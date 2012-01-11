Arctic'den AMD işlemcilere yönelik yeni soğutucu; Alpine 64 Plus

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Arctic ürün gamına sadece AMD işlemcilerle kullanılmak üzere tasarlanan yeni bir soğutucu ekliyor. Alpine 64 Plus adını taşıyan 115 x 98 x 70mm boyutlarında ve 430 gram ağırlığındaki soğutucu, 600-2000 devir/dakika hızlarında çalışan 92mm çapında fan ile geliyor.
Genel tasarım özellikleri itibariyle AMD'nin stok soğutucusuna alternatif olacak şekilde geliştirilen Alpine 64 Plus'a çok sayıda alüminyum yaprak eşlik ediyor. Kutu içeriğine MX-4 termal macunun da eklendiği soğutucu 6 yıllık garanti ile kullanıma sunuluyor.
AMD'nin Bulldozer ve Fusion da dahil olmak üzere güncel işlemcileriyle kullanılabilen soğutucu raflardaki yerini 20 Şubat'ta alacak ve fiyatı da 14,95$ olacak.
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ayrıca paket içeriğinde MX-4 macun olacağı yazıyor ki zaten bu macunun 3-4 gramlık tüpleri bile daha pahalıya satılıyor
15 dolara getirip TR de satan olursa sırf macun için verilir o para
ama dediğim gibi 15 dolara satılmaz bizde kafa yormaya gerek yok hatta kuvvetle muhtemel getirmezler bile Tr ye :P
Peki amd stock fanlarda kullanılan 70mm fanın yeterli hava akışı sağlaması için kaç devirde dönmesi gerektiğinden senin haberin var mı?Sen herhalde büyük paket macun verecekler zannediyorsun.0.5gr macun için 15 x dolar kuru x kdv vermek istiyorsan buyur seni tutan yok.(Tahmini 32 TL)
15 papele ne bekliyordun ? Ne kadar ekmek, o kadar köfte.