan haberin de yok herhalde,
Ayrıca, dandik dediğin oyun firmaları en güncel oyun motorlarıyla gerçekten güzel oyunlar çıkarıyor.
Bakınız; Real Racing 3 - Deadtrigger - Modern Combat 4 Zero vb.

bir kaç istisna oyun var ona lafım yok ama saf oyun denilince iş değişiyor. bir tactics ogre, ne bileyim final fantasy oyunları, mesela nintendodaki zelda ve mario oyunları vs şeylerin karşısında akıllı telefon-tablet vb cihazlardaki oyunlar ne kadar son teknoloji de olsa yavan ve bayat kalıyor. diğer popüler aksiyon oyunlarını felan saymıyorum bile. ama sony gerçekten vita ile cins bir politika güdüyor (hafıza kartı saçmalığı olsun, oyun fiyatlandırması olsun) elimde aurora 2 tablet var 1 kere oturup oyun felan oynamadım . açtım, yükledim denedim çalıştırdım baktım güzelce çalışıyor sonra hangisini 2 dakika oynadıysam kapattım. psp'de sırf tactics ogre oyununu 100 saatin üzerinde oynadığımı bilirim. bu tabletler de oyun konsolları gibi uzun ömürlü olsaydı o zaman uzun ömürlü ve özenli oyunlar yapılabilir ve konsollara toz yutturabilirlerdi, ama şimdi ayda bir tablet çıkıyor ortalama bir çin firmasından.
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Mr.Simitçi 6 yıl
Sony Ps Vita Devrini Kapatır Bu !
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kursadlolw 6 yıl
max payne ve gta 3 oynanır :)
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cceviz 6 yıl
wildlove
my54 + güçlü donanım. + iyi bir işletim sistemi. + tablet. + yığınla ücretli/ücretsiz oyun. + 149 $ - PSP VİTAnın ..çtığı andır.
android çakma ve basit casual oyunlar oynatırken psvita gerçek handheld oyunları oynatacak (+psp ve ilaveten ps1 oyunları) android tablet 1 yıl geçmeden yetersiz donanımı yüzünden demode olurken psvitaya yıllarca o donanıma özel optimize edilmiş oyunlar çıkacak. biri sony imalatı diğeri halde karpuz atarken ara verilip yapılmış ürün.. biri sorunsuz tüm uygulamalarını çalıştırırken diğeri klasik market uyumsuzlukları, kronik cihaz hataları ile cebelleşecek. birine gerçek oyun firmaları gerçek oyun yapacak diğerine gameloft gibi çakma oluşumlar o gerçek oyunların taklidini yapıp yutturacak. akıllı telefonların veya tabletlerin oyun konusunda saf konsolları ve el konsollarını geçeceğinin hayali daha sizi uzun yıllarca meşgul edeceğe benziyor.

bu söylediklerini geçen sene söylemiş olsan baya hak verirdim ama mobil oyunlarda artık sırf angrybirds tarzı oyunlardan ibaret değil. ve yeni nesil telefonlarda gayet sağlam donanıma sahip buda dahada sağlam oyunların çok yakında piyasaya çıkacağını gösterir ki şimdikiler bile hiç küçümsenmeyecek seviyelerde artık. bunun yanında n64 ps1 vb. birçok emülatör seçeneği var ve video da adam canavar gibi oynuyo.
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mav1li 6 yıl
5,5-6,0" yapıp 720p ekran kullansalar daha iyi olurdu. Bu büyüklükte bir cihaz taşıması angarya olur, cebe girmez.
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