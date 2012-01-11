Arctic'den AMD işlemcilere yönelik yeni soğutucu; Alpine 64 Plus

Arctic ürün gamına sadece AMD işlemcilerle kullanılmak üzere tasarlanan yeni bir soğutucu ekliyor. Alpine 64 Plus adını taşıyan 115 x 98 x 70mm boyutlarında ve 430 gram ağırlığındaki soğutucu, 600-2000 devir/dakika hızlarında çalışan 92mm çapında fan ile geliyor.

Genel tasarım özellikleri itibariyle AMD'nin stok soğutucusuna alternatif olacak şekilde geliştirilen Alpine 64 Plus'a çok sayıda alüminyum yaprak eşlik ediyor. Kutu içeriğine MX-4 termal macunun da eklendiği soğutucu 6 yıllık garanti ile kullanıma sunuluyor.

AMD'nin Bulldozer ve Fusion da dahil olmak üzere güncel işlemcileriyle kullanılabilen soğutucu raflardaki yerini 20 Şubat'ta alacak ve fiyatı da 14,95$ olacak.