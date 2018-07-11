Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Elektrikli BMW iX3'ün Çin'de üretileceği resmi olarak onaylandı

Elektrikli SUV modeli iX3'ün Çin'de üretileceği Alman üretici tarafından doğrulandı. Buna göre BMW iX3'ün üretimi şirketin Çin'deki ortak girişimi BMW Brilliant Automotive (BBA) tarafından yapılacak.
10 ay
1,4b
1
3
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Elektrikli BMW iX3'ün Çin'de üretileceği resmi olarak onaylandı
Tam Boyutta Gör
 

BMW’nin tam elektrikli SUV modeli iX3’ün Çin’de üretilme ihtimali bir süredir konuşuluyordu. Fakat bu konuda resmi bir açıklama bulunmadığı için yalnızca söylenti olarak değerlendiriliyordu. Beklenen resmi açıklama hafta ortasında geldi ve Alman üretici elektrikli BMW iX3’ün Çin’de üretileceğini duyurdu.

Bavyeralı üretici tarafından yapılan açıklamada, Çinli partner ile yapılan BMW Brilliance Automotive (BBA) ortaklığı kapsamında elektrikli iX3’ün 2020 yılından itibaren Shenyang kentinde üretileceği belirtildi. Üretim için BBA’nın motor ve batarya fabrikalarının kullanılacağı söylendi. Çin’de üretilen BMW iX3’ün diğer ülkelerde de satışa sunulacağı açıklandı.

Nisan ayındaki Pekin Otomobil Fuarı’nda tanıtılan BMW iX3 konseptinde 270 beygir güç üreten elektrikli motor ve 70 kWh’lık batarya bulunuyor. Bu da elektrikli SUV modelinin WLTP standartlarına göre tek şarjla 400 km yol katetmesine imkan veriyor. 150 kW’lık hızlı şarj özelliği iX3’ün bataryasını 30 dakikada doldurabiliyor.



https://www.press.bmwgroup.com/global Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Kaiser75 10 ay
Güzel olmuş ama bizim için sadece hayal
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haberelectro 10 ay
Hayret mclaren64 acmamis
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drjacob 10 ay
fiyatı kaç lira ki ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 ay ABD'nin İHA'sına ait belgeler Dark Web'de 150 dolara satılıyor 10 ay Toyota: "2021'de Türkiye'deki satışlarımızın yarısından fazlası hibrit olacak" 10 ay Apple, bu sonbaharda ürünlerindeki hangi yenilikleri tanıtacak? 10 ay Paypal, ölen müşterisine kuralları ihlal ettiğini ve borcunu ödemesi gerektiğini bildirdi 10 ay İskoçya'daki pompaj depolamalı hidroelektrik santral 400 bin konuta enerji sağlayacak 10 ay Xiaomi Mi Max 3, 19 Temmuz'da tanıtılacak 10 ay Twitter'ın yeni politikası ile takipçi sayılarınız düşecek 10 ay Honor 10 Türkiye fiyatı açıklandı 10 ay Huawei Nova 3 resmi lansman öncesinde görselleri ve tüm özellikleriyle açığa çıktı 10 ay Opera dünyanın ilk tarayıcı bazlı kripto cüzdanını duyurdu 10 ay Android P'nin tam adının Pistachio (Antep Fıstığı) olacağı ortaya çıktı 10 ay Cooler Master performans odaklı CM310 oyuncu faresini duyurdu 10 ay Samsung 96 katmanlı 3D V-NAND yongalarının üretimine başladı 10 ay Tek hamlede 2400MHz'den 3200MHz'e O.C! "ADATA XPG Spectrix D40 incelemesi" 10 ay Clash Royale toplamda 2 milyar gelir barajını aştı 10 ay Huawei Talkband B5 duyuruldu 10 ay Stephen King uyarlaması Castle Rock'ın ilk uzun fragmanı yayınlandı 10 ay WhatsApp sahte haberler için gazete ilanı yayınladı 10 ay Galaxy Tab S4 en net görselleriyle karşınızda 10 ay Düşük ışıkta çekilen fotoğrafları kaliteli hale dönüştüren yapay zeka: Noise2Noise 10 ay GÖRÜNTÜLENEN Elektrikli BMW iX3'ün Çin'de üretileceği resmi olarak onaylandı Sonraki WhatsApp’ta yönlendirilmiş mesajlara "İletildi" uyarısı geldi 10 ay Sony Xperia XA2 Plus resmi olarak duyuruldu: 6 inç ekran, Snapdragon 630 işlemci 10 ay ABD donanmasına ait belgeleri Dropbox hesabında tutan mühendis yakalandı 10 ay Çalışanların performansını yapay zekâ tahmin edecek 10 ay Facebook, alışveriş modelini değiştirecek artırılmış gerçeklik reklamlarını test ediyor 10 ay Assan Hanil, "Teknoloji Günleri" etkinliğinde Ar-Ge çalışmalarının meyvelerini sergiledi 10 ay Tayland'da yaşanan mağaradan kurtarma operasyonu Hollywood filmi oluyor 10 ay HTC'nin Exodus adlı blockchain telefonu sonbaharda çıkacak 10 ay Nike, yeni modeli Zoom Pegasus Turbo'yu duyurdu 10 ay Taylandlı kurtarma ekibi, Elon Musk'ın denizaltı tasarımını "kullanışsız" buldu 10 ay Meizu M6s elimizde: Samsung'un 6 çekirdekli işlemcisi onda 10 ay Apple'ın eski mühendisi, otonom araç projesini Çin'e satmaya giderken yakalandı 10 ay Apple, Google'ın eski yapay zeka uzmanını işe aldı 10 ay Rusya, 3 ton kargoyu uzaya taşıdı: Yeni bir rekora imza attı 10 ay Android 8 tabanlı EMUI 8 güncellemesi alacak yeni Huawei cihazları duyuruldu 10 ay Samsung bu yılki Geliştirici Konferansı'nın tarihini açıkladı 10 ay Japonya'da Apple'a haksız rekabet incelemesi başlatıldı 10 ay Xiaomi, Türkiye'deki ilk resmi mağazasını İstanbul'da açıyor 10 ay Mercedes-Benz, elektrikli şehir otobüsü eCitaro'yu duyurdu 10 ay Booking.com'un erişim engelinin kaldırılması talebi ikinci kez reddedildi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim