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Arctic, F PWM CO serisi yeni fanlarını duyurdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,1b
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Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
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Bilgisayarlar için birbirinden farklı soğutma çözümleri hazırlayan Arctic, F PWM CO serisi dahilindeki yeni fanlarını duyurdu. 80 mm (F8), 92 mm (F9) ve 120 mm'lik (F12) fanların teknik özellikleri şu şekilde;
F8

  • 700 RPM - 2000 RPM arası çalışma hızı
  • 31 CFM hava üfleme kapasitesi
  • 0.3 sone gürültü seviyesi
F9

  • 600 RPM - 1800 RPM arası çalışma hızı
  • 43 CFM hava üfleme kapasitesi
  • 0.4 sone gürültü seviyesi

F12

  • 400 RPM - 1350 RPM arası çalışma hızı
  • 74 CFM hava üfleme kapasitesi
  • 0.5 sone gürültü seviyesi 
Arctic, 80 mm'lik fanını 7.90$'dan, 92 mm'lik fanını 8.5$'dan, 120 mm'lik fanını ise 9.95$'dan satışa sunmayı planlıyor. Firmanın, yeni fanları 6 yıl garanti kapsamında sattığını belirtelim.
Arctic, F PWM CO serisi yeni fanlarını duyurdu
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Arctic, F PWM CO serisi yeni fanlarını duyurdu
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Arctic, F PWM CO serisi yeni fanlarını duyurdu
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brev 7 yıl
Bu fanlar özellikle sessizlik üzerine odaklanmışlar.Sessiz pc konseptine yakışır ürünler...
Eğer bakırdan ve çok sayıda ısı borusu barındıran başarılı bir soğutucunuz varsa bu fanlar ile güzel bir ikili oluşturabilirler.
Tabi yüksek soğutma performansı ihtiyacı olan kişileri tatmin etmeyebilir.
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acvokeer66 7 yıl
bu firma ve fanları için kısa bile bu süre.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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E_Aydin35 7 yıl
Eğer başarılı bir soğutyma beklemiyorsanız, asla!
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LINEBACKER 7 yıl
Fan işte
Abartmaya gerek yok
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brev 7 yıl
Bu firmanın fanları gerçekten çok kalitelidir.Garanti abartılı değil,bu firma ve fanları için kısa bile bu süre.
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IceRulez 7 yıl
fiyatıda gayet makul olmuş satış politikası işte
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zymrdvn 7 yıl
6 yıl garanti ??? Bir fan için çok iddialı bir süre olmuş.
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