Arctic, F PWM CO serisi yeni fanlarını duyurdu

Haber Editörü
Bilgisayarlar için birbirinden farklı soğutma çözümleri hazırlayan Arctic, F PWM CO serisi dahilindeki yeni fanlarını duyurdu. 80 mm (F8), 92 mm (F9) ve 120 mm'lik (F12) fanların teknik özellikleri şu şekilde;
F8
- 700 RPM - 2000 RPM arası çalışma hızı
- 31 CFM hava üfleme kapasitesi
- 0.3 sone gürültü seviyesi
F9
- 600 RPM - 1800 RPM arası çalışma hızı
- 43 CFM hava üfleme kapasitesi
- 0.4 sone gürültü seviyesi
F12
- 400 RPM - 1350 RPM arası çalışma hızı
- 74 CFM hava üfleme kapasitesi
- 0.5 sone gürültü seviyesi
Arctic, 80 mm'lik fanını 7.90$'dan, 92 mm'lik fanını 8.5$'dan, 120 mm'lik fanını ise 9.95$'dan satışa sunmayı planlıyor. Firmanın, yeni fanları 6 yıl garanti kapsamında sattığını belirtelim.
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Eğer bakırdan ve çok sayıda ısı borusu barındıran başarılı bir soğutucunuz varsa bu fanlar ile güzel bir ikili oluşturabilirler.
Tabi yüksek soğutma performansı ihtiyacı olan kişileri tatmin etmeyebilir.
Abartmaya gerek yok