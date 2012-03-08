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Archos'un Android 4.0 işletim sistemli Arnova G3 serisi tabletleri internete sızdı

7 yıl
8,1b
1
6
Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Archos'un Android 4.0 işletim sistemli Arnova G3 serisi tabletleri internete sızdı
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Taşınabilir medya oynatıcılarıyla yakından tanıdığımız Archos'un, Google'ın mobil işletim sistemi Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemi desteğini arkasına alan Arnova G3 serisi tabletleri kısa bir süre önce internete sızdırıldı.

Firmanın Arnova 7c G3, Arnova 7b G3, Arnova 8b G3, Arnova 9 G3 ve Arnova 10b G3 olarak isimlendirdiği tabletlerden Arnova 7b G3, Arnova 8b G3, Arnova 9 G3 ve Arnova 10b G3, 1GHz saat hızında faaliyet gösteren Rockchip RK2918 işlemci, 1GB RAM ve 4 GB dahili flash bellek gibi teknik özellikleri paylaşıyorlar. Fakat yeni tabletler ekran boyutları ve çözünürlükleriyle birbirlerinden ayrılmakta. Arnova 7b G3'te, 7.0-inç 800 x 480 piksel, Arnova 8b G3'te 8.0-inç 800 x 600 piksel, Arnova 9 G3'te 9.7-inç 1024 x 768 piksel (IPS) ve Arnova 10b G3'te 10.1-inç 1024 x 600 piksel dokunmatik ekran bulunuyor.
Arnova 7c G3 ise elimize ulaşan bilgilere göre 1.3GHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM8255 işlemciden ve 1GB RAM'den güç alacak; 7.0-inç boyutunda ve 800 x 480 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekranla gelecek. Hem ön yüzünde hem de arka yüzünde kameraya sahip olduğu belirtilen Arnova 7c G3'te microHDMI portunun yer aldığı belirtilmiş. Böylece görüntüleri LCD / Plazma televizyonunuzda izleyebiliyorsunuz.
Archos'un tabletleri Android Market uygulamasının yerine AppsLib Market uygulamasını kullanıyor. Ancak firma yetkilileri, Android Market'ın sunduğu olanaklardan faydalanabilmek adına tabletleri Google tarafından sertifikalandırmayı planladıklarını açıkladı. Şu an için tabletlerin fiyat bilgisi ise bilinmiyor.
Archos'un Android 4.0 işletim sistemli Arnova G3 serisi tabletleri internete sızdı
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Archos'un Android 4.0 işletim sistemli Arnova G3 serisi tabletleri internete sızdı
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DH Misafiri 7 yıl
isyankar_emre
Biraz ön yargılı ve eleştirili bir yorumum olucak galiba ama Pek şansınız yok ya bu sektörde :/:/

fiyatı düşük olacaktır
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E_Aydin35 7 yıl
Biraz ön yargılı ve eleştirili bir yorumum olucak galiba ama Pek şansınız yok ya bu sektörde :/:/
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doroşenko 7 yıl
Fransız malı almam boşuna uğraşmasınlar.
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Stansflower 7 yıl
Android tabletlerin en büyük sıkıntısı, işletim sisteminin yetersiz gelmesiydi.ICS ile bu sorunun düzeleceğini düşünüyorum.
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danGerfuLL 7 yıl
iPad 3'ten sonra çerez kalır bunlar Archos.
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