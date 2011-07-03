Art Lebedev'den ekranlı butonlara sahip özel tuş takımı

LED ekranlı tuşlara sahip Optimus Maximus isimli klavye modeliyle bir dönem büyük ses getiren Rus tasarım stüdyosu Art Lebedev, bu defa yeni bir çevre birimiyle gündemde. Optimus Mini Six adını taşıyan ekranlı butonlara sahip yeni tuş takımı hızlı uygulama başlatma, klavye dizilimini değiştirme ve başka görevler için kullanılabiliyor.

Altı adet butona sahip olan bu özel tuş takımı, kablolu bir yapıya sahip. Daha çok profesyonel kullanıcılar için, ihtiyaç duydukları veya sıkça kullandıkları uygulamaları tek bir fiziksel buton dizilimi içerisinde toplayıp bir kerede başlatabilmeleri için hazırlanan Optimus Mini Six'in bu yılın sonuna doğru satışa çıkacağı açıklanırken, satış fiyatı hakkındaysa bilgi verilmedi.

Art Lebedev, Optimus Popularis isimli yeni klavyesini ise 2012 yılında pazara sunacak.