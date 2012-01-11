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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Arctic'den AMD işlemcilere yönelik yeni soğutucu; Alpine 64 Plus

7 yıl
9,8b
1
17
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Arctic ürün gamına sadece AMD işlemcilerle kullanılmak üzere tasarlanan yeni bir soğutucu ekliyor. Alpine 64 Plus adını taşıyan 115 x 98 x 70mm boyutlarında ve 430 gram ağırlığındaki soğutucu, 600-2000 devir/dakika hızlarında çalışan 92mm çapında fan ile geliyor.
Genel tasarım özellikleri itibariyle AMD'nin stok soğutucusuna alternatif olacak şekilde geliştirilen Alpine 64 Plus'a çok sayıda alüminyum yaprak eşlik ediyor. Kutu içeriğine MX-4 termal macunun da eklendiği soğutucu 6 yıllık garanti ile kullanıma sunuluyor.
AMD'nin Bulldozer ve Fusion da dahil olmak üzere güncel işlemcileriyle kullanılabilen soğutucu raflardaki yerini 20 Şubat'ta alacak ve fiyatı da 14,95$ olacak. 

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Sevenhillli 2 yıl
Kullanan arkadas varmi acaba bu modeli ?
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mertxxxkan 7 yıl
AMD nin kendi stok fanı bundan ıyıdır bır donanımcı olarak bunu soyluyorum :)
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DH Misafiri 7 yıl
kendi stok fanı bundan 100 kat ıyı oldugunu bı donanımcı olarak rahatlıkla söyleyebılırım :)
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mertxxxkan 7 yıl
bir donanımcı olarak AMD nib stok fanı nın bundan 10 kat daha ıyı oldugunu rahatlıkla söyleyebılırım :)
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Lethian 7 yıl
herkes overclock yapmıyor , gürültü ve ısı değerleri stock fandan daha iyi olacağı kesin, fiyatı da makul olursa alınabilir.
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E_Aydin35 7 yıl
Bence yine diyorum özellik yorum yapmıyorum biraz kaba olmuş ama tasarım rengi fena değil.
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knnkpln 7 yıl
Rica ederim.Forum ortamı tartısarak öğrenicez dimi.Tabi ne olacağı belli olmaz ama üzerindeki fan 92mm oldugu için herhalükarda ses yapıcak misal intel fanları 92mm olmasına karşın cok sesliler bunun dısında kule tipinde piyasadaki 92mm fanlı soğutucular da sesli yani demek istediğim 92mm pwm fanların genel karakteristiği bu.
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FoXDiE 7 yıl
AMD stok fanın 6000 devirin üzerine çıkabildiğinden haberi yok galiba "2000 devirde uçak motoru gibi ses verir." diyen arkadaşın
ayrıca paket içeriğinde MX-4 macun olacağı yazıyor ki zaten bu macunun 3-4 gramlık tüpleri bile daha pahalıya satılıyor
15 dolara getirip TR de satan olursa sırf macun için verilir o para
ama dediğim gibi 15 dolara satılmaz bizde kafa yormaya gerek yok hatta kuvvetle muhtemel getirmezler bile Tr ye :P
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knnkpln 7 yıl FoXDiE
FoXDiE

AMD stok fanın 6000 devirin üzerine çıkabildiğinden haberi yok galiba "2000 devirde uçak motoru gibi ses verir." diyen arkadaşın

ayrıca paket içeriğinde MX-4 macun olacağı yazıyor ki zaten bu macunun 3-4 gramlık tüpleri bile daha pahalıya satılıyor

15 dolara getirip TR de satan olursa sırf macun için verilir o para

ama dediğim gibi 15 dolara satılmaz bizde kafa yormaya gerek yok hatta kuvvetle muhtemel getirmezler bile Tr ye :P

Peki amd stock fanlarda kullanılan 70mm fanın yeterli hava akışı sağlaması için kaç devirde dönmesi gerektiğinden senin haberin var mı?Sen herhalde büyük paket macun verecekler zannediyorsun.0.5gr macun için 15 x dolar kuru x kdv vermek istiyorsan buyur seni tutan yok.(Tahmini 32 TL)
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yc#1 7 yıl
@ playstyle
15 papele ne bekliyordun ? Ne kadar ekmek, o kadar köfte.
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knnkpln 7 yıl
2000 devirde uçak motoru gibi ses verir.
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