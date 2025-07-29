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    Mercedes, elektrikli GLC'yi Münih Otomobil Fuarı'nda tanıtacak

    Yeni CLA ile birlikte Mercedes'in bu yılki en büyük sürprizlerinden biri olan elektrikli Mercedes GLC, hem tasarımı hem de teknik özellikleriyle markanın elektrik dönüşümünde kilit rol oynayacak.

    Mercedes, elektrikli GLC'yi Münih Otomobil Fuarı'nda tanıtacak Tam Boyutta Gör
    Mercedes-Benz, elektrikli mobilite vizyonunun en güçlü adımlarından biri olarak gördüğü yeni elektrikli GLC modelini bu yıl Münih’te düzenlenecek IAA Mobility fuarında görücüye çıkaracak. Marka, elektrikli GLC’yi “bu yılın şovunun zirve noktası” olarak tanımlıyor.

    Mercedes bu yıl her ne kadar yeni elektrikli CLA modelini ve ardından duyurulan CLA Shooting Brake versiyonunu tanıtmış olsa da elektrikli GLC bu stratejik atağın bir devamı niteliğinde geliyor. CLA, içten yanmalı motorlara özgü geleneksel model isimlendirmesine dönüş, 800 volt mimarisinin benimsenmesi ve farklı modellerde aynı teknolojik bileşenlerin kullanılmasına olanak tanıyan yeni platform stratejisi gibi Mercedes’in elektrikli dönüşümünde önemli yapısal değişimlere öncülük etmişti.

    Elektrikli GLC ise bu dönüşümün tam kalbinde yer alıyor. Mercedes, yeni GLC’yi “markanın yeni yüzü” olarak nitelendirerek, “amaç odaklı, rafine ve kesinlikle bir GLC. Markanın en çok satan modelinin mirasını elektrikli formda sürdürüyor; ikonik, çok yönlü, sezgisel ve akıcı bir sürüş deneyimi sunuyor” ifadelerini kullanıyor.

    Mercedes henüz elektrikli GLC’ye dair tüm teknik detayları açıklamasa da geçen kış yapılan prototip testlerinden elde edilen bilgiler 94,5 kWsa kullanılabilir batarya kapasitesi, 700 kilometre WLTP menzil, 320 kW DC hızlı şarj ve 320 kW gücünde çift motorlu dört tekerlekten çekiş sistemi gibi özelliklere işaret ediyor. Daha erişilebilir bir versiyon için tıpkı CLA'da olduğu gibi LFP kimyasına sahip bir giriş seviyesi batarya seçeneği de sunulması mümkün.

    Mercedes, Münih’teki etkinlikte yalnızca GLC ile sınırlı kalmayacak. Marka ayrıca, 2026 yılında yollara çıkması planlanan yeni nesil tamamen elektrikli VLE’nin kamuflajlı prototipini de ilk kez sergileyecek. VLE’ye dair ilk ipuçları, bu yıl nisan ayında Çin’deki Şanghay Otomobil Fuarı'nda tanıtılan Vision V konseptiyle verilmişti. O günden bu yana, mevcut van nesline dayanan kamuflajlı test araçları da yollarda görülmeye başlanmıştı.

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