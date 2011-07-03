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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Art Lebedev'den ekranlı butonlara sahip özel tuş takımı

7 yıl
8,1b
1
8
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Art Lebedev'den ekranlı butonlara sahip özel tuş takımı
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LED ekranlı tuşlara sahip Optimus Maximus isimli klavye modeliyle bir dönem büyük ses getiren Rus tasarım stüdyosu Art Lebedev, bu defa yeni bir çevre birimiyle gündemde. Optimus Mini Six adını taşıyan ekranlı butonlara sahip yeni tuş takımı hızlı uygulama başlatma, klavye dizilimini değiştirme ve başka görevler için kullanılabiliyor.
Altı adet butona sahip olan bu özel tuş takımı, kablolu bir yapıya sahip. Daha çok profesyonel kullanıcılar için, ihtiyaç duydukları veya sıkça kullandıkları uygulamaları tek bir fiziksel buton dizilimi içerisinde toplayıp bir kerede başlatabilmeleri için hazırlanan Optimus Mini Six'in bu yılın sonuna doğru satışa çıkacağı açıklanırken, satış fiyatı hakkındaysa bilgi verilmedi.
 Art Lebedev, Optimus Popularis isimli yeni klavyesini ise 2012 yılında pazara sunacak.
Art Lebedev'den ekranlı butonlara sahip özel tuş takımı
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..Knight.. 7 yıl
6 tane tuş takımı için dahi yüksek fiyat isteyeceklerine eminim.

113 tuşlu klavye;

artlebedev.com/...

2154$
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mczaga 7 yıl
Bu Optimus Maximusu alamayanlara yönelik bişi bence gayet de güzel bir şeye benziyor
tabi "Klavye + bu" olacaksa .
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Mimar SaNAN 7 yıl
klavyemi???? 6 tuşlu ??
bişey anlamadım
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evrenselniceleyici 7 yıl

Mimar SaNAN

klavyemi???? 6 tuşlu ??

bişey anlamadım

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Nightmare70 7 yıl
Klavyeside çok güzeldi bence bütün klavyeler tuşlar böyle olmalı isteğimize göre modifye edilmeli görüntüsü :))
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séquestre 7 yıl
Dahiyane .. Bundan ders çıkarmalı her zaman değişik fikirler mevcut saksıyı çalıştırmalı ..
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Muhibbi- 7 yıl
erencexor
bizimkiler sinek mi avlıyor !? :(

Konu dışında sevgilimden ayrıldım çok yanlızım diyor
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SEO-Uzmanı 7 yıl
bizimkiler sinek mi avlıyor !? :(
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