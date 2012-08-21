Arctic'ten GeForce GTX690'a özel çift fanlı soğutucu: Accelero Twin Turbo 690

Arctic, Nvidia'nın çift GPU'lu üst düzey ekran kartı GeForce GTX690'a özel soğutucu hazırladı.

Ekran kartının hız aşırtma limitlerini zorlamak isteyenlerin veya sessizlik arayışı içinde olanların ilgisini çekeceğini düşündüğümüz Accelero Twin Turbo 690, stok soğutucuya kıyasla %26'ya varan oranlarda daha başarılı soğutma performansı ve 13 kat daha sessiz çalışma iddiası taşıyor.



288 mm uzunluğunda, 138 mm genişliğinde, 50 mm kalınlığında ve 805 gram net ağırlıkta tasarlanan Accelero Twin Turbo 690'a, her biri 0.4 mm kalınlığında 86 tane alüminyum yaprak ve 6 mm çapında 10 adet bakır ısı borusu eşlik ediyor. Maksimum 400 watt soğutma kapasitesine sahip soğutucunun üzerinde PWM fonksiyonlu iki adet 120 mm'lik fan yer alıyor. Ekran kartının ısı durumuna göre 400 devir / dakika ile 1500 devir / dakika hızlarında çalışan fanların 0.4 sone ses çıkardığı ve 5.04 watt enerji harcadığı bildiriliyor.





Daha iyi ısı transferi için Arctic MX-4 termal macunla gelen soğutucunun, 10 Eylül'den itibaren 169.95$ fiyatla satışa sunulması planlanıyor. Detaylı bilgi ve görseller için buraya tıklayabilirsiniz.