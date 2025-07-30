Toyota, Avrupa'daki ilk elektrikli araç üretimine Çekya'da başlayacak

2024 yılında tesisi modernize etmek için 17 milyon euro yatırım yapan Toyota, bu üretim merkezini “mega hub” olarak tanımlıyor. İlk elektrikli araçların 2028 yılında bu tesiste banttan inmesi bekleniyor. Toyota, 2025 sonunda üç yeni elektrikli SUV modelini Avrupa’da piyasaya sürecek: yenilenen bZ4X, tamamen elektrikli C-HR+ ve Urban Cruiser. 2026 yılı itibarıyla üç yeni EV modeli daha gelecek.
Toyota’nın lüks markası Lexus da Avrupa’da elektrikli atağa kalkıyor. Marka, ilk olarak yenilenen RZ SUV olmak üzere, önümüzdeki yıl içinde üç yeni elektrikli modelini tanıtacak.
Ancak Toyota’nın karşısında artık güçlü bir rakip var: Çinli otomobil markaları. BYD, Jaecoo, Omoda, Leapmotor ve Xpeng gibi Çin merkezli üreticiler, geçtiğimiz ay Avrupa'da Mercedes'i geride bıraktı. 2025'in ilk yarısında ise bu markalar toplamda yüzde 5,1 pazar payı ile Ford'u da geçmeyi başardı.
Toyota'nın Avrupa'da elektrikli araç üretimine geçmesi, hem rekabet gücünü artırma stratejisi hem de bölgedeki Çinli üreticilere karşı daha güçlü durma hamlesi olarak yorumlanıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: