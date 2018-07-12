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Ariel Atom 4, 320 beygirlik Honda Civic Type R motoruyla tanıtıldı

Birleşik Krallık merkezli üretici Ariel, dördüncü nesline ulaştırdığı yeni Atom 4'ü duyurdu. Tamamen yenilenen aracın en önemli özelliği Honda Civic Type R motorundan güç alıyor olması.
10 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Ariel Atom 4, 320 beygirlik Honda Civic Type R motoruyla tanıtıldı
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18 yıllık maceranın ardından ikonik Atom modelini dördüncü nesile ulaştırmayı başaran Ariel, Atom 4 olarak adlandırdığı yeni modelini görücüye çıkardı. Selefinden alınan bir kaç parça dışında tamamen yenilendiği söylenen Ariel Atom 4’ün en dikkat çekici özelliği ise Honda Civic Type R motoruyla geliyor olması.

Birleşik Krallık merkezli üreticinin belirttiğine göre fren/debriyaj pedalları ve yakıt deposu kapağı dışında tüm parçalar yenilenmiş. Honda Civic Type R modelinden alınan 2.0 litrelik dört silindirli motorda şirketin kendi motor kontrol ünitesi kullanılmış. 320 beygir güç üreten bu ünite 6 ileri manuel şanzıman ve sınırlı kaymalı diferansiyel ile eşlenmiş. Bu da oldukça hafif bir gövdeye sahip Ariel Atom 4’ün 0-100 km/s hızlanmasını 2.8 saniye, 0-160 km/s hızlanmasını ise 6.8 saniyede tamamlamasına imkan vermiş. Aracın maksimum hızı ise 261 km/s.

Süspansiyon sisteminde de güncellemeye gidilen yeni Ariel Atom 4’te standart olarak Bilstein amortisörlere, opsiyonel olarak ise öhlins süspansiyon sistemine yer veriliyor. Önde ve arkada sırasıyla 16 ve 17 inçlik jantlar da karbon fiber olarak tercih edilebiliyor. Optimize edilmiş hava akımından fazlasıyla faydalanan Atom 4’te karbon fiber parçalara yer verilmiş. Bu sayede bastırma kuvveti arttırılırken hava sürtünme katsayısı da düşürülmüş. Büyüyen yakıt deposu sayesinde Atom 4'ün tek depoyla katedebileceği mesafe de 482 kilometreye yükselmiş.

Teslimatları bahar döneminde başlayacak yeni Ariel Atom 4 ilk olarak Goodwood Hız Festivali’nde boy gösterecek. Kendi evindeki satış fiyatı ise 53 bin dolar olacak.


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YesimCirakli 10 ay
Ariel Atom gibi hafif bir araç için 0-100km ve 0-160 Km hızlanma süreleri bu güçteki motor için yavaş değil mi? Sanki çekiş sisteminin ele alınıp bu değerlerin çok daha aşağıya çekilebilmesi gerek diye düşünüyorum.
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pcwolf28 10 ay YesimCirakli
İlk dikkatimi çeken buydu ve benzer yorum yapacaktım.
0 100 daha iyi olabilirmiş.
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