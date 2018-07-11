Elektrikli BMW iX3'ün Çin'de üretileceği resmi olarak onaylandı

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BMW’nin tam elektrikli SUV modeli iX3’ün Çin’de üretilme ihtimali bir süredir konuşuluyordu. Fakat bu konuda resmi bir açıklama bulunmadığı için yalnızca söylenti olarak değerlendiriliyordu. Beklenen resmi açıklama hafta ortasında geldi ve Alman üretici elektrikli BMW iX3’ün Çin’de üretileceğini duyurdu.

Bavyeralı üretici tarafından yapılan açıklamada, Çinli partner ile yapılan BMW Brilliance Automotive (BBA) ortaklığı kapsamında elektrikli iX3’ün 2020 yılından itibaren Shenyang kentinde üretileceği belirtildi. Üretim için BBA’nın motor ve batarya fabrikalarının kullanılacağı söylendi. Çin’de üretilen BMW iX3’ün diğer ülkelerde de satışa sunulacağı açıklandı.

Nisan ayındaki Pekin Otomobil Fuarı’nda tanıtılan BMW iX3 konseptinde 270 beygir güç üreten elektrikli motor ve 70 kWh’lık batarya bulunuyor. Bu da elektrikli SUV modelinin WLTP standartlarına göre tek şarjla 400 km yol katetmesine imkan veriyor. 150 kW’lık hızlı şarj özelliği iX3’ün bataryasını 30 dakikada doldurabiliyor.





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