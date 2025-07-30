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Tam Boyutta Gör Reuters'ın konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberde, lityum demir fosfat (LFP) kimyasına sahip bataryaların LGES’in ABD’nin Michigan eyaletindeki fabrikasında üretileceği belirtiliyor.

LGES, bataryaların araçlarda mı yoksa enerji depolama sistemlerinde mi kullanılacağına dair bilgi vermedi. Tesla ve General Motors gibi büyük müşterileri bulunan LGES, anlaşma gereği müşteri kimliğini gizli tutmak zorunda olduklarını ifade etti. Reuters'a konuşan kaynak ise bu anlaşmanın Tesla ile yapıldığını belirtti.

Tesla hâlihazırda LFP bataryaları Çin’den ithal ediyor. Ancak ABD’nin uyguladığı yüksek tarifeler nedeniyle Çin’den batarya ithalatı artık daha zor hale geldi. Tesla CFO’su Vaibhav Taneja da nisan ayında yaptığı açıklamada, enerji depolama sistemlerinde Çin dışı tedarikçilere yönelmek istediklerini belirtmiş, ancak bunun zaman alacağını söylemişti.

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LGES, Çinli rakiplerin hakimiyetinde olan LFP batarya üretiminde ABD’de üretim yapan sayılı şirketlerden biri konumunda. Michigan’daki fabrikasında mayıs ayında üretime başlayan şirket, ABD’de yavaşlayan elektrikli araç talebi nedeniyle bazı üretim hatlarını enerji depolama sistemlerine çevirmeyi değerlendiriyor.

Anlaşma kapsamında LGES, Ağustos 2027 ile Temmuz 2030 tarihleri arasında tedarik sağlayacak. Sözleşmede, anlaşma süresinin yedi yıla kadar uzatılması ve tedarik hacminin artırılması için opsiyonlar da yer alıyor.

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Tesla ve LG'den 4,3 milyar dolarlık batarya anlaşması

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